थिएटर के बाद ओटीटी पर हुई ‘बागी 4’ की एंट्री, जानिए कब और कहां देख पाएंगे टाइगर श्रॉफ की फिल्म
Baaghi 4 OTT Release Date: टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त की फिल्म 'बागी 4' की ओटीटी रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी है. जानिए आप ये फिल्म कब और कहां पर देख सकते हैं.
बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की फिल्म ‘बागी 4’ ने सिनेमाघरों में खूब धमाल मचाया है. अब फिल्म ने अपना डिजिटल डेब्यू भी कर लिया है. अब आप घर बैठकर ही टाइगर की इस एक्शन-थ्रिलर फिल्म का लुत्फ उठा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कि आप ‘बागी 4’ को कब और कहां देख पाएंगे.
कहां स्ट्रीम हो रही है 'बागी 4'?
प्राइम वीडियो ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ‘बागी 4’ को लेकर एक पोस्ट शेयर की है. इसमें उन्होंने घोषणा की है कि, ‘'बागी 4' अब भारत और दुनिया भर के 240 से ज़्यादा देशों और क्षेत्रों के दर्शकों के लिए हिंदी में स्ट्रीम करने के लिए यहां उपलब्ध है..’ तो अब आप टाइगर का एक्शन प्राइम वीडियो पर घर बैठे देख सकते हैं.
'बागी 4' में नजर आएंगे ये स्टार्स
'बागी 4' में टाइगर श्रॉफ के साथ इस बार हरनाज़ कौर संधू की जोड़ी देखने को मिली थी. फिल्म में पंजाबी एक्ट्रेस सोनम बाजवा भी अहम रोल में थी. वहीं बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने फिल्म में विलेन का रोल निभाया. इन स्टार्स के अलावा ‘बागी 4’ में सौरभ सचदेवा और श्रेयस तलपड़े जैसे कलाकार भी शामिल हैं. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कलेक्शन किया है.
क्या है फिल्म की कहानी?
फिल्म 'बागी 4’ की कहानी रॉनी (टाइगर श्रॉफ) पर आधारित है, जो अपनी गर्लफ्रेंड को खोने पर दुखी होता है और उसे ढूंढने की कोशिश करता है. लेकिन इसमें उसकी फैमिली और दोस्त उसका साथ नहीं देते, वो लोग ये साबित करने में लगे हुए होते हैं कि रॉनी को सिर्फ भ्रम हो रहा है. इसके बाद एक छिपा हुआ सच बाहर आता है. यहां से फिल्म में संजय दत्त की दमदार एंट्री होती है. फिर टाइगर और संजय के बीच जबरदस्त भिड़ंत भी देखने को मिलती है. अब 'बागी 4' अब प्राइम वीडियो पर बस एक क्लिक की दूरी पर है.
