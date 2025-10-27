हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनराखी सावंत का स्टाइल और एटीट्यूड एक बार फिर छाया, 10 तस्वीरों में देखिए उनकी खूबसूरती

राखी सावंत का स्टाइल और एटीट्यूड एक बार फिर छाया, 10 तस्वीरों में देखिए उनकी खूबसूरती

Rakhi Stuns Again: राखी सावंत ने अपने नए रोमांटिक गाने ‘जरूरत’ के प्रमोशन के दौरान ग्लैमरस अंदाज दिखाया. उन्होंने गाने के किसिंग सीन, महंगी ज्वेलरी और सलमान‑फराह खान से अपने रिश्तों का खुलासा किया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Oct 2025 06:06 PM (IST)
Rakhi Stuns Again: राखी सावंत ने अपने नए रोमांटिक गाने ‘जरूरत’ के प्रमोशन के दौरान ग्लैमरस अंदाज दिखाया. उन्होंने गाने के किसिंग सीन, महंगी ज्वेलरी और सलमान‑फराह खान से अपने रिश्तों का खुलासा किया.

बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने अपने नए रोमांटिक गाने ज़रुरत के प्रमोशन के दौरान फिर से सुर्खियां बटोर ली हैं. अपने ग्लैमरस लुक, महंगी ज्वेलरी और खुलकर दिए गए इंटरव्यूज़ के जरिए राखी ने फैंस का ध्यान अपने नए अवतार की ओर खींचा है.

1/10
राखी सावंत हाल मे अपनी नए म्यूजिक वीडियो जरूरत का प्रमोशन करते नज़र आ रही हैं. इन प्रमोशन में राखी का स्टाइलिश लुक एक बार फिर सबका ध्यान खींचता नजर आया. उन्होंने हैवी ज्वेलरी, शाइनी आउटफिट्स और कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन के साथ पोज़ दिए, जिससे मीडिया और फैंस दोनों की नजरें उन पर टिक गईं. उनका यह नया लुक उनके म्यूजिक वीडियो जितना ही चर्चा में रहा.
राखी सावंत हाल मे अपनी नए म्यूजिक वीडियो जरूरत का प्रमोशन करते नज़र आ रही हैं. इन प्रमोशन में राखी का स्टाइलिश लुक एक बार फिर सबका ध्यान खींचता नजर आया. उन्होंने हैवी ज्वेलरी, शाइनी आउटफिट्स और कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन के साथ पोज़ दिए, जिससे मीडिया और फैंस दोनों की नजरें उन पर टिक गईं. उनका यह नया लुक उनके म्यूजिक वीडियो जितना ही चर्चा में रहा.
2/10
राखी ने हाल ही में अपने गाने जरूरत के बारे में कई इंटरव्यूज़ दिए, जिनमें उन्होंने बताया कि यह एक रोमांटिक ट्रैक है. उन्होंने कहा कि अब तक वे ज़्यादातर डांस या ढिंचैक गानों के लिए जानी जाती थीं, लेकिन इस बार वे अपनी एक नई और सॉफ्ट रोमांटिक इमेज दिखाना चाहती हैं.
राखी ने हाल ही में अपने गाने जरूरत के बारे में कई इंटरव्यूज़ दिए, जिनमें उन्होंने बताया कि यह एक रोमांटिक ट्रैक है. उन्होंने कहा कि अब तक वे ज़्यादातर डांस या ढिंचैक गानों के लिए जानी जाती थीं, लेकिन इस बार वे अपनी एक नई और सॉफ्ट रोमांटिक इमेज दिखाना चाहती हैं.
3/10
इस गाने को लेकर चर्चा है कि इसमें कई किसिंग सीन हैं. राखी ने साफ किया कि शुरू में गाने में करीब 50 किसिंग सीन शूट किए गए थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर काट दिए. अब फाइनल वीडियो में सिर्फ 10 किसिंग सीन बचे हैं. उन्होंने कहा कि यह फिल्म का हिस्सा था और इसे खूबसूरती से शूट