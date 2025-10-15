हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: परिधि और मिताली मिलकर करेंगी वृंदा की जिंदगी बर्बाद, तुलसी को देनी पड़ेगी अग्नि परीक्षा

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में एक के बाद एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है.तुलसी एक के बाद एक नई मुसीबत में फंसती जा रही है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो परिवार को कैसे संभाले.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 15 Oct 2025 11:49 AM (IST)
Preferred Sources

स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक देखने को मिला कि नॉयना के घर पर ही मिहिर तुलसी का व्रत तुड़वाता है. मिहिर और तुलसी को एक साथ इस तरह से देख नॉयना आगबबूला हो जाती है.उसने ठान लिया है कि वो मिहिर को कैसे भी अपना बनाकर रहेगी.

इसी बीच तुलसी की बेटी परिधि भी अपने मां और पापा को अलग करने की पूरी कोशिश कर रही है.इतना ही नहीं बल्कि वो मिताली के संग मिलकर वृंदा का भी जीना हराम करवा रही है. शो में देखे को मिला कि अंगद और मिताली का रिश्ता पक्का हो रहा होता है.

इसी बीच मिताली और परिधि मिलकर वृंदा की सगाई तुड़वा देते हैं.इतना ही नहीं बल्कि मिताली ने तो वृंदा को जॉब से भी निकाल दिया होता है. तुलसी के पूछने पर मिताली कुछ बोलती उससे पहले परिधि कहती है कि वृंदा जैसी लड़की के साथ इसने बहुत अच्छा किया.

वृंदा पर परिधि लगाएगी गंदे आरोप

परिधि कहती है कि वृंदा उसके भाई अंगद को फंसाने की कोशिश कर रही थी. उसने व्रत तो अपने मंगेतर के लिए रखा था, लेकिन ऑफिस में आगर बीमारी का नाटक करने लगी और अंगद के हाथ से पानी पीकर व्रत तोड़ा. इसी वजह से मिताली ने वृंदा को ऑफिस से निकाल दिया.

तुलसी इन सब बातों को सुनने के बाद वृंदा के घर जाती है. वहां, वृंदा की मां तुलसी को खरी-खोटी सुनाती है. वो कहती है कि तेरी बेटी का घर नहीं बस सका तो मेरी बेटी का भी घर उजाड़ दिया. मैंने बहुत मुश्किलों से अपने बच्चों को पढ़ाया है, ताकि वो मेरी जैसी जिंदगी ना जिएं.

अंगद और वृंदा की होगी शादी

वृंदा की मां तलुसी से कहती है कि अब तू ही मेरी बेटी की जिंदगी संवारेगी, वरना मैं मर जाऊंगी.उधर वृंदा का रो-रोकर बुरा हाल हो जाता है.जल्द ही शो में देखने को मिलेगा कि तुलसी एक बड़ा फैसला लेगी और वृंदा से अंगद की शादी करवाएगी. उसके बाद सिर्फ नॉयना ही नहीं बल्कि मिताली भी बुरी तरह से अंगद के पीछे पड़ जाएगी.

Published at : 15 Oct 2025 11:49 AM (IST)
