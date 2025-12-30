हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजन63 साल का एक्टर बना दुनिया का सबसे महंगा स्टार, ड्वेन जॉनसन और रजनीकांत को छोड़ा पीछे

63 साल का एक्टर बना दुनिया का सबसे महंगा स्टार, ड्वेन जॉनसन और रजनीकांत को छोड़ा पीछे

Highest Paid Actor 2025: 63 साल के टॉम क्रूज की कमाई को लेकर एक और शॉकिंग खबर सामने आई है. 13 साल में उनकी कमाई दोगुनी हो चुकी है. वो दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर बन गए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 30 Dec 2025 06:54 PM (IST)
हॉलीवुड के पॉपुलर सुपरस्टार टॉम क्रूज इन दिनों दुनियाभर में चर्चा में बने हुए हैं. इस हॉलीवुड एक्टर की भारत में भी काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग है. हाल ही में उनकी फिल्म ‘मिशन इम्पॉसिबल: द फाइनल रेकनिंग’ रिलीज हुई थी. इसे भारतीय फैंस का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला. ये टॉम की ‘मिशन इम्पॉसिबल’ फ्रेंचाइज की आठवी फिल्म थी. इस फिल्म ने 63 साल के टॉम क्रूज की किस्मत बदल दी.  

बने दुनिया के सबसे महंगे एक्टर
दुनिया भर में टॉम क्रूज 2025 के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेता बन गए हैं. इस साल उनकी सिर्फ एक फिल्म 'मिशन इम्पॉसिबल: द फाइनल रेकनिंग' रिलीज हुई थी. रिपोर्ट्स के अनुसार, टॉम ने इस फिल्म के लिए 130 मिलियन से 150 मिलियन डॉलर तक की फीस चार्ज की है. भारतीय रुपयों में ये 1168.7 करोड़ से 1348.5 करोड़ रुपए तक होती है.

 
 
 
 
 
ड्वेन जॉनसन को दी मात 
फोर्ब्स के मुताबिक, करीब एक दशक बाद टॉम क्रूज ने ये मुकाम फिर से हासिल किया है. 2012 में भी वो सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेता बने थे. तब उन्होंने 75 मिलियन डॉलर कमाए थे. यानी 13 साल में उनकी कमाई दोगुनी हो चुकी है. ड्वेन जॉनसन पिछले 9 सालों में पांच बार दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेता रहे थे, लेकिन 2025 में टॉम क्रूज ने उन्हें पीछे छोड़ दिया. खास बात यह है कि टॉम क्रूज की कमाई इतनी ज्यादा रही कि बाकी किसी भी एक्टर की सालाना कमाई उसके आधे तक भी नहीं पहुंच पाई.

बता दें कि 63 साल की उम्र में भी टॉम क्रूज खुद स्टंट करते हैं और बॉक्स ऑफिस पर गारंटी माने जाते हैं. 2025 की यह रिकॉर्ड कमाई साबित करती है कि हॉलीवुड में स्टारडम का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता.

 

 
 
 
 
 
टॉप-10 लिस्ट में कौन-कौन है शामिल?

  • 2025 के हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहे डेनियल क्रेग पर हैं.'नाइफ्स आउट' फिल्म के लिए 50 मिलियन डॉलर कमाए.
  •  तीसरे नंबर पर रही कैमरन डियाज हैं. उन्हें 'बैक इन एक्शन'. फिल्म के लिए उन्हें 45 मिलियन डॉलर की फीस ली.
  • इस फीस के साथ कैमरन डियाज दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस भी बन गईं.
  •  इसके बाद ब्रैड पिट चौथे नंबर पर रहे. उन्होंने फिल्म एफ-1 के  लिए 30 मिलियन डॉलर की फीस ली.
  •  लियोनार्डो डिकैप्रियो पांचवें नंबर पर रहे. उन्होंने फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए 25 मिलियन डॉलर मोटी फीस ली.

रजनीकांत भारत में रहे टॉप 

  • भारत की बात करें तो रजनीकांत 2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर बने हैं.
  • रजनीकांत ने फिल्म कूली के लिए 20 मिलियन डॉलर यानी करीब 170 करोड़  से ज्यादा की फीस ली.

टॉम क्रूज जो पिछले चार दशकों से हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में छाए हुए हैं न केवल अपनी एक्टिंग बल्कि अपनी बेहतरीन कमाई के लिए भी मशहूर हैं. उन्होंने दुनियाभर में शोहरत की ऊंचाइयों को छुआ है और साथ ही साथ अपनी जबरदस्त दौलत भी बनाई है.

Published at : 30 Dec 2025 06:52 PM (IST)
Rajinikanth Tom Cruise Highest Paid Actor 2025
