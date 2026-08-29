'रेस 4' में हुई आमिर खान की एंट्री? जानें- लेटेस्ट अपडेट

'रेस 4' को लेकर काफी रूमर्स फैले हुए हैं. पहले सैफ अली खान के फैंचाइजी में कमबैक के रूमर्स फैले थे. फिर खबरें आईं की रणबीर कपूर इसके चौथे पार्ट में नजर आएंगे. कई बड़े स्टार्स का नाम इस फ्रैंचाइजी से जोड़ा गया है. वहीं अब, खबरें फैली हुई है कि बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट बआमिर खान 'रेस 4' का हिस्सा बन सकते हैं.

'रेस 4' में हुई आमिर खान की एंट्री?

दरअसल फिल्मफेयर की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने बताया, "आमिर ने स्क्रिप्ट सुनी है और उन्हें कहानी पसंद आई है. उन्होंने फिल्म में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई है और चाहते हैं कि विजय कृष्ण आचार्य इसके डायरेक्टर बनें. अभी बातचीत चल रही है और अगर सब कुछ ठीक रहा, तो आमिर 'रेस' फ़्रैंचाइज़ी का नया चेहरा बन सकते हैं."

रणबीर कपूर की कास्टिंग के भी फैले थे रूमर्स

‘रेस 4’ के ओरिजनल रेस की कहानी पर लौटने की उम्मीद है. पिछले साल, निर्माता रमेश तौरानी ने खुलासा किया था कि वह फिल्म के लिए सैफ और सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​से बातचीत कर रहे हैं. कई खबरों में लंबे समय से यह भी दावा किया जा रहा था कि रणबीर कपूर रेस फ्रेंचाइजी का अगला चेहरा बनने वाले हैं. बाद में अभिनेता ने इन दावों को खारिज कर दिया था. वहीं अब, आमिर खान के इस फिल्म से जुड़ने की खबरें चर्चा में हैं.

अगर आमिर खान वाकी 'रेस 4' साइन करते हैं, तो यह धूम के बाद दूसरी बड़ी फ्रेंचाइजी होगी जिसका वह हिस्सा बनेंगे. हालांकि आमिर का कास्टिंग अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई है.

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'रेस' फ्रेंचाइजी के बारे में

बता दें कि 'रेस' सबसे पहले 2008 में रिलीज हुई थी, जिसमें सैफ अली खान, बिपाशा बसु, अक्षय खन्ना, कैटरीना कैफ और अनिल कपूर ने काम किया था.

इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म किया था ये हिट रही थी.

इसके बाद 2013 में 'रेस 2' आई. इस फिल्म में सैफ और अनिल के साथ दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम, जैकलीन फर्नांडीज और अमीषा पटेल भी शामिल हुए थे.

रेस 3 2018 में रिलीज हुई, जिसमें सैफ खान की जगह सलमान खान ने ली थी. बॉबी देओल, साकिब सलीम और डेजी शाह जैसे नए कलाकार भी कास्ट में शामिल हुए.

जहां रेस 2 रेस का सीधा सीक्वल थी, वहीं रेस 3 की कहानी अलग थी. रेस और रेस 2 के उल्ट, फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रहा.

आमिर खान वर्क फ्रंट

इन सबके बीच आमिर खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर आखिरी बार बड़े पर्दे पर अपनी फिल्म सितारें जमीन पर में नजर आए थे. हाल ही में एक्टर की प्रो़ड्यूस की गई सनी देओल स्टारर फिल्म 'बंटवारा 1947' रिलीज हुई थी. हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई है.

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