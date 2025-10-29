अभिनेत्री निमृत कौर अहलूवालिया ने हाल ही में अपनी पहली पंजाबी फिल्म 'शौंकी सरदार' के जरिए बड़े पर्दे पर कदम रखा. वे अब डिजिटल दुनिया में उतरने की तैयारी कर रही हैं. वह जल्द ही एक हिंदी वेब सीरीज में नजर आने वाली हैं, जिससे उनका ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डेब्यू होगा.

पंजाबी फिल्मों से ओटीटी की ओर कदम

यह निमृत के करियर का एक नया मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि वह अब छोटे पर्दे और म्यूजिक वीडियो के बाद डिजिटल स्पेस में अपनी जगह बनाने जा रही हैं. इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया, ''निमृत अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी सलेक्टिव हैं. पंजाबी फिल्म से डेब्यू करने के बाद वह कुछ समय से ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढ रही थीं जो कहानी और किरदार दोनों के लिहाज से मजबूत हो.''

सूत्र ने आगे बताया कि निमृत को ऐसा कुछ करना था जिससे वह अलग-अलग तरह के किरदार निभाने की क्षमता दर्शा सकें. इसीलिए उन्होंने एक ऐसी वेब सीरीज चुनी है जो पूरी तरह एक्टिंग पर बेस्ड है.

मुंबई में शुरू हुई वेब सीरीज की शूटिंग

निमृत ने इस वेब सीरीज की शूटिंग पिछले महीने मुंबई में शुरू कर दी थी, जो अभी भी जारी है. मेकर्स ने कहानी और उनके रोल को लेकर पूरी कान्फडेन्शीऐलटी बनाए रखी है, लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि कहानी निमृत के किरदार के इर्द-गिर्द घूमेगी और उनके अभिनय की नई झलक पेश करेगी.

बताया जा रहा है कि यह सीरीज रियल-लाइफ ड्रामा होगी, जिसमें रहस्य और सस्पेंस का भी तड़का होगा.मेकर्स का कहना है कि फिलहाल वह इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं करना चाहते, लेकिन यह वेब सीरीज निमृत की ओटीटी दुनिया में शानदार एंट्री साबित हो सकती है. उनके फैंस भी लंबे समय से उन्हें किसी नए रूप में देखने के लिए एक्साइटेड हैं, और यह सीरीज उनके करियर में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.