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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीOTT Release This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर धमाका, 'द केरल स्टोरी 2' से 'बैचमेट' से तक, रिलीज होंगी ये फिल्में और सीरीज

OTT Release This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर धमाका, 'द केरल स्टोरी 2' से 'बैचमेट' से तक, रिलीज होंगी ये फिल्में और सीरीज

This Week OTT Release : इस हफ्ते ओटीटी पर कई शानदार फिल्मों और वेब सीरीज रिलीज होने वाली हैं. इस वीक हर जॉनर का तड़का देखने को मिलेगा. आइए एक नजर डालते हैं इन सीरीज और फिल्मों पर.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 27 Apr 2026 02:49 PM (IST)
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हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का तड़का लगने वाला है. 26 अप्रैल से 1 मई तक इस हफ्ते कई जबरदस्त फिल्में और सीरीज रिलीज के लिए तैयार हैं. साउथ, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक, इस वीक हर जॉनर के कंटेट देखने को मिलेंगे. आइए देखते हैं पूरी लिस्ट.

द केरल स्टोरी 2
फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' थिएटर के बाद अब ओटीटी पर रिलीज होने को तैयार है. दर्शक इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. इसमें  उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा लीड रोल में हैं. इसे 1 मई जी5 पर देखा जा सकता है. 

ग्लोरी
हिंदी वेब सीरीज ग्लोरी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना. इस स्पोर्ट्स बेस्ड ड्रामा सीरीज में पुलकित सम्राट, दिव्येदु शर्मा, सुविंदर पाल विक्की और सयानी गुप्ता नजर आने वाले हैं. ये भी 1 मई को को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.

 
 
 
 
 
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बैचमेट्स
तेलुगू वेब सीरीज बेचमेट्स भी ओटीटी पर दस्तक देने वाली है. इसमें इंजीनियरिंग स्टूडेंट की कहानी दिखाई गई है. ये सीरीज 30 अप्रैल से जियो हॉटस्टार पर देखी जा सकती है.

 
 
 
 
 
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स्वैप्ड
स्वैप्ड एक एनिमेटेड फेंटसी कॉमेडी फिल्म है जो, 1 मई को नेटफ्लिक्स पर आ रही है. फिल्म एक छोटे से जंगल के जीव और एक पक्षी  के इर्द-गिर्द घूमती है, जो गलती से एक-दूसरे के शरीर में बदल जाते हैं. 

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माई डियरेस्ट सेनोरीटा
'माई डियरेस्ट सेनोरीटा' 2026 की एक स्पेनिश ड्रामा फिल्म है, जो 1 मई 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. फर्नांडो जी. मोलिना के निर्देशन में बनी ये फिल्म एडेला नाम की महिला के इर्द-गिर्द घूमती है. 

द डेविल वियर्स प्राडा 2
'द डेविल वियर्स प्राडा 2' एक अमेरिकी कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है. जो अब जियो हॉटस्टार पर आ रही है.  इसमें मेरिल स्ट्रीप (मिरांडा), ऐनी हैथवे (एंडी), और एमिली ब्लंट (एमिली) वापसी कर रहे हैं. फिल्म में डिजिटल मीडिया को दौर को दिखाया गया है. फिल्म 1 मई को जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकता है.

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मैन ऑन फायर
सीरीज मैन ऑन फायर ए.जे. क्विनेल की नॉवेल पर बेस्ड है. इसमें याह्या अब्दुल, बिली बाउलेट, एलिस ब्रागा, स्कूट मैकनैरी, पॉल बेन-विक्टर, बॉबी कैनावेल हैं. ये सीरीज 30 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.

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द हाउस ऑफ द स्पिरिट्स
हॉरर लवर्स के एक शानदार सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है द हाउस ऑफ द स्पिरिट्स. सीरीज एक परिवार सीक्रेट लव स्टोरी पर बेस्ड है जिससे 25 अप्रैल को अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 27 Apr 2026 02:49 PM (IST)
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