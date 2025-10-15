2025 की चार सुपरहिट तमिल फिल्में OTT पर आ गई हैं, अभी देखें, नहीं तो बाद में पछताएंगे

आज के समय में लोग बॉलीवुड से ज्यादा साउथ की फिल्मों को देखना पसंद कर रहे हैं. साउथ की फिल्में सिनेमाघरों पर हिंदी में डब होकर भी रिलीज होती हैं. अगर हिंदी में रिलीज नहीं होती हैं तो उन्हें एक महीने में ओटीटी पर रिलीज कर दिया जाता है जहां पर ये हिंदी में भी मौजूद होती है. साउथ की फिल्मों की कहानी की वजह से इन्हें बहुत पसंद किया जाता है. साल 2025 में चार ऐसी जबरदस्त तमिल फिल्में आईं थीं अगर आपने इन्हें मिस कर दिया तो पछतावा जरुर होगा.

तमिल फिल्में कम बजट की होती हैं और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई भी करती हैं. साल 2025 में कई तमिल फिल्में रिलीज हुईं. मगर चार फिल्में ऐसी हैं जिन्हें कोई एक बार देख ले तो उनका फैन हो जाए. ये फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं. आइए आपको इन फिल्मों के बारे में बताते हैं जो हिट रही हैं और इन्हें किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.

मामन

इस लिस्ट में पहला नाम एक्टर सूरि की मामन का है. ये फिल्म सिनेमाघरों पर 16 मई को रिलीज हुई थी. ये एक इमोशनल फैमिली ड्रामा है जिसे बहुत पसंद किया गया था. ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी. फिल्म ने पहले दिन 1.75 करोड़ का कलेक्शन किया था और इसके लाइमटाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो य 47.03 करोड़ है. इस फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं.

टूरिस्ट फैमिली

टूरिस्ट फैमिली 29 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ये भी एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा है. जिसकी सिंपल सी कहानी आपका दिल जीत लेगी. इस फिल्म ने पहले दिन 2 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं इसके वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो ये 88.22 करोड़ था. इस फिल्म को जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं.

ड्रैगन

प्रदीप रंगनाथन की ड्रैगन जबरदस्त हिट साबित हुई थी. ये फिल्म इस साल फरवरी के महीने में रिलीज हुई थी और आते ही छा गई थी. फिल्म ने पहले दिन 5.40 करोड़ का कलेक्शन किया था. इसके वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो ये 154 करोड़ रहा था. इस फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

मध गाजा राजा

इस फिल्म की खासियत है. ये 12 साल बाद सिनेमाघरों पर रिलीज हुई थी और जबरदस्त कमाई करने वाली बनी थी. ये फिल्म पहले 2013 में रिलीज होने वाली थी मगर फिर डिले हो गई और इतनी डिले हुई थी कि ये 12 साल बाद रिलीज हुई. इस फिल्म ने पहले दिन 3 करोड़ का कलेक्शन किया था और इसके वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो ये 57.46 करोड़ था. इस फिल्म को आप टीबीडी पर देख सकते हैं.

