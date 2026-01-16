हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Avatar Fire And Ash OTT Release: जेम्स कैमरून की 'अवतार फायर एंड ऐश' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां है पूरी डिटेल

Avatar Fire And Ash OTT Release: जेम्स कैमरून की 'अवतार फायर एंड ऐश' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां है पूरी डिटेल

Avatar Fire And Ash OTT Release: जेम्स कैमरून की हालिया रिलीज 'अवतार: फायर एंड ऐश' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया है. वहीं अब ये ओटीटी पर रिलीज होने की तैयारी कर रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 16 Jan 2026 08:07 AM (IST)
Preferred Sources

जेम्स कैमरून की साइंस फिक्शन फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है. यह फिल्म 19 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. शानदार विजुअल्स दर्शकों को पैंडोरा की दुनिया में वापस ले जाते हैं. अब, फिल्म का थिएटर रन खत्म होने वाला है,ऐसे में फैंस ये जानने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं कि ये फिल्म ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी?

'अवतार: फायर एंड ऐश' ओटीटी पर कब और कहां आएगी?
जेम्स कैमरून द्वारा निर्देशित 'अवतार: फायर एंड ऐश'  को दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था.  हालांकि, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की है अब, इस एडवेंचर गाथा के थिएटर रन के बाद, फैंस इसे अपने घरों में आराम से देख सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म भारत में जियो हॉटस्टार  पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा. हालांकि निर्माताओं ने अभी तक इसे लेकर कुछ भी ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया है. और अगर खबरों की मानें तो, फिल्म अप्रैल और जून के बीच स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी. खबरों के अनुसार, यह पिछली ओटीटी रिलीज को देखते हुए एक अनुमानित टाइम पीरियड है. इस फ्रेंचाइज़ी की दूसरी फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने के छह महीने बाद OTT पर आ गई थी. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर ये कई भाषाओं में अवेलेबल होगी.

अवतार: फायर एंड ऐश' के बारे में
'अवतार: फायर एंड ऐश' में, जेक सुली और नेयतिरी अपने परिवार के साथ, आग उगलने वाले ना'वी कबीले, जिसे ऐश पीपल के नाम से जाना जाता है, और मानव आक्रमणकारियों से लड़ते हैं. फिल्म के कलाकारों में सैम वर्थिंगटन, ज़ोई सल्डाना, सिगोरनी वीवर और स्टीफन लैंग शामिल हैं, जिन्होंने इस चैप्टप में वापसी की है. फिल्म में ऊना चैपलिन, केट विंसलेट, क्लिफ कर्टिस, जोएल डेविड मूर, सीसीएच पाउंडर और अन्य कई कलाकार महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं.

ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा की कमाई की है. जेम्स कैमरून ने पहले ही 'अवतार 4' और 'अवतार 5' की घोषणा कर दी है.खबरों के अनुसार, उन्होंने इन्हें 2029 और 2031 में रिलीज़ करने की योजना बनाई है.

 

Published at : 16 Jan 2026 08:07 AM (IST)
