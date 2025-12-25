तान्या मित्तल की मिमिक्री करना जेमी लीवर को पड़ गया भारी, सोशल मीडिया से लिया ब्रेक

जेमी लीवर अपने कॉमेडी शोज और मिमिक्री वीडियो से फैंस को हमेशा हंसाती रहती हैं. हालांकि इस बार उनकी तान्या मित्तल की मिमिक्री फैंस को पसंद नहीं आई. तान्या के फैंस ने उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया. इतना सब झेलने के बाद जेमी ने थोड़े समय के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक लेने का फैसला किया है.

सोशल मीडिया ले लिया ब्रेक

जेमी लीवर ने सोशल मीडिया से ब्रेक लेने की घोषणा अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबा पोस्ट से साथ किया. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा- जो लोग मुझे सच में जानते हैं उन्हें पता है कि मैं अपने काम से कितना जुड़ी हूं और कितनी ईमानदारी से करती हूं.

मैं भगवान की शुक्रगुजार हूं कि मुझे ये मौका मिला कि मैं दूसरों को खुशियां दे सकूं. बरसों से मिले प्यार के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी. इस सफर में मैंने ये भी सीखा है कि हर कोई आपके लिए खुश नहीं होगा. हर कोई तालियां नहीं बजाएगा और हर कोई आपके साथ नहीं हंसेगा.

एक छोटा सा हिस्सा खो दिया

जेमी यहीं नहीं रुकती हैं. वह सोशल मीडिया से क्यों ब्रेक ले रही है. इस बारे में बाते हुए अपनी फीलिंग्स शेयर करती हैं. उन्होंने लिखा-हाल की घटनाओं ने मुझे ऐसा महसूस कराया कि जैसे मैंने अपना एक छोटा सा हिस्सा खो दिया हो.

और ये एहसास मुझे गुस्से से नहीं बल्कि रिफ्लेक्शन और आत्मचिंतन से हुआ. मुझे अपना काम बहुत पसंद है और मैं हमेशा लोगों को एंटरटेन करती रहूंगी. फिलहाल मैं थोड़ा ब्रेक ले रही हूं और खुद को आराम दे रही हूं. अगले साल फिर मिलते हैं. आपके प्यार, प्रार्थनाओं और सपोर्ट के लिए हमेशा धन्यवाद.

जानिए क्या है मामला

दरअसल, कुछ हफ्ते पहले जेमी लीवर ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वह तान्या मित्तल की मिमिक्री करती हुई देखी गई थीं. वीडियो में उनकी एक्टिंग इतनी असली लगी कि वह रोती हुई नजर आईं. हालांकि इस वीडियो को देखकर तान्या मित्तल के फैंस नाराज हो गए. फैंस ने जेमी लीवर को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया.