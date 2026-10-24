बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर इन दिनों अपने टॉक शो 'कॉफी विद करण' का 9वां और आखिरी सीजन होस्ट कर रहे हैं. इसके अब तक दो एपिसोड आ चुके हैं और अब तीसरा एपिसोड दस्तक देने वाला है. तीसरे एपिसोड में उनके मेहमान वरुण धवन और जान्हवी कपूर बनने वाले हैं. जबकि रैपिड फायर राउंड में अर्जुन कपूर भी नजर आएंगे. तीनों ही कलाकार इस दैरान कई राज खोलते हुए दिखाई देंगे.

करण के शो के महमान बने जान्हवी कपूर और वरुण धवन

करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से अपने शो के अपकमिंग एपिसोड का एक प्रोमो शेयर किया है. इसमें वो वरुण, अर्जुन और जान्हवी के साथ दिखाई रहे हैं. इसे शेयर करते हुए फिल्ममेकर ने लिखा, 'मेरे काउच पर जान्हवी कपूर और वरुण धवन. क्या मुझे कुछ बोलने की जरूरत है? ये एपिसोड प्यार और मस्ती से भरा था. हमारे साथ एक बहुत ही खास (पुराने) गेस्ट भी थे.'

करण ने बंद कर दी थी वरुण-जान्हवी से बातचीत

प्रोमो में वरुण धवन कहते हैं कि वो कौन से दो लोग हैं जिनसे करण ने बातचीत बंद कर दी थी. ये बात सबको पता चलना चाहिए. इस पर करण ने कहा, 'मैं आप दोनों से नाराज था.' फिर जान्हवी ने कहा, 'बातचीत बंद होने के बाद मेरा वजन बढ़ गया था.' इसके बाद वरुण ने कहा कि करण आप 'कभी खुश कभी गम' के बच्चन साहब बन गए थे-'मैं बड़ा हूं, मेरा हक है.'

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जान्हवी ने रवि किशन के बारे में कही ये बात

रैपिड फायर राउंड में करण ने वरुण से सवाल किया था कि वो शादी और करियर को लेकर किससे सलाह लेंगे? इस पर वरुण ने अर्जुन का नाम लिया. फिर करण ने जान्हवी से पूछा कि इंस्टाग्राम पर ऐसा कौन सा एकाउंट है जो लगातार पोस्ट करते रहता है. इस पर जान्हवी ने रवि किशन का नाम लिया.

कब आएगा वरुण-जान्हवी वाला एपिसोड?

करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण 9' का नया एपिसोड हर बुधवार शाम 7 बजे से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होता है. बता दें कि करण ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि ये सीजन उनके शो का आखिरी सीजन होगा.