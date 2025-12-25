'3 इडियट्स' के सीक्वल की अटकलों के बीच बोमन ईरानी ने शेयर किया वीडियो, एक्साइटेड हुए फैंस

बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘3 इडियट्स’ को रिलीज हुए 16 साल हो चुके हैं. इस मौके पर फिल्म में वायरस का किरदार निभाने वाले बोमन ईरानी ने अपने सबसे यादगार शानदार किरदार को याद किया. उन्होंने अपने इंस्टग्राम रील से एक वीडियो शेयर किया है जो काफी मजेदार है.

AI वीडियो के जरिए मनाया जश्न

बोमन ईरानी वीडियो एक एआई-जनरेटेड वीडियो साझा किया. वीडियो में वह उल्टा नजर आ रहे हैं और लूपिंग विजुअल में लिखा,'3 इडियट्स के 16 साल पूरे होने का जश्न.'अब इस वीडियो देख कर फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं.

आपको बता दें कि इस ब्लॉकबस्टर फिल्म में वायरस यानी डीन वीरू सहस्त्रबुद्धि सबसे यादगार किरदार है. वह सख्त और डराने वाले प्रिंसिपल हैं जो हमेशा छात्रों को नंबर और रैंकिंग के हिसाब से परखते हैं. वायरस बहुत कड़क है लेकिन पीछे उनका मकसद सही है. उनके डायलॉग्स और हाव-भाव इतने मजेदार और यादगार हैं कि आज भी मीम्स और बातें करते हुए लोग उनका जिक्र करते हैं.





आज के दिन रिलीज हुई थी फिल्म

25 दिसंबर, 2009 फिल्म ‘3 इडियट्स’ रिलीज हुई थी. तभी से यह फिल्म दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है. फिल्म को राजकुमार हिरानी ने निर्देशित किया था.

इस फिल्म में आमिर खान, आर. माधवन और शरमन जोशी की जोड़ी ने जबरदस्त छाप छोड़ी. कहानी ‘फाइव पॉइंट समवन’ पर बेस्ड थी और रैंचो, फरहान कुरैशी और राजू रस्तोगी ने दर्शकों को जिंदगी जीने का एक अलग और नया नजरिया दिखाया.

लंबे वक्त से चर्चे में सीक्वल

लंबे वक्त से इसके सीक्वल को लेकर खबरें आ रही हैं. कई रिपोर्ट्स में दावे किए गए कि फिल्म का काम साल 2026 में शुरू कर दिया जाएगा. वहीं पुराने किरदारों के साथ यह सिलसिला फिर से शुरू होने वाला है. फिल्म का रफ फ्लो तैयार कर लिया गया है. हालांकि इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है.