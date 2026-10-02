Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDrishyam 3 Release Live Updates: अजय देवगन की ‘दृश्यम 3’ हुई रिलीज, दर्शक बता रहे जबरदस्त फिल्म

Drishyam 3 Release Live Updates: अजय देवगन की ‘दृश्यम 3’ हुई रिलीज, दर्शक बता रहे जबरदस्त फिल्म

Drishyam 3 Release Live Updates: अजय देवगन की मच अवेटेड ‘दृश्यम 3’ सिनेमाघरों में आज रिलीज हो गई है. इससे जुड़ी हर अपडेट्स के लिए हमारे साथ यहां बने रहिए.

Written By : निशा शर्मा  | Updated at : 02 Oct 2026 10:17 AM (IST)

LIVE

Key Events
Drishyam 3 Release Live Updates Ajay Devgn Tabu Jaideep Ahlawat Box Office Collection Review in Hindi Drishyam 3 Release Live Updates: अजय देवगन की ‘दृश्यम 3’ हुई रिलीज, दर्शक बता रहे जबरदस्त फिल्म
Drishyam 3 Release Live Updates
Source : instagram

Background

अजय देवगन 'विजय सलगांवकर' के रोल में वापस आ गए हैं हिट 'दृश्यम' फ्रैंचाइ की मच अवेटेड तीसरी फिल्म, जिसका ऑफिशियल नाम 'दृश्यम द कन्क्लूज़न' है, आज 2 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. अभिषेक पाठक के निर्देशन में बनी यह क्राइम थ्रिलर फिल्म हिंदी 'दृश्यम' फ़्रैंचाइजी का आखिरी चैप्टर है. फिल्म की जबरदस्त एडवांस बुकिंग हुई है जिसके चलते इसके रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग की उम्मीद की जा रही है.

‘दृश्यम 3’ की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट कैसी है? 
फिल्म की एडवांस बुकिंग रिलीज से पांच दिन पहले शुरू हुई थी. इसने  ओपनिंग वीकेंड के लिए प्री-सेल्स में 49 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है और 13 लाख से ज़्यादा टिकट बेचे हैं. ओपनिंग वीकेंड के लिए इसके 8 लाख से ज्यादा के टिकटों की प्री सेल हुई है जिनसे इसने ब्लॉक सीटों के साथ 31.65 करोड़ कमाए हैं.  जबकि ब्लॉक सीटों के साथ 27.92 करोड़ का कलेक्शन किया है. 

‘दृश्यम 3’ स्टार कास्ट
‘दृश्यम 3’ में अजय देवगन फिर से विजय सलगांवकर के किरदार में नजर आ रहे हैं. इसमें कई जाने-पहचाने चेहरे भी वापस आ रहे हैं, जिनमें IG मीरा देशमुख के रोल में तबू, नंदिनी सलगांवकर के रोल में श्रिया सरन, अंजू के रोल में इशिता दत्ता और अनु के रोल में मृणाल जाधव शामिल हैं. वहीं इस बार जयदीप अहलावत और प्रकाश राज भी नए किरदारों में कास्ट का हिस्सा बने हैं. 

‘दृश्यम 3’ की कहानी
‘दृश्यम 3’ 'दृश्यम 2' की घटनाओं के बाद विजय और उसके परिवार की कहानी को आगे बढ़ाती है. 'दृश्यम 2' का अंत इस तरह हुआ था कि पुलिस के हाथ अहम सबूत लगने के बावजूद विजय अपने परिवार को बचाने में कामयाब रहा था. तीसरी फिल्म विजय की उन राजों को छिपाए रखने की लड़ाई का एक और चैप्टर है, जिसमें इस बार दांव पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा लग रहा है.

दिलचस्प बात यह है कि हिंदी फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' मोहनलाल की मलयालम फिल्म 'दृश्यम 3' का  रीमेक नहीं है. दोनों फ्रैंचाइजी कहानी को अलग-अलग दिशाओं में ले जा रही हैं. हिंदी फिल्म को इस तरह से बनाया गया है कि यह विजय सलगांवकर की कहानी को एक निर्णायक अंजाम तक पहुंचा सके. 

 

 

10:17 AM (IST)  •  02 Oct 2026

Drishyam 3 Release Live Updates: 'दृश्यम 3' के लिए अजय देवगन ने ली कितनी फीस?

न्यूज एक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अजय देवगन ने 'दृश्यम 3' के लिए 18 करोड़ रुपये से 22 करोड़ रुपये के बीच फीस वसूली है.

Load More
Tags :
Drishyam 3
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Drishyam 3 X Review: 'विजय सालगांवकर' के किरदार में छाए अजय देवगन, लोग बोले- ब्लॉकबस्टर है फिल्म
अजय देवगन की 'दृश्यम 3'लोगों को कैसी लगी? जानें- सोशल मीडिया रिव्यू
बॉलीवुड
Drishyam 3 BO Day 1 Prediction: 'दृश्यम 3' बनेगी अजय देवगन की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म? खतरे में शाहरुख खान की 'पठान' का रिकॉर्ड
'दृश्यम 3' बनेगी अजय की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म? खतरे में 'पठान' का रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Drishyam 3 Box Office Day 1 Live Updates: अजय देवगन की 'दृश्यम 3' करेगी बंपर ओपनिंग! सुबह 10.30 बजे तक 8 करोड़ के हुई पार
Live: 'दृश्यम 3' करेगी बंपर ओपनिंग! सुबह 10.30 बजे तक 8 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
Thursday Box Office: 'द वन' ने जड़ी हाफ सेंचुरी, 'द पैराडाइज' की घटी कमाई, जानें-'हनुमान अंश'-'मिर्जापुर' का कलेक्शन
थर्सडे को 'द वन' ने जड़ी हाफ सेंचुरी, 'द पैराडाइज' की घटी कमाई, जानें- कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

कॉकपिट में 'कसाई' पायलट...प्लेन क्रैश का 'टेरर प्लान' !
बिहार में बाढ़ का तांडव! बेघर हुए लाखों लोग...
SIR में 'गड़बड़' सॉफ्टवेयर का 'डेवलपर' कौन?
कैप्टन स्मिथ की पूरी कहानी!
फॉर्म 6 को लेकर विवाद क्यों? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत-US ट्रेड डील लगभग फाइनल? PM मोदी-ट्रंप के बीच फिर जल्दी हो सकती है बात
भारत-US ट्रेड डील लगभग फाइनल? PM मोदी-ट्रंप के बीच फिर जल्दी हो सकती है बात
बिहार
अनंत सिंह ने JDU नहीं BJP की भी बढ़ाई टेंशन! बिहार में कुछ होगा बड़ा?
अनंत सिंह ने JDU नहीं BJP की भी बढ़ाई टेंशन! बिहार में कुछ होगा बड़ा?
इंडिया
सीएम विजय को लगेगा झटका? सहयोगी दल ने कहा- उपचुनाव में पैसे बांट रही है TVK
सीएम विजय को लगेगा झटका? सहयोगी दल ने कहा- उपचुनाव में पैसे बांट रही है TVK
क्रिकेट
ग्रुप A में भारत-पाकिस्तान, ग्रुप B में 2 वर्ल्ड चैंपियन शामिल, वर्ल्ड कप में कौन सा ज्यादा कठिन?
ग्रुप A में भारत-पाकिस्तान, ग्रुप B में 2 वर्ल्ड चैंपियन शामिल, वर्ल्ड कप में कौन सा ज्यादा कठिन?
बॉलीवुड
Thursday Box Office: 'द वन' ने जड़ी हाफ सेंचुरी, 'द पैराडाइज' की घटी कमाई, जानें-'हनुमान अंश'-'मिर्जापुर' का कलेक्शन
थर्सडे को 'द वन' ने जड़ी हाफ सेंचुरी, 'द पैराडाइज' की घटी कमाई, जानें- कलेक्शन
इंडिया
वोटर लिस्ट से कटे नाम क्या दोबारा जुड़ेंगे? EC का SIR हो चुके 20 राज्यों के लिए बड़ा कदम
वोटर लिस्ट से कटे नाम क्या दोबारा जुड़ेंगे? EC का SIR हो चुके 20 राज्यों के लिए बड़ा कदम
एग्रीकल्चर
डेयरी शुरू करने की प्लानिंग? चुनें गाय की ये नस्लें, 35 लीटर तक देती हैं दूध
डेयरी शुरू करने की प्लानिंग? चुनें गाय की ये नस्लें, 35 लीटर तक देती हैं दूध
टेक्नोलॉजी
Jio का Anniversary ऑफर, 1499 रुपये में 4G फोन पर 6 महीने डेटा फ्री
Jio का Anniversary ऑफर, 1499 रुपये में 4G फोन पर 6 महीने डेटा फ्री
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget