चंद्रिका दीक्षित जिन्हें वड़ा पाव गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, आजकल उनकी पर्सनल लाइफ में तूफान मचा हुआ है. दरअसल, कुछ दिनों पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया. उस वीडियो में रोते हुए उन्होंने अपने पति पर चीटिंग का आरोप लगाया था.

वीडियो में चंद्रिका ने कहा था,'मैं घर संभाल रही हूं, बच्चा संभाल रही हूं, काम देख रही हूं. आप ये सब कर रहे हो. आखिर क्यों.' वीडियो में आगे उन्होंने पति के फोन पर कुछ चैट्स दिखाए थे. साथ ही कुछ तस्वीर भी दिखाए थे, जिसमें दूसरी लड़की उनके पति के संग नजर आ रही थी.

हालांकि, उस लड़की का चेहरा फोटो में छिपा दिया गया था. अब जब चंद्रिका सुर्खियों में छा गई हैं, तो फैंस उनसे जुड़ी छोटी-बड़ी हर बात जानने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं. फैस जानना चाहते हैं कि आखिर वड़ा पाव बेचकर चंद्रिका दीक्षित कितनी कमाई कर लेती हैं. चलिए इस आर्टिकल में जानते हैं पूरी डिटेल...

जॉब छोड़कर लगाया वड़ा पाव का स्टॉल

चंद्रिका दीक्षित ने अपनी जॉब छोड़कर वड़ा पाव स्टॉल लगाया और उसी के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाले, जो वायरल हो गए. इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर उनके खाने के स्टॉल के रोचक कंटेंट ने उन्हें इंटरनेट सेंसेशन बना दिया. लोगों ने उन्हें वड़ा पाव गर्ल कहना शुरू कर दिया.

वड़ा पाव बेचकर कमाती हैं इतना

चंद्रिका जैसे ही वायरल हुईं उन्हें बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 का ऑफर मिल गया. वो इस सीजन की पहली कंफर्म कंटेंस्टेंट बनीं, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी में चार चांद लग गया. इसी शो के दौरान चंद्रिका दीक्षित ने अपनी कमाई को लेकर बड़ा खुलासा किया था. चंद्रिका ने बताया था कि वो एक दिन में वड़ा पाव बेचकर 40 हजार से ज्यादा कमा लेती हैं.

इस तरह से देखा जाए तो महीने में वो 12 लाख के करीब वड़ा पाव से कमाई कर लेती हैं. अब तो वो इवेंट्स में भी शिरकत करती हैं और गेस्ट अपीयरेंस के लिए भी मोटी रकम चार्ज करती हैं. सोशल मीडिया से भी चंद्रिका की अच्छी कमाई होती है. चंद्रिका की नेटवर्थ पर गौर करें तो रिपोर्ट के अनुसार 1 से 1.5 करोड़ रुपये के बीच है. दिल्ली में अब उन्होंने एक कैफे भी खोल लिया है.

