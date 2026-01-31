हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनछोटे पर्दे से निकलकर बड़े पर्दे पर आने की तैयारी में है 'नागिन', जबरदस्त फैन फॉलोइंग को देखते हुए लिया फैसला

Naagin Movie: एकता कपूर का सीरियल 'नागिन' साल 2015 से ही लोगों को एंटरटेन कर रहा है. इस सीरियल के अब तक 6 सीजन आ चुके हैं और फिलहाल 7वां सीजन चल रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 31 Jan 2026 09:27 PM (IST)
टीवी के सबसे पॉपुलर सीरियल 'नागिन' का सातवां सीजन चल रहा है. ये सीरियल साल 2015 से दर्शकों का टीवी पर एंटरटेनमेंट कर रहा है. इस सीरियल की जबरदस्त फैन फॉलोइंग भी है, जिसके चलते ये सीरियल टीआरपी में भी टॉप पर ही बना रहता है. अब खबरें ऐसी सामने आ रही हैं कि 'नागिन' छोटे पर्दे से निकलकर बड़े पर्दे पर आने की तैयारी कर रही है. यानी कि एकता कपूर के इस शो के कॉन्सेप्ट पर बालाजी टेलीफिल्म्स अब फिल्म बनाने जा रहा है.

माइथोलॉजिकल अंदाज में बनेगी फिल्म
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि इस फिल्म को माइथोलॉजिकल और फैंटेसी अंदाज़ में बड़े पर्दे पर दिखाया जा सकता है. इंडस्ट्री से जुड़े एक सूत्रों के मुताबिक, बालाजी टेलीफिल्म्स 'नागिन' को टीवी से आगे बढ़ाकर फिल्मों के रूप में पेश करने के बारे में बातचीत कर रहा है. ब्रांड की जबरदस्त फैन फॉलोइंग और इसकी सिनेमैटिक स्केल को देखते हुए मेकर्स इसे बड़े पर्दे के हिसाब से नए अंदाज़ में ढालने पर विचार कर रहे हैं.

 
 
 
 
 
शुरुआती स्टेज पर है आईडिया
हालांकि, 'नागिन' फिल्म का आइडिया अभी शुरुआती स्टेज पर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि बड़े पर्दे पर नागिन का किरदार कौन निभाएगा? टीवी पर तो हमने मौनी रॉय, निया शर्मा, सुरभि चांदना, अनीता हस्सनंदानी, तेजस्वी प्रकाश और अब प्रियंका चौधरी चाहर को नागिन के रूप में देख रहे हैं. लेकिन फिल्म में भी एकता टीवी से ही किसी एक नागिन को लेंगी या फिल्म इंडस्ट्री से किसी को कास्ट करने की तैयारी में हैं ये जानना दिलचस्प होगा. हालांकि अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि या घोषणा नहीं हुई है.

बता दें कि एकता कपूर ने 2015 में टीवी पर 'नागिन' के ज़रिए दर्शकों को सुपरनैचुरल फिक्शन की एक नई दुनिया से मिलवाया था. सृबसे पहले मौनी रॉय और अदा खान को इच्छाधारी नागिन के रूप में देखा गया था. जिसके बाद अब तक लगातार 11 सालों तक ये सीरियल लोगों के लिए एक बड़ा एंटरटेनमेंट का जरिया बना हुआ है.

Published at : 31 Jan 2026 09:27 PM (IST)
Ekta Kapoor Naagin
विश्व
'अमेरिका का अच्छा पार्टनर नहीं भारत', ट्रेड डील से पहले निक्की हेली के बेटे का एंटी इंडिया पोस्ट, छिड़ी बहस
'US का अच्छा पार्टनर नहीं भारत', ट्रेड डील से पहले निक्की हेली के बेटे का एंटी इंडिया पोस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इलाहाबाद HC ने UP पुलिस के एनकाउंटर पर उठाए सवाल, ओम प्रकाश राजभर बोले- 'पुलिस जो काम कर रही...'
इलाहाबाद HC ने UP पुलिस के एनकाउंटर पर उठाए सवाल, ओम प्रकाश राजभर बोले- 'पुलिस जो काम कर रही...'
क्रिकेट
पांचवें टी20 में भारत ने न्यूजीलैंड गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, बनाया तीसरा सबसे बड़ा स्कोर; ईशान किशन का विस्फोटक शतक
पांचवें टी20 में भारत ने न्यूजीलैंड गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, बनाया तीसरा सबसे बड़ा स्कोर; ईशान किशन का शतक
विश्व
ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को उकसा रहा सऊदी अरब? व्हाइट हाउस में हुई सीक्रेट मीटिंग के खुले राज
ईरान पर हमला करने के लिए US को उकसा रहा सऊदी? व्हाइट हाउस में हुई सीक्रेट मीटिंग के खुले राज
