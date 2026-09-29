'राजपूत होकर स्वरा भास्कर के साथ कैसे बैठ गया?' सिवेत तोमर बोले-उसने सॉरी बोला था

रिएलिटी शो राइज एंड फॉल से इन्फ्लूएंसर सिवेत तोमर मारपीट के बाद बाहर हो गए हैं. उन्हें अब बायकॉट का सामना करना पड़ा रहा है. वजह ये है कि उन्होंने स्वरा भास्कर से बात कैसे कर ली. राजपूत समाज स्वरा भास्कर को लेकर उनके जौहर वाले स्टेटमेंट से नाराज है.

शो से बाहर होने के बाद अब सिवेत तोमर ने वीडियो डालकर इस पर सफाई दी है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है.

सिवेत तोमर ने दी सफाई

वीडियो में सिवेत तोमर ने कहा, 'जाट भाइयों को ये बात बुरी गई है कि मैंने स्वरा बास्कर से बात कैसे कर ली. मैं उसके साथ नहीं हूं. स्वरा ने सॉरी बोला था. मैं वीडियो डाल दूंगा. एडिट हुआ है कि क्योंकि जौहर की बात वहां नहीं कर सकते. अगर सॉरी नहीं बोला होगा ना तो बीच रोड में खड़ा होउंगा तुम लोग जो चाहें कर लेना. ये मेरी जबान है. मैं जबान दे चुका हूं कि मैं उस औरत से बात ही नहीं करुंगा अगर वो सॉरी नहीं बोलेगी. पहली बात शो कर रहा हूं क्या?'

सिवेत ने बताया कि स्वरा से उनकी क्या बातचीत हुई. उसने बोला- 'उसने जिस तरह से फिल्म में दिखाया या है उससे प्रॉब्लम थी. स्वरा ने रिक्वेस्ट की कि मुझसे बात करो. हर राजपूत रानी की इज्जत करती हूं. उसने उन रानियों का दर्द क्यों नहीं दिखाया. उसने ये क्यों नहीं दिखाया कि क्या औरतों ने सहा है. उन्होंने मुझसे चार बाल सॉरी बोला.'

स्वार में मांगी माफी

उन्होंने कहा- 'मैं पूरे राजपूत समाज से सॉरी बोलना चाहती हूं. अगर किसी को ये बात बुरी लगी हो तो.'

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क्या बोली थीं स्वरा भास्कर

बता दें, एक इंटरव्यू में स्वरा भास्कर ने कहा था, 'मैं पद्मावत देख रही थी, तभी मुझे जौहर सीन को देखकर लगा कि अगर मैं रेप सर्वाइवर होती तो ये फिल्म मुझे क्या मैसेज दे रही है? मुझे कायर जैसा फील होता, कि मैंने अपनी इज्जत को बचाने के लिए सुसाइड नहीं की. आप हमारे जैसी सोसायटी को ये बताना चाहते हो, जहां रेप महामारी की तरह फैला हआ है. हम मारे सर्वाइवर्स को ये बताना चाहते हैं कि वो जीना डिजर्व नहीं करती हैं. अगर वो इज्जतदार और स्ट्रॉन्ग महिला होती तो उन्होंने सुसाइड कर लिया होगा? क्या हम ये बताना चाह रहे हैं कि रेप का मतलब किसी महिला की जिंदगी का अंत है. ये सीन बहुत दिक्कत वाला था.'

स्वरा ने दी थी सफाई

हालांकि अपने इस बयान के बाद स्वरा ने सफाई भी दी थी. स्वरा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर कहा, 'मैं एक इवेंट में गई थी, जहां मुझसे पूछा गया था कि संजय लीला भंसाली को मैंने ओपन लेटर क्यों लिखा था? तो मैंने जो जवाब दिया उसे गलत तरीके से ट्रांसलेट किया गया. कहा जा रहा है कि मैंने रानी पद्मावती और जो बाकी महिलाओं ने जौहर किया था उन्हें कायर कहा. जबकि मैंने ऐसा नहीं बोला. मैंने कहा कहा था कि जब मैं क्लाइमैक्स देख रही थी तो मुझे लगा कि भगवान न करे कि मैं अगर एक रेप विक्टिम होती तो मैं कायर महसूस करती कि मैंने अपनी जान नहीं दी.'