द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो रिव्यू: जैकी श्रॉफ ने दी असली सुपरहीरो वाली जबरदस्त परफॉर्मेंस

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मूवी रिव्यूमनोरंजनThe Great Grand Superhero Review: जैकी श्रॉफ ने दी असली सुपरहीरो वाली जबरदस्त परफॉर्मेंस, आपके बचपन में ले जाएगी ये फिल्म

The Great Grand Superhero Review: जैकी श्रॉफ ने दी असली सुपरहीरो वाली जबरदस्त परफॉर्मेंस, आपके बचपन में ले जाएगी ये फिल्म

The Great Grand Superhero Review: जैकी श्रॉफ की फिल्म द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो सिनेमाघरों में शुक्रवार को रिलीज हो गई है. इसे देखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले यहां इसका रिव्यू पढ़ लीजिए.

By : अमित भाटिया | Updated at : 29 May 2026 08:19 AM (IST)
Preferred Sources

सुपरहीरो क्या होता है, वो जो फिल्मों में हम भारी वीएफएक्स के साथ देखते हैं, या फिर वो जो वाकई कुछ ऐसा कर सके जो लोगों की जिंदगी बदल दे, ये फिल्म ऐसे ही एक सुपरहीरो को सामने लाती है. ये फिल्म आपको आपके बचपन में ले जाएगी, खूब इमोशनल करेगी, आपको कुछ सिखाएगी और आपको सुपरहीरो का असली मतलब बताएगी कि सुपरहीरो जरूरी नहीं सिक्स पैक वाला कोई हट्टा कट्टा हीरो ही हो, वो एक बूढ़े दादाजी भी हो सकते हैं. ये फिल्म आपको क्यों अपनी पूरी फैमिली के साथ देखनी चाहिए, ये इस रिव्यू में जानिए. 

कहानी
 11 साल का दीपू यानी मिहिर गोडबोले स्कूल में बच्चों की बुलिंग से परेशान होकर उन्हें ये कह देता है कि उसके दादा सुपरहीरो हैं, वो ये बात अपने दादा को बताता है. दादा कहते हैं कि हां मैं तो सुपरहीरो हूं लेकिन क्या दादा सुपरहीरो हैं?  ये आपको इस फिल्म को देखकर ही पता चलेगा, और इसके लिए आपको थिएटर जाना होगा.  

कैसी है फिल्म
ये एक अच्छी फिल्म है, पहला हाफ तो बहुत कमाल का है. आप खूब इमोशनल होते हैं, फिल्म से खूब कनेक्ट करते हैं. अपने बचपन में चले जाते हैं जब हम शक्तिमान जैसे सीरीयिल देखते थे. ये फिल्म आपको आपके स्कूल की याद दिलाएगी, आपके स्कूल के दोस्तों की याद दिलाएगी. पहले हाफ में ये फिल्म आपको अपने साथ जोड़ लेती है, लेकिन सेकेंड हाफ में फिल्म में थोड़ा लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है. फिल्म थोड़ा वीडियोगेम टाइप हो जाती है. सेकेंड हाफ पहले जितना मजेदार भले नहीं है लेकिन कुल मिलाकर ये फिल्म अच्छी लगती है. ये फिल्म आपको बताती है कि पेड़ पौधे क्यों जरूरी हैं, पढ़ना क्यों जरूरी है, और कई ऐसी चीजें सिखाती है जो शायद बच्चों को इस तरह की फिल्मों के जरिए आसानी से सिखाई और समझाई जा सकती हैं. इस फिल्म का ट्रेलर कमाल था, फिल्म उतनी कमाल नहीं लेकिन काफी अच्छी कही जा सकती है. सेकेंड हाफ पर थोड़ा और काम किया जाता तो ये एक मास्टरपीस बन सकती थी,क्योंकि इस फिल्म के ट्रेलर ने उम्मीदें आसमान पर पहुंचा दी थी इसलिए इस फिल्म की छोटी मोटी कमी भी खलती है लेकिन इस फिल्म की नीयत साफ है और कुछ नया करने की कोशिश की गई है. वीएफएक्स की जगह मैसेज और इमोशन पर ध्यान दिया गया है और यही इस फिल्म की ताकत है.

एक्टिंग
आपको जैकी श्रॉफ से प्यार हो जाएगा, आपको लगेगा कि सुपरहीरो ये होता है. जैकी श्रॉफ असल जिंदगी में जितने बिंदास लगते हैं, यहां वो इसके बिल्कुल उलट हैं.  वो दादजी ही लगते हैं, क्या कमाल की बॉडी लैंग्वेज लगती है उनकी,  स्क्रीन पर वो बिल्कुल अलग लगते हैं लेकिन पौधा असल जिंदगी में भी हाथ में होता है और यहां भी है, और लगता है फिल्म के इसी मैसेज की वजह से उन्होंने ये फिल्म की होगी. जैकी श्रॉफ ने इस फिल्म से सुपरहीरो होने का मतलब ही बदल दिया है. मिहिर गोडबोले ने जैकी श्रॉफ के पोते का किरदार कमाल तरीके से निभाया है, वो बहुत प्यारे लगे हैं और खूब हंसाते हैं. सहर्ष शुक्ला ने एलियन का किरदार बहुत मजेदार और क्यूट तरीके से निभाया है. छोटे से रोल में भाग्यश्री काफी प्यारी लगती हैं. एलियन के कैरेक्टर में प्रतीक बब्बर ठीक हैं, बाकी के सारे एक्टर्स ने भी अच्छा काम किया है.

