हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीपर्दे पर इन जबरदस्त एपिक फिल्मों ने मचाया था धमाल, लिस्ट में 3 साउथ की फिल्में भी शामिल

पर्दे पर इन जबरदस्त एपिक फिल्मों ने मचाया था धमाल, लिस्ट में 3 साउथ की फिल्में भी शामिल

Epic Films On Ott: अब तक सिनेमा के इतिहास में कई एपिक फिल्में रिलीज हो चुकी हैं. जबरदस्त स्टारकास्ट, ग्रैंड सेट्स और कमाल की स्टोरीज से इन फिल्मों ने ऑडियंस का भरपूर एंटरटेनमेंट किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 28 Nov 2025 04:25 PM (IST)
एपिक फिल्मों ने ना केवल ऑडियंस का एंटरटेनमेंट किया बल्कि उनके दिल में हमेशा के लिए अपनी गहरी छाप छोड़ दी. इंडियन सिनेमा हो या हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री अब तक सिनेमा के इतिहास में कई एपिक फिल्मों ने अपना दम-खम दिखाते हुए दर्शकों को फुल एंटरटेन किया. यहां जानिए उन्हीं फिल्मों के नाम जिसने अपने ग्रैंड स्टारकास्ट और इंटरेस्टिंग प्लॉट से मेकर्स का भी फायदा करवा दिया. देखें पूरी लिस्ट

ओटीटी पर जरूर देखें ये एपिक फिल्में 

1. सेवन सामुराई
ये फिल्म 1954 में रिलीज हुई थी. इसकी ब्रूटल एक्शन सीन्स, कैरेक्टर डेवलपमेंट और जबरदस्त कहानी ने ऑडियंस को इस फिल्म का फैन बना दिया था. आज भी इस फिल्म को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है. इसकी कहानी और सिनेमेटोग्राफी इतनी शानदार थी कि अब तक इसके कई कॉपीज भी बन चुके हैं.

कहानी एक गरीब फार्मिंग गांव की है जहां डाकुओं ने उधम मचा रखा था. अपने बचाव के लिए गांव वाले 7 सामुराई अपने बचाव के लिए बुलाते हैं जिनकी अलग कहानियां और अलग फिलॉस्फी है. इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. 

2. द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स: द रिटर्न ऑफ द किंग
पीटर जैक्सन की ये फिल्म 2003 में रिलीज हुई. फिल्ममेकर ने इसकी ट्रायलॉजी बनाई जिसमें साहस, लॉयल्टी और बलिदान की गाथा देखी गई. इसके प्लॉट में आपको कई बड़े साम्राज्य, ब्रूटल वॉर सीन्स और मेगा स्टारकास्ट देखने को मिलेगा. फिल्म रिलीज हुए 2 दशक से भी ज्यादा का समय हो चुका है और आज भी इसकी टक्कर में कोई नहीं है. इस एपिक मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय करें. 

3. टाइटैनिक 
लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट ने जैक और रोज के कैरेक्टर्स को आइकॉनिक बना दिया. दोनों ही कैरेक्टर्स सोसायटी के बिल्कुल अलग क्लास से बिलॉन्ग करते हैं और अनजाने में दोनों के बीच प्यार पनपने लगता है. फिल्म में कई ऐसे सीन्स है जहां दोनों की सिजलिंग केमिस्ट्री देखी गई और आज भी इसकी यादें फैंस के मन में ताजा है. नेटफ्लिक्स और जिओ हॉटस्टार पर ये फिल्म अवेलेबल है. 

4. लॉरेंस ऑफ अरेबिया 
1962 में रिलीज हुई इस फिल्म की कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है. इसको स्टोरी टीई लॉरेंस नाम के ब्रिटिश ऑफिसर के इर्द–गिर्द घूमती है. उन्होंने अपने पर्सनैलिटी और एंबीशन से ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ सभी अरब ट्राइब्स को एकजुट किया था. फिल्म के हर एक एक्टर ने अपनी भूमिका को शिद्दत से पूरा किया है. नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर आप इस फिल्म को स्ट्रीम कर सकते हैं. 

5. ग्लैडिएटर 
रिडली स्कॉट की फिल्म 2000 में रिलीज हुई थी. फिल्म में रसल क्रो ने मैक्सिमस नाम के रोमन जनरल की भूमिका निभाई जिसे धोखे से स्लेव बना दिया जाता है. इस एपिक सागा की कोर स्टोरी यही है कि एक इंसान के अंदर की बदले की आग बड़े–बड़े साम्राज्य को भी मिनटों में गिरा सकती है. नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर आप फिल्म को एंजॉय करें. 

6. मगधीरा
राम चरण की ये फिल्म 2009 में रिलीज हुई थी जिसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का दर्जा दिया गया. 2009 में ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बनी थी. इसमें काजल अग्रवाल ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने कैरेक्टर को आइकॉनिक बना दिया. पुनर्जन्म की कहानी पर आधारित राम चरण की ये फिल्म बेस्ट एपिक सागा में से एक है. कमाल के एक्शन सीन्स और विजुअल इफेक्ट्स वाली ये पीरियड ड्रामा एक्शन फिल्म आप प्राइम वीडियो पर एंजॉय करें. 

7. बाहुबली: द बिगनिंग, द कॉन्क्लूजन
एस एस राजामौली की इस फिल्म ने रिलीज के बाद ही इतिहास रच दिया. इसकी सिनेमेटोग्राफी गजब के एक्शन सीन्स और किरदारों के एक्टिंग स्किल्स देख आपकी भी रूह कांपने लगेगी. फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

Published at : 28 Nov 2025 04:25 PM (IST)
Baahubali Titanic HollyWood Magadheera
