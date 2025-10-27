Mathew Perry Death Anniversary: 'फ्रेंड्स' की जान था ये एक्टर, जिंदगी ने उसी दिन छोड़ा साथ जिस दिन था एक्स का बर्थडे
Mathew Perry Death Anniversary: जब “फ्रेंड्स” का नाम आता है, तो सबसे पहले दिमाग में चैंडलर बिंग की मुस्कुराती हुई शक्ल उभरती है. वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके चाहने वालों के बीच आज भी हैं.
2023 का 28 अक्टूबर मनहूस था. सब वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था. एक ऐसी खबर आई जिसने सैकड़ों-हजारों फैंस का दिल तोड़ दिया. पहले विश्वास नहीं हुआ, फिर यकीन करना पड़ा कि फ्रेंड्स के चैंडलर बिंग यानी मैथ्यू पेरी नहीं रहे. कमबख्त मौत ने भी पूर्व प्रेमिका और नामचीन हॉलीवुड स्टार जूलिया रॉबर्ट्स का जन्मदिन चुना.
जब “फ्रेंड्स” का नाम आता है, तो सबसे पहले दिमाग में चैंडलर बिंग की मुस्कुराती हुई शक्ल उभरती है, व्यंग्य में लिपटी मासूमियत, और वो मजाक जो हर तनाव को हल्का कर देते थे. लेकिन 'फ्रेंड्स, लवर्स, एंड द बिग टेरिबल थिंग' में मैथ्यू पेरी ने उस चैंडलर के पीछे के इंसान को बेपर्दा किया, वह इंसान जो प्यार, पहचान और खुद से सुलह की तलाश में था.
फ्रेंड्स ने दिलाई पहचान
कनाडा में जन्मे मैथ्यू पेरी ने बचपन से ही अभिनय की दुनिया में कदम रखा था, लेकिन सिट कॉम फ्रेंड्स (1994–2004) ने उन्हें वह पहचान दी जिसे अभिनेता अक्सर जीवन भर तलाशते हैं. बाद में अपनी किताब में उन्होंने अपनी असल जिंदगी के उतार-चढ़ाव विशेषकर नशे की लत और मानसिक संघर्षों के बारे में खुलकर बात की.
किताब के सबसे दिलचस्प हिस्सों में से एक है, जूलिया रॉबर्ट्स से जुड़ी कहानी. 1996 में “फ्रेंड्स” के एक स्पेशल एपिसोड के लिए मेकर्स ने जूलिया को कास्ट करने की कोशिश की. शर्त बस इतनी थी कि वह तभी शो करेंगी जब मैथ्यू पेरी खुद उन्हें मनाएंगे.
दोनों के बीच शुरू हुआ रिश्ता
पेरी ने इस चुनौती को एक अनोखे अंदाज में स्वीकार किया. उन्होंने जूलिया के लिए 'क्वांटम फिजिक्स पर एक पेपर' लिखा! उस दौर में न तो ईमेल थे न सोशल मीडिया, और पेरी के इस “क्वांटम रोमांस” ने जूलिया का दिल जीत लिया. वह एपिसोड में शामिल हुईं, और फिर दोनों के बीच एक खूबसूरत रिश्ता शुरू हुआ.
बाद में दोनों के बीच नजदीकी बढ़ी लेकिन ये रिश्ता महज तीन महीनों तक टिक पाया. इस ब्रेकअप की पूरी जिम्मेदारी पेरी ने अपने कांधों पर उठाई. उन्होंने लिखा, "जूलिया रॉबर्ट्स को डेट करना मेरे लिए बड़ी बात थी. मुझे यकीन था कि ब्रेकअप होगा- और ऐसा भला क्यों न होता? मैं उनके काबिल नहीं था.
यह पंक्ति उनके आत्म-संदेह और अंदरूनी डर को उजागर करती है. जूलिया जैसी स्टार का प्यार भी उन्हें सुरक्षा नहीं दे पाया, क्योंकि उनके भीतर अस्वीकृति, असफलता और खुद को खो देने का डर बहुत गहरा था.
