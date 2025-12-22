आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' का जबसे ट्रेलर रिलीज हुआ है, तबसे ध्रुव राठी के अंदर एक अलग ही आक्रोश देखने को मिल रहा है. कई वीडियोज के जरिए वो अपना गुस्सा पहले भी जाहिर कर चुके हैं. लेकिन, फिल्म की रिलीज के बाद भी उनका ये गुस्सा शांत नहीं हुआ.

ऐसे में आए दिन वो आदित्य धर से लेकर फिल्म तक पर निशाना साधते हुए दिखाई देते हैं. हाल ही में उन्होंने 'धुरंधर' को प्रोपोगैंडा बताते हुए बर्बाद तक करने की धमकी दे दी थी. ऐसे में चलिए जानते हैं कि धुरंधर की धज्जियां उड़ाने वाले ध्रुव राठी कौन हैं और कितनी कमाई कर लेते हैं. साथ ही उनकी नेटवर्थ क्या है.

कौन हैं ध्रुव राठी?

ध्रुव राठी एक पॉपुलर यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फलुएंसर हैं, जिनका जन्म हरियाणा में हुआ है. ध्रुव ने जर्मनी से इंजीनियरिंग की डिग्री ली है. उन्होंने 2014 में अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था. इनके यूट्यूब चैनल पर 30 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं. ध्रुव के इंस्टाग्राम पर 16 मिलियन फॉलोवर्स हैं. उनकी पॉपुलैरिटी को देख हुए टाइम्स मैगजीन ने 2023 में उनका नाम नेक्स्ट जेनरेशन लीडर्स की लिस्ट में शामिल किया था.

कहां से होती है कमाई

Money Mint के अनुसार ध्रुव राठी हर महीने 50 से 60 लाख रुपये की कमाई कर लेते हैं. रिपोर्ट के अनुसार उनकी सालाना इनकम 7.5 करोड़ रुपये है. ध्रुव राठी की कमाई का जरिया यूट्यूब है, जिससे वो मोटा पैसा छापते हैं. इसके अलावा वो ब्रांड स्पॉन्सरशिप और कोलैबोरेशन के जरिए भी कमाई करते हैं.

ध्रुव के पास खुद का 'एआई फिएस्टा' नाम से एआई स्टार्टअप है, जिसे उन्होंने कुछ वक्त पहले लॉन्च किया था. यूट्यूबर ने अपना खुद का कोर्स भी लॉन्च कर रखा है, जिसे वो ऑनलाइन बेचते हैं. बता दें ध्रुव राठी के पास एक नहीं बल्कि तीन यूट्यूब चैनल है.

कितनी है यूट्यूबर की नेटवर्थ

एक तो ध्रुव राठी का मेन चैनल है, दूसरा व्लॉग चैनल (ध्रुव राठी व्लॉग्स) है और तीसरा शॉर्ट्स चैनल (ध्रुव राठी शॉर्ट्स) है.Moneymint के अनुसार यूट्यूबर की नेटवर्थ 58 करोड़ रुपये है.ध्रुव राठी के पास लग्जरी कारों का कलेक्शन है, जिसमें Tesla Model 3 Long Range, Range Rover P400e, BMW 5 Series और Mercedes-Benz GLC-Class जैसी गाड़ियां शामिल हैं.