मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर अपने चैट शो 'कॉफी विद करण' का नया सीजन ला रहे हैं. इसके नए और आखिरी सीजन की बुधवार से शुरुआत हो रही है. हर बार की तरह ही इस बार भी कई बड़े स्टार्स करण के शो के मेहमान बनेंगे. सीजन 9 के पहले मेहमान होंगे सलमान खान. सलमान के सामने करण ने अपनी एक सबसे बड़ी ख्वाहिश जाहिर की है.

शाहरुख-सलमान को फिर साथ लाना चाहते हैं करण जौहर

'कॉफ़ी विद करण' सीज़न 9 के पहले एपिसोड में 'रैपिड फ़ायर' राउंड के वक्त करण जौहर अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश का खुलासा करते हुए नजर आएंगे. करण से पूछा गया था कि क्या हो कि अगर वो एक दिन शाहरुख खान बनकर उठे, तब वे क्या करेंगे? इस पर उन्होंने कहा कि वो सबसे पहले शाहरुख को कॉल करेंगे. वहीं आगे उन्होंने बताया कि वो शाहरुख और सलमान को एक बार फिर से किसी फीचर फिल्म में डायरेक्टर करना चाहते हैं.

आखिरी बार 'टाइगर 3' में दिखी थी शाहरुख-सलमान की जोड़ी

शाहरुख खान और सलमान खान दोनों ही बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स में शामिल हैं. जहां सलमान को बॉलीवुड में काम करते हुए 38 साल हो चुके हैं, तो वहीं शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री में 34 साल गुजार चुके हैं. दोनों स्टार ने पहली बार साथ में काम फिल्म 'करण अर्जुन' के जरिए किया था. जबकि करण ने दोनों को पहली बार अपनी फिल्म 'कुछ कुछ होता है' के जरिए डायरेक्ट किया था. शाहरुख की मुख्य भूमिका वाली इस मूवी में शाहरुख ने कैमियो किया था.

इसके बाद सलमान की फिल्म 'हर दिल जो प्यार करेगा' में शाहरुख ने कैमियो किया. फिर सलमान, शाहरुख की साल 2007 की फिल्म 'ओम शांति ओम' के गाने 'दीवानगी दीवानगी' में नजर आए. इसके बाद सलमान ने साल 2018 की शाहरुख की फिल्म 'जीरो' में कैमियो किया. इसके बाद 'टाइगर 3' में शाहरुख ने कैमयो किया. 2023 की इस मूवी में सलमान खान और कैटरीना कैफ लीड रोल में थे. वहीं 2023 में ही सलमान ने भी शाहरुख की फिल्म 'पठान' में स्पेशल अपीयरेंस दी.

22 साल बाद खत्म होगा 'कॉफी विद करण' का सफर

साल 2004 में कॉफी विद करण का पहला सीजन आया था और अब इसका नौवां एवं आखिरी सीजन आ रहा है. करण ऐलान कर चुके हैं कि इसके बाद कभी कॉफी विद करण का मंच नहीं सजने वाला है.