अभिनेता रजनीकांत इन दिनों फिल्म 'धर्मन' की शूटिंग कर रहे हैं. इस फिल्म के डायरेक्टर अश्वथ मारिमुथु हैं, जबकि इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं कमल हासन. उम्मीद जताई जा रही थी कि ये मूवी साल 2027 में पोंगल के मौके पर दस्तक देगी. हालांकि कमल हासन की फिल्म 'इंडियन 3' के कारण इसकी रिलीज डेट में बदलाव हो सकता है. अब पोंगल में मौके पर कमल की मुख्य भूमिका वाली फिल्म इंडियन 3 रिलीज हो सकती है. आइए जानते हैं कि दोनों फिल्मों की रिलीज को लेकर आखिर रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं?

पोंगल पर रिलीज हो सकती है 'इंडियन 3'

हाल ही में कमल हासन की इंडियन फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म इंडियन 3 का ऐलान हुआ था. हालांकि अभी रिलीज डेट सामने नहीं आई है. लेकिन 'वलई पेचु' और 'मूवीज़ सिंगापुर' की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मेकर्स की इसे पोंगल 2027 के मौके पर रिलीज किए जाने की प्लानिंग चल रही है. इंडियन 2 के साथ ही इसके कुछ हिस्से की शूटिंग हो गई थी और नए विजुअल्स का शूट 15 दिनों में खत्म कर लिया जाएगा. ऐसे में आसानी से फिल्म जनवरी तक रिलीज के लिए तैयार हो जाएगी.

पोंगल नहीं तो फिर कब रिलीज होगी धर्मन?

अब सवाल ये भी उठता है कि धर्मन को लेकर उम्मीद की जा रही थी कि फिल्म पोंगल पर आने वाली थी और इस तारीख को अगर कमल की इंडियन 3 का कब्जा हो जाता है तो फिर रजनीकांत की फिल्म कब आएगी? रिपोर्ट्स में धर्मन की रिलीज को लेकर भी जानकारी दी गई है. बताया गया कि फिर ये फिल्म 30 अप्रैल 2027 को थिएटर्स में दस्तक दे सकती है. हालांकि ये सिर्फ रिपोर्ट्स का अनुमान है. आधिकारिक जानकारी के लिए इंतजार करना होगा.

'जेलर 2' में नजर आएंगे रजनीकांत

धर्मन और इंडियन 3 दोनों ही फिल्में फिलहाल शूटिंग फेज से गुजर रही हैं. धर्मन से पहले रजनीकांत दर्शकों को अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म जेलर के सीक्वल जेलर 2 से एंटरटेन करने वाले हैं. फिल्म का डायरेक्शन नेल्सन ने किया है. ये मूवी 16 अक्टूबर को रिलीज होगी. इसका क्लैश विजय देवरकोंडा की फिल्म 'रणबाली' से होगा. रणबाली में विजय के साथ उनकी पत्नी और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना भी नजर आएंगी