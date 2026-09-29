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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'राजपूत होकर स्वरा भास्कर के साथ कैसे बैठ गया?' सिवेत तोमर बोले-उसने सॉरी बोला था

'राजपूत होकर स्वरा भास्कर के साथ कैसे बैठ गया?' सिवेत तोमर बोले-उसने सॉरी बोला था

सिवेत तोमर शो 'राइज एंड फॉल' से मारपीट के बाद बाहर हो गए हैं. अब उन्होंने स्वरा भास्कर के जौहर वाले स्टेटमेंट पर बात की और कहा कि स्वरा ने मुझसे सॉरी बोला है.

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 29 Sep 2026 11:51 AM (IST)
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रिएलिटी शो राइज एंड फॉल से इन्फ्लूएंसर सिवेत तोमर मारपीट के बाद बाहर हो गए हैं. उन्हें अब बायकॉट का सामना करना पड़ा रहा है. वजह ये है कि उन्होंने स्वरा भास्कर से बात कैसे कर ली. राजपूत समाज स्वरा भास्कर को लेकर उनके जौहर वाले स्टेटमेंट से नाराज है.

शो से बाहर होने के बाद अब सिवेत तोमर ने वीडियो डालकर इस पर सफाई दी है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है.

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सिवेत तोमर ने दी सफाई
वीडियो में सिवेत तोमर ने कहा, 'जाट भाइयों को ये बात बुरी गई है कि मैंने स्वरा बास्कर से बात कैसे कर ली. मैं उसके साथ नहीं हूं. स्वरा ने सॉरी बोला था. मैं वीडियो डाल दूंगा. एडिट हुआ है कि क्योंकि जौहर की बात वहां नहीं कर सकते. अगर सॉरी नहीं बोला होगा ना तो बीच रोड में खड़ा होउंगा तुम लोग जो चाहें कर लेना. ये मेरी जबान है. मैं जबान दे चुका हूं कि मैं उस औरत से बात ही नहीं करुंगा अगर वो सॉरी नहीं बोलेगी. पहली बात शो कर रहा हूं क्या?'

सिवेत ने बताया कि स्वरा से उनकी क्या बातचीत हुई. उसने बोला- 'उसने जिस तरह से फिल्म में दिखाया या है उससे प्रॉब्लम थी. स्वरा ने रिक्वेस्ट की कि मुझसे बात करो. हर राजपूत रानी की इज्जत करती हूं. उसने उन रानियों का दर्द क्यों नहीं दिखाया. उसने ये क्यों नहीं दिखाया कि क्या औरतों ने सहा है. उन्होंने मुझसे चार बाल सॉरी बोला.'

स्वार में मांगी माफी
उन्होंने कहा- 'मैं पूरे राजपूत समाज से सॉरी बोलना चाहती हूं. अगर किसी को ये बात बुरी लगी हो तो.'

 
 
 
 
 
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क्या बोली थीं स्वरा भास्कर
बता दें, एक इंटरव्यू में स्वरा भास्कर ने कहा था, 'मैं पद्मावत देख रही थी, तभी मुझे जौहर सीन को देखकर लगा कि अगर मैं रेप सर्वाइवर होती तो ये फिल्म मुझे क्या मैसेज दे रही है? मुझे कायर जैसा फील होता, कि मैंने अपनी इज्जत को बचाने के लिए सुसाइड नहीं की. आप हमारे जैसी सोसायटी को ये बताना चाहते हो, जहां रेप महामारी की तरह फैला हआ है. हम मारे सर्वाइवर्स को ये बताना चाहते हैं कि वो जीना डिजर्व नहीं करती हैं. अगर वो इज्जतदार और स्ट्रॉन्ग महिला होती तो उन्होंने सुसाइड कर लिया होगा? क्या हम ये बताना चाह रहे हैं कि रेप का मतलब किसी महिला की जिंदगी का अंत है. ये सीन बहुत दिक्कत वाला था.'

स्वरा ने दी थी सफाई
हालांकि अपने इस बयान के बाद स्वरा ने सफाई भी दी थी. स्वरा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर कहा, 'मैं एक इवेंट में गई थी, जहां मुझसे पूछा गया था कि संजय लीला भंसाली को मैंने ओपन लेटर क्यों लिखा था? तो मैंने जो जवाब दिया उसे गलत तरीके से ट्रांसलेट किया गया. कहा जा रहा है कि मैंने रानी पद्मावती और जो बाकी महिलाओं ने जौहर किया था उन्हें कायर कहा. जबकि मैंने ऐसा नहीं बोला. मैंने कहा कहा था कि जब मैं क्लाइमैक्स देख रही थी तो मुझे लगा कि भगवान न करे कि मैं अगर एक रेप विक्टिम होती तो मैं कायर महसूस करती कि मैंने अपनी जान नहीं दी.'

About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 29 Sep 2026 11:46 AM (IST)
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