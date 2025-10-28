बैड गर्ल की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, इस दिन से स्ट्रीम होगी ये कंट्रोवर्सियल फिल्म

तमिल फिल्मों का क्रेज लोगों में बढ़ता जा रहा है. हर कोई इन फिल्मों को देखना पसंद कर रहा है. तमिल में आज के समय में हर जॉनर की फिल्में बन रही हैं जिसे लोग काफी पसंद करते हैं. हाल ही में अंजलि शिवरामन की फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म का फैंस लंबे समय से ओटीटी पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे. अब ये इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट सामने आ गई है.

बैड गर्ल की बात करें तो ये एक एज ड्रामा है. इस फिल्म के टीजर से कंट्रोवर्सी हो गई थी जिसकी वजह से काफी बवाल हो गया था. कई लोगों ने मेकर्स पर ब्राह्मण समुदाय को गलत तरीके से दिखाने का आरोप लगाया था. फिल्म में लीड एक्टर अपनी शर्तों पर जीवन जीना चाहता है, जिसमें इंटीमेट च्वाइस भी शामिल हैं, और यह बात समुदाय को पसंद नहीं आती है.

कब और कहां होगी रिलीज

बैड गर्ल सिनेमाघरों पर 5 सितंबर को रिलीज हुई थी. कंट्रोवर्सी की वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. अब ओटीटी प्लेटफॉर्म ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके इसकी डेट की जानकारी दी है. बैड गर्ल 4 नवंबर को तमिल, तेलुगू, कन्नड़, हिंदी और मलयालम में जियोहॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है.

जियो हॉटस्टार के पास इस बोल्ड फिल्म के पोस्ट-थियेट्रिकल स्ट्रीमिंग राइट्स हैं. बैड गर्ल में शांति प्रिया, सरन्या रविचंद्रन, हृदु हारून, टीजे अरुणासलम और शशांक बोम्मिरेड्डीपल्ली अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. इस फिल्म को वर्षा भारत ने डायरेक्ट किया है. वहीं वेत्री मारन और अनुराग कश्यप ने इसे प्रोड्यूस किया है.

