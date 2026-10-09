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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाकमल हासन के लिए ये कुर्बानी देंगे रजनीकांत? 'धर्मन' और 'इंडियन 3' पर आया बड़ा अपडेट

कमल हासन के लिए ये कुर्बानी देंगे रजनीकांत? 'धर्मन' और 'इंडियन 3' पर आया बड़ा अपडेट

रजनीकांत की फिल्म 'धर्मन' और 'कमल हासन' की फिल्म 'इंडियन 3' को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. दोनों ही बड़े स्टार्स की ये फिल्में 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 09 Oct 2026 07:29 PM (IST)
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अभिनेता रजनीकांत इन दिनों फिल्म 'धर्मन' की शूटिंग कर रहे हैं. इस फिल्म के डायरेक्टर अश्वथ मारिमुथु हैं, जबकि इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं कमल हासन. उम्मीद जताई जा रही थी कि ये मूवी साल 2027 में पोंगल के मौके पर दस्तक देगी. हालांकि कमल हासन की फिल्म 'इंडियन 3' के कारण इसकी रिलीज डेट में बदलाव हो सकता है. अब पोंगल में मौके पर कमल की मुख्य भूमिका वाली फिल्म इंडियन 3 रिलीज हो सकती है. आइए जानते हैं कि दोनों फिल्मों की रिलीज को लेकर आखिर रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं?

पोंगल पर रिलीज हो सकती है 'इंडियन 3'

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हाल ही में कमल हासन की इंडियन फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म इंडियन 3 का ऐलान हुआ था. हालांकि अभी रिलीज डेट सामने नहीं आई है. लेकिन 'वलई पेचु' और 'मूवीज़ सिंगापुर' की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मेकर्स की इसे पोंगल 2027 के मौके पर रिलीज किए जाने की प्लानिंग चल रही है. इंडियन 2 के साथ ही इसके कुछ हिस्से की शूटिंग हो गई थी और नए विजुअल्स का शूट 15 दिनों में खत्म कर लिया जाएगा. ऐसे में आसानी से  फिल्म जनवरी तक रिलीज के लिए तैयार हो जाएगी.

पोंगल नहीं तो फिर कब रिलीज होगी धर्मन?

अब सवाल ये भी उठता है कि धर्मन को लेकर उम्मीद की जा रही थी कि फिल्म पोंगल पर आने वाली थी और इस तारीख को अगर कमल की इंडियन 3 का कब्जा हो जाता है तो फिर रजनीकांत की फिल्म कब आएगी? रिपोर्ट्स में धर्मन की रिलीज को लेकर भी जानकारी दी गई है. बताया गया कि फिर ये फिल्म 30 अप्रैल 2027 को थिएटर्स में दस्तक दे सकती है. हालांकि ये सिर्फ रिपोर्ट्स का अनुमान है. आधिकारिक जानकारी के लिए इंतजार करना होगा.

'जेलर 2' में नजर आएंगे रजनीकांत

धर्मन और इंडियन 3 दोनों ही फिल्में फिलहाल शूटिंग फेज से गुजर रही हैं. धर्मन से पहले रजनीकांत दर्शकों को अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म जेलर के सीक्वल जेलर 2 से एंटरटेन करने वाले हैं. फिल्म का डायरेक्शन नेल्सन ने किया है. ये मूवी 16 अक्टूबर को रिलीज होगी. इसका क्लैश विजय देवरकोंडा की फिल्म 'रणबाली' से होगा. रणबाली में विजय के साथ उनकी पत्नी और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना भी नजर आएंगी

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 09 Oct 2026 07:27 PM (IST)
Tags :
Rajinikanth
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