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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'किंडरगार्टन कॉप' फेम एक्टर क्रिश्चियन कजिन्स का निधन, 43 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

'किंडरगार्टन कॉप' फेम एक्टर क्रिश्चियन कजिन्स का निधन, 43 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

हॉलीवुड से एक दुखद खबर सामने आई है. मशहूर फिल्म 'किंडरगार्टन कॉप' में नजर आए एक्टर क्रिश्चियन कजिन्स का 43 साल की उम्र में निधन हो गया है. एक्टर के निधन की खबर उनके सौतेले भाई जोनास रोएसर ने दी.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 14 Nov 2026 10:21 AM (IST)
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हॉलीवुड टीवी और फिल्म एक्टर क्रिश्चियन कजिन्स का 43 साल की उम्र में निधन हो गया है. उन्हें साल 1990 में आई फिल्म 'किंडरगार्टन कॉप' में अर्नोल्ड श्वार्जनेगर के साथ काम करने के लिए जाना जाता था. इस फिल्म में उनके भाई जोसेफ भी नजर आए थे.

क्रिश्चियन ने बचपन से ही एक्टिंग शुरू कर दी थी, हालांकि बाद में उन्होंने हॉलीवुड की चमक-दमक भरी दुनिया से दूरी बना ली और एक शांत जिंदगी जीने लगे.

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 क्रिश्चियन कजिन्स का हुआ निधन
एक्टर के निधन की खबर उनके सौतेले भाई जोनास रोएसर ने शेयर की. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा, 'ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मेरे भाई क्रिश्चियन कजिन्स का निधन हो गया है. क्रिश्चियन और उनके जुड़वां भाई जोसेफ 'जोई' कजिन्स, मेरे सगे पिता की तरफ से मेरे भाई हैं. वे कैलिफोर्निया में बड़े हुए, जबकि मैं वॉशिंगटन में रहता था. कॉलेज जाने तक मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी. इससे पहले मैं उन्हें टीवी पर 'नॉट्स लैंडिंग' और अर्नोल्ड श्वार्जनेगर के साथ फिल्म 'किंडरगार्टन कॉप' में डोमिनिक के लीड रोल में देखता था.'

लिवर की बीमारी से जूझ रहे थे
उनके सौतेले भाई ने बताया कि क्रिश्चियन का निधन 22 अक्टूबर को हुआ था. उन्होंने आगे लिखा, 'ये किरदार क्रिश्चियन की यादों का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हैं. वह बेहद जोशीले और एनर्जी से भरे इंसान थे. उनके पास बताने के लिए ढेरों कहानियां और बड़े-बड़े सपने थे. क्रिश्चियन लंबे समय से लिवर की बीमारी से जूझ रहे थे. यह सोचकर मुझे सुकून मिलता है कि अब वह अपनी मां के साथ जन्नत में हैं और उस दर्द से आजाद हैं, जिसे वह झेल रहे थे. सुकून से रहो क्रिश्चियन. उम्मीद है कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिली होगी. तुम मेरे भाई हो और तुम्हारी कमी हमेशा खलेगी.'

इस पोस्ट के साथ उन्होंने दो तस्वीरें भी शेयर कीं. इनमें से एक क्रिश्चियन की खींची हुई सेल्फी थी, जबकि दूसरी तस्वीर में क्रिश्चियन और उनके जुड़वां भाई जोसेफ बचपन में नजर आ रहे थे.

कौन थे क्रिश्चियन कजिन्स?
क्रिश्चियन कजिन्स का जन्म मार्च 1983 में ऑरेंज काउंटी में जुड़वां भाई जोसेफ के साथ हुआ था. दोनों ने महज 5 साल की उम्र में 'हाईवे टू हेवन' के एक एपिसोड से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों और टीवी शोज में काम किया, जिनमें 'फादर डाउलिंग मिस्ट्रीज', 'एम्प्टी नेस्ट', 'क्रिटर्स 3' और 'ईरी, इंडियाना' शामिल हैं. क्रिश्चियन आखिरी बार साल 1995 में आई फिल्म 'ट्विन सिटर्स' में नजर आए थे. इसके बाद उन्होंने एक्टिंग से दूरी बना ली और एक शांत जिंदगी जीने लगे.

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 14 Nov 2026 10:21 AM (IST)
Tags :
Christian Cousins
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