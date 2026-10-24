नीला ड्रम केस: फांसी के फैसले को चुनौती, HC पहुंचे मुस्कान और साहिल

उत्तर प्रदेश के मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में नया मोड़ आया है. नीले ड्रम कांड में फांसी की सजा पाने वाले मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला ने मेरठ की जिला अदालत के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है. दोनों दोषियों ने अपने वकीलों के जरिए संयुक्त अपील दाखिल कर दोषसिद्धि और मौत की सजा के आदेश को रद्द करने की मांग की है. मामले में अगले हफ्ते इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई होने की संभावना है.

दोषियों की ओर से दाखिल अपील में कहा गया है कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा. अपील के मुताबिक, पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों और कानूनी सिद्धांतों का उचित मूल्यांकन किए बिना दोषसिद्धि का फैसला सुनाया. इसमें यह भी दावा किया गया है कि हथियार, सीमेंट और ड्रम की खरीद से जुड़े गवाहों के बयानों में विरोधाभास हैं. साथ ही, खरीद से संबंधित सीसीटीवी फुटेज और वैध रसीदें पेश नहीं किए जाने का तर्क दिया गया है.

रिकवरी मेमो और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों पर भी सवाल

अपील में बरामदगी से जुड़े दस्तावेजों में स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर नहीं होने, वीडियोग्राफी की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के लिए जरूरी प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने जैसे तकनीकी आधार भी उठाए गए हैं. दोषियों की ओर से इन्हीं बिंदुओं के आधार पर ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग की गई है. हालांकि, ये सभी अपीलकर्ताओं की ओर से पेश किए गए तर्क हैं, जिन पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान विचार किया जाएगा.

सीनियर वकीलों की टीम रखेगी पक्ष

हाईकोर्ट में दाखिल अपील में वरिष्ठ वकील सुशील शुक्ला, एडवोकेट निधि त्रिवेदी, रवितेंद्र प्रताप सिंह चंदेल और संदीप कुमार दुबे के नाम शामिल हैं. अपील में अदालत से 30 सितंबर को पारित दोषसिद्धि के आदेश और 14 अक्टूबर को सुनाई गई फांसी की सजा को निरस्त करने की गुहार लगाई गई है.

14 अक्टूबर को सुनाई गई थी फांसी की सजा

मेरठ के जिला एवं सत्र न्यायालय ने 30 सितंबर 2026 को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था. इसके बाद 14 अक्टूबर 2026 को अदालत ने इस हत्याकांड को विरल से विरलतम श्रेणी का मामला मानते हुए दोनों को मौत की सजा सुनाई थी. अदालत ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था. इसके अलावा साक्ष्य मिटाने के मामले में भी दोनों को सजा सुनाई गई थी.

किन धाराओं में हुई थी दोषसिद्धि?

ट्रायल कोर्ट ने दोनों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के साथ धारा 3(5) के तहत हत्या और धारा 238(ए) के तहत साक्ष्य मिटाने का दोषी ठहराया था. अब हाईकोर्ट में दाखिल अपील में दोनों ने इन धाराओं के तहत हुई दोषसिद्धि को रद्द करने और सभी आरोपों से बरी किए जाने की मांग की है.

क्या है नीला ड्रम हत्याकांड?

यह मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का है. आरोप के मुताबिक, सौरभ राजपूत की हत्या करने के बाद उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए नीले रंग के प्लास्टिक ड्रम में रखा गया था. शव को छिपाने के लिए ड्रम में सीमेंट और कंक्रीट भरा गया था. मामला सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा हुई थी. पुलिस ने जांच के बाद मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को गिरफ्तार किया था. इसके बाद मेरठ की अदालत में मामले का ट्रायल चला.

अब इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई पर नजर रहेगी. हाईकोर्ट अपील में उठाए गए कानूनी और साक्ष्य संबंधी आधारों पर विचार करेगा.

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