राइटिंग औऱ डायरेक्शन
मनीष सैनी ने फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है. वो तीन बार नेशनल अवॉर्ड जीत चुके हैं और यहां मनीष ने कुछ नया, कुछ अच्छा किया है, ये रेग्यूलर फिल्मों से अलग है. बड़े टाइम बाद बच्चों के लिए कोई फिल्म आई है, फिल्म के कुछ सीन जरूर थोड़े एक्स्ट्रा लगते हैं, उन्हें और बेहतर किया जा सकता था लेकिन बेहतरी तो हमेशा हमारे काम में चाहिए होती है. 

कुल मिलाकर ये फिल्म देखी जानी चाहिए

रेटिंग- 3 स्टार्स

Published at : 29 May 2026 08:17 AM (IST)
Tags :
Jackie Shroff The Great Grand Superhero
View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
देखें आज का मौसम
powered by
Accu Weather
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
The Great Grand Superhero Review: जैकी श्रॉफ ने दी असली सुपरहीरो वाली जबरदस्त परफॉर्मेंस, आपके बचपन में ले जाएगी ये फिल्म
द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो रिव्यू: जैकी श्रॉफ ने दी असली सुपरहीरो वाली जबरदस्त परफॉर्मेंस
मनोरंजन
Chand Mera Dil BO Day 7 Worldwide: दुनियाभर में छाई अनन्या-लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल', 7वें दिन कमाई में दिखाई तेजी, वर्ल्डवाइड हुई 25 करोड़ के पार
दुनियाभर में छाई अनन्या-लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल', 7वें दिन वर्ल्डवाइड हुई 25 करोड़ के पार
मनोरंजन
Drishyam 3 BO Day 8 Worldwide: 'दृश्यम 3' ने वर्ल्डवाइड उड़ाया गर्दा, 8वें दिन दबाकर की कमाई, बनी दुनियाभर में 6ठी सबसे बड़ी मलयालम फिल्म
'दृश्यम 3' ने वर्ल्डवाइड उड़ाया गर्दा, 8वें दिन बनी दुनियाभर में 6ठी सबसे बड़ी मलयालम फिल्म
मनोरंजन
Pankaj Kapoor Birthday: 9 साल में टूटी पहली शादी, फिर सुप्रिया पाठक संग रचाया दूसरा ब्याह, ऐसी रही पंकज कपूर की लव लाइफ
9 साल में टूटी पहली शादी, फिर सुप्रिया पाठक संग रचाया दूसरा ब्याह, ऐसी रही पंकज कपूर की लव लाइफ
ABP APP ABP APP

वीडियोज

NEET Paper | Janhit with Chitra Tripathi: आर्मी करेगी अब NEET पेपर की रक्षा | Dharmendra Pradhan
Assam Accident News: हाइवे पर गलत चाल...बन गई काल! | Himanta Biswa Sarma | Highway Accident
Sandeep Chaudhary | Iran Us War: ट्रंप की सनक करेगा अर्थव्यवस्था बर्बाद? | Donald Trump | Inflation
Bakrid Clash | Maharashtra: ईद की नमाज के बीच गूंजी हनुमान चालीसा!
Mahadangal: 40 लाख बच्चों का भविष्य..सरकार कितनी गंभीर? | NEET Paper | CBSE | Dharmendra Pradhan

ट्रेडिंग ओपीनियन

श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसर
श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसरकुलपति, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल उत्तराखंड
ग्राम स्वराज को सशक्त करती योगी सरकार
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
20 साल जेल, 34 करोड़ ब्लड मनी, सऊदी से घर लौटा भारत का अब्दुल रहीम, मां से मिलते ही छलक पड़े आंसू
20 साल जेल, 34 करोड़ ब्लड मनी, सऊदी से घर लौटा भारत का अब्दुल रहीम, मां से मिलते ही छलक पड़े आंसू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आज उठेगा बंवडर! कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, ओले गिरेंगे, 100 की स्पीड से चलेगी आंधी
यूपी में आज उठेगा बंवडर! कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, ओले गिरेंगे, 100 की स्पीड से चलेगी आंधी
विश्व
जंग खत्म! विकास पर फोकस करेगा ईरान, सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने संसद को दे दिया मास्टर प्लान
जंग खत्म! विकास पर फोकस करेगा ईरान, सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने संसद को दे दिया मास्टर प्लान
आईपीएल 2026
IPL ऑक्शन में आया वैभव सूर्यवंशी का नाम तो कितने में बिकेंगे? पूर्व क्रिकेटर ने दिया बड़ा बयान
IPL ऑक्शन में आया वैभव सूर्यवंशी का नाम तो कितने में बिकेंगे? पूर्व क्रिकेटर ने दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
Chand Mera Dil BO Day 7 Worldwide: दुनियाभर में छाई अनन्या-लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल', 7वें दिन कमाई में दिखाई तेजी, वर्ल्डवाइड हुई 25 करोड़ के पार
दुनियाभर में छाई अनन्या-लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल', 7वें दिन वर्ल्डवाइड हुई 25 करोड़ के पार
राजस्थान
कोटा में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन अंडरपास धंसने से रेलवे के दो इंजीनियरों की मौत
कोटा में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन अंडरपास धंसने से रेलवे के दो इंजीनियरों की मौत
ट्रेंडिंग
Viral Video: 5 लीटर से ज्यादा नहीं मिलेगा पेट्रोल.. पुलिस के अनाउंसमेंट का वीडियो वायरल, परेशान हुए यूजर्स
5 लीटर से ज्यादा नहीं मिलेगा पेट्रोल.. पुलिस के अनाउंसमेंट का वीडियो वायरल, परेशान हुए यूजर्स
जनरल नॉलेज
Sun Science: अगर अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं है तो सूरज की आग कैसे जल रही है, क्या है इसके पीछे का विज्ञान?
अगर अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं है तो सूरज की आग कैसे जल रही है, क्या है इसके पीछे का विज्ञान?
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
Embed widget