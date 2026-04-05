Samay Raina Come Back Show: भारतीय कॉमेडियन समय रैना अपने नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive के साथ दमदार वापसी करने जा रहे हैं. इस स्पेशल का ट्रेलर 5 अप्रैल को रिलीज़ किया गया, जबकि पूरा स्पेशल 8 अप्रैल 2026 को विशेष रूप से YouTube पर प्रीमियर होगा.

समय रैना की वापसी

Still Alive केवल एक शीर्षक नहीं, बल्कि समय रैना के करियर के एक महत्वपूर्ण दौर का प्रतीक है. फरवरी 2025 में उनका YouTube टैलेंट शो India’s Got Latent, जिसे उन्होंने देश के सबसे लोकप्रिय क्रिएटर-ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स में शामिल किया था, एक राष्ट्रीय विवाद के केंद्र में आ गया था.

एक मेंबर्स-ओनली एपिसोड में गेस्ट पैनलिस्ट की टिप्पणी वायरल हो गई, जिसके बाद कई राज्यों में FIR दर्ज हुईं, राष्ट्रीय महिला आयोग से समन जारी हुए और महाराष्ट्र साइबर सेल द्वारा जांच शुरू की गई. मामला अंततः सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और डिजिटल कंटेंट, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ऑनलाइन जवाबदेही पर व्यापक बहस छिड़ गई.

View this post on Instagram A post shared by Samay Raina (@maisamayhoon)

एपिसोड हटाए, टूर किए रद्द

इस दौरान समय रैना ने शो के सभी एपिसोड YouTube से हटा दिए, अपने टूर रद्द कर दिए और जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग किया, जिसमें नवी मुंबई में महाराष्ट्र साइबर सेल के साथ छह घंटे की पूछताछ भी शामिल थी. पूरे घटनाक्रम के दौरान उन्होंने सार्वजनिक रूप से चुप्पी बनाए रखी और किसी भी प्रकार का बयान या मीडिया संवाद नहीं किया.

अगस्त 2025 से हुई वापसी

उनकी वापसी अगस्त 2025 में शुरू हुई, जब उन्होंने Still Alive & Unfiltered India Tour के साथ मंच पर कदम रखा. बेंगलुरु में शुरू हुए इस टूर के टिकट एक घंटे के भीतर 40,000 से अधिक बिक गए. इसके बाद दिल्ली के भारत मंडपम और तालकटोरा स्टेडियम सहित कई बड़े स्थलों पर लगातार हाउसफुल शो हुए, जो दर्शकों के बढ़ते समर्थन का प्रमाण थे.

इंटरनेशनल लेवल पर हुआ टूर

ये टूर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंचा, जिसमें यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और उत्तर अमेरिका शामिल रहे. इस यात्रा का समापन मैडिसन स्क्वायर गार्डन में एक ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ हुआ, जिससे समय रैना ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कॉमेडियनों में शामिल हो गए. Still Alive इस पूरी यात्रा को सबसे सच्चे और बिना किसी फिल्टर के रूप में प्रस्तुत करता है. ये स्पेशल ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी के साथ-साथ व्यक्तिगत अनुभवों का मिश्रण है, जो संघर्ष, पहचान और सार्वजनिक जांच जैसे विषयों को गहराई से छूता है. ये समय रैना का अब तक का सबसे निजी और आत्ममंथन से भरा प्रदर्शन है.

समय रैना ने कहा

इस बारे में बात करते हुए समय रैना ने कहा कि, 'मेरा एक ही उद्देश्य था लोगों को हंसाना और उन्हें अच्छा समय देना. वो आज भी नहीं बदला है.' बता दें कि Still Alive के साथ समय रैना एक बार फिर भारतीय कॉमेडी जगत में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं बिना किसी लाग-लपेट के, बेबाक और अपने कला के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर.