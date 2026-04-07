थिएटर रिलीज के बाद ओटीटी पर कब और कहां आएगी 'भूत बंगला'? यहां है पूरी डिटेल

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीBhooth Bangla OTT Release: थिएटर रिलीज के बाद ओटीटी पर कब और कहां आएगी अक्षय कुमार की 'भूत बंगला'? यहां है पूरी डिटेल

Bhooth Bangla OTT Release: थिएटर रिलीज के बाद ओटीटी पर कब और कहां आएगी अक्षय कुमार की 'भूत बंगला'? यहां है पूरी डिटेल

Bhooth Bangla OTT Release: अक्षय कुमार की ‘भूत बंगला’ इस 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. बीते दिन इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था. वहीं इसकी ओटीटी रिलीज की डिटेल्स भी आ गई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 07 Apr 2026 09:52 AM (IST)
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अक्षय कुमार और तबू की ‘भूत बंगला’ अप्रैल 2026 की सबसे एक्साइटिंग रिलीज़ में से एक है. इस हॉरर कॉमेडी के लिए अक्षय कुमार और डायरेक्टर प्रियदर्शन की जोड़ी 14 साल बाद साथ आई है. फिल्म में परेश रावल, राजपाल यादव, दिवंगत असरानी, ​​वामिका गब्बी, मिथिला पारकर सहित कई अन्य कलाकार भी हैं. सोमवार, 6 अप्रैल को इस मच अवेटेड फिल्म का ट्रेलर मेकर्स ने रिलीज़ किया. जिसके बाद से फैंस इसे देखने के लिए बेकरार हो रहे हैं. वहीं फैंस ये भी जानने के लिए एक्साइटिड हैं कि थिएट्रिकल रिलीज के बाद ‘भूत बंगला’ओटीटी पर कब और कहां आएगी. चलिए यहां इसी ओटीटी रिलीज की डिटेल्स जानते हैं.

‘भूत बंगला’ ओटीटी पर कहां आएगी?
‘भूत बंगला’ के पोस्टर पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, फिल्म थिएट्रिकल रन खत्म करने के बाद ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. हालांकि फिल्म के मेकर्स ने अभी तक इसकी ओटीटी  रिलीज़ के बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है. लेकिन एक फिल्म आमतौर पर थिएटर में रिलीज़ होने के 45 से 60 दिनों के बाद स्ट्रीमिंग पर आती है.

भूत बंगला’ थिएटर में कब होगी रिलीज?
उन्हें बता दें कि ‘भूत बंगला’ पहले 10 अप्रैल को थिएटर में आने वाली थी. लेकिन, अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी के मेकर्स ने ‘धुरंधर 2’ की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बीच इसे एक हफ़्ते के लिए आगे बढ़ा दिया. मेकर्स के एक ऑफिशियल बयान में कहा गया है कि चूंकि धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए एग्जीबिटर्स को लगा कि इसे एक क्लियर और बिना रुकावट के रिलीज़ करना इंडस्ट्री के लिए सबसे अच्छा होगा. इसलिए ये फिल्म अब 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

स्टेटमेंट में कहा गया था, "भूत बांग्ला को एक हफ़्ते आगे बढ़ाकर, हम यह पक्का कर रहे हैं कि दोनों फ़िल्मों को थिएटर में वह जगह, मार्केटिंग फ़ोकस और दर्शकों का ध्यान मिले जिसकी वे सच में हकदार हैं." भूत बांग्ला के मेकर्स ने कहा कि इस तरीके से फ़िल्ममेकर्स, एग्ज़िबिटर्स और दर्शकों को फ़ायदा हो सकता है. मेकर्स ने यह भी कहा कि वे हमेशा थिएटर जाने वाले दर्शकों के आराम को प्राथमिकता देंगे, और अपनी फ़िल्मों से उन्हें सबसे अच्छे तरीके से एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे.

भूत बंगला’ के बारे में
‘भूत बंगला’ को एकता कपूर और शोभा कपूर की बालाजी मोशन पिक्चर्स और अक्षय की केप ऑफ़ गुड फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म का स्क्रीनप्ले प्रियदर्शन, रोहन शंकर और अभिलाष नायर ने लिखा है. इस फिल्म के पेड प्रीव्यू 16 अप्रैल को होंगे.

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Published at : 07 Apr 2026 09:35 AM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Paresh Rawal Tabu Bhooth Bangla
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