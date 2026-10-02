अजय देवगन की 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' रिलीज, OTT पर यहां देखें मोहनलाल की 'दृश्यम 3'
बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' रिलीज हो गई है. इसके बीच आइए जानते हैं कि साउथ सुपरस्टार मोहनलाल की ‘दृश्यम 3’ ओटीटी पर कहां देख सकते हैं.
अजय देवगन की 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. 2 अक्टूबर को रिलीज हुई इस फिल्म के साथ हिंदी क्राइम थ्रिलर फ्रेंचाइजी की कहानी तीसरे चैप्टर तक पहुंच गई है. फिल्म को दर्शकों का काफी अच्छी रिस्पॉन्स मिल रहा है.
फिल्म की रिलीज के बाद मोहनलाल की मलयालम फिल्म 'दृश्यम 3: द पास्ट नेवर स्टे साइलेंट' को लेकर भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है. आइए जानते हैं उनकी इस फिल्म को आप ओटीटी पर कहां एंजॉय कर सकते हैं.
ओटीटी पर कहां देख सकते हैं मोहनलाल की 'दृश्यम 3'
मोहनलाल एक बार फिर 'दृश्यम 3' में जॉर्जकुट्टी के किरदार में नजर आएं. फिल्म की कहानी इसी किरदार और उसके परिवार के इर्द-गिर्द आगे बढ़ती है. फिल्म में मीना, अंसिबा हसन और एस्थर अनिल भी हैं. इनके अलावा कलाभवन शाजोन, सिद्दीकी, मुरली गोपी और आशा शरथ भी फिल्म का हिस्सा हैं.
मोहनलाल की 'दृश्यम 3: द पास्ट नेवर स्टे साइलेंट' अमेजन प्राइम वीडियो पर अवेसेबल है. ऐसे में दर्शक इस मलयालम क्राइम ड्रामा को घर बैठे ऑनलाइन देख सकते हैं.
मोहनलाल की 'दृश्यम 3 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
सैकनिल्क के मुताहिक, मलयालम फिल्म 'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में टोटल 239.83 करोड़ रुपये की कमाई की. फिल्म ने भारत में 128.13 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया, जबकि विदेशों में 111.70 करोड़ रुपये कमाए. फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन 110.49 करोड़ रुपये रहा है.
अजय देवगन की 'दृश्यम 3' सिनेमाघरों में
वहीं, अजय देवगन की 'दृश्यम 3' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म में अजय देवगन एक बार फिर विजय सालगांवकर के किरदार में नजर आ रहे हैं. वहीं तब्बू भी आईजी मीरा देशमुख की भूमिका में वापस आई हैं. श्रिया सरन नंदिनी के किरदार में नजर आएंगी. फिल्म में प्रकाश राज, जयदीप अहलावत और रजत कपूर भी अहम भूमिकाओं में हैं.
हिंदी फिल्म का निर्देशन अभिषेक पाठक ने किया है. फिल्म की रिलीज के बाद एक बार फिर 'दृश्यम' फ्रेंचाइजी की मलयालम और हिंदी फिल्मों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. मोहनलाल की 'दृश्यम 3' को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी. अब फैंस की नजर इस बात पर है कि अजय देवगन की फिल्म को दर्शकों का कैसा रिस्पॉन्स मिलता है.