बॉबी देओल की पॉपुलर सीरीज आश्रम अपने चौथे सीजन के साथ लौटने वाली है. सीरीज में वो एक बार फिर बाबा निराला के किरदार में वापसी करने के लिए तैयार हैं. अब अगले सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए शो की टीम की तरफ से एक नया अपडेट सामने आया है.

मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर बताया है कि 'आश्रम 4' की शूटिंग पूरी हो गई है.

'आश्रम 4' की शूटिंग हुई पूरी

प्रकाश झा के इंस्टाग्राम पर 'आश्रम 4' की शूटिंग पूरी होने की जानकारी दी गई थी. फिल्ममेकर ने बॉबी देओल के साथ पर्दे के पीछे की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'और इसी के साथ 'आश्रम सीजन 4' की शूटिंग पूरी हुई! ये सफर जुनून, टीमवर्क और कभी न भूलने वाली यादों से भरा रहा. हर सीन को खास बनाने वाली हमारी शानदार टीम के नाम!'

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टीम ने रखी रैप-अप पार्टी

बता दें, 'आश्रम' की पूरी स्टारकास्ट और क्रू हाल ही में सीजन 4 की शूटिंग पूरी होने का जश्न मनाने के लिए एक साथ जुटे. रविवार, 22 नवंबर को रखी गई रैप-अप पार्टी में बॉबी देओल, डायरेक्टर प्रकाश झा, अक्षय ओबेरॉय, त्रिधा चौधरी और नीतू चंद्रा श्रीवास्तव समेत कई लोग शामिल हुए.

रैप-अप पार्टी से सभी की कई फोटोज सामने आई हैं. पार्टी में बॉबी देओल का कूल अंदाज देखने को मिला. उन्होंने व्हाइट कलर की जैकेट और पैंट पहनी थी.

एक्ट्रेस नीतू चंद्रा भी पार्टी में ब्लैक साड़ी पहनकर पहुंची थी. उन्होंने कई तस्वीरें क्लिक करवाई.

पार्टी में एक्ट्रेस त्रिधा चौधरी का स्टाइलिश लुक देखने को मिला. वो ग्रीन कलर की मिनी बॉडीकॉन ड्रेस पहने नजर आई.

बॉबी देओल और प्रकाश झा ने भी साथ में पोज दिए हैं. इसके अलावा एक फोटो में पूरी टीम साथ नजर आई.

सीरीज के बारे में

सीरीज में बॉबी देओल बाबा निराला का किरदार निभा रहे हैं, जो एक ताकतवर धर्मगुरु है. तीसरे सीजन के आखिर में बाबा निराला को जेल भेज दिया गया था. बॉबी देओल के अलावा इस सीरीज में चंदन रॉय सान्याल, अदिति पोहनकर, त्रिधा चौधरी, परिणीता सेठ, सचिन श्रॉफ, नीतू चंद्रा श्रीवास्तव, अक्षय ओबेरॉय, चैतन्य चौधरी, पंखुड़ी गिडवानी, प्रीति, अरमान पारिख, तन्मय, दिशा झा और माधवी भट्ट भी अहम भूमिकाओं में हैं.

सीजन 4 को लेकर खबरें हैं कि ये साल 2027 में प्राइम वीडियो पर रिलीज होगा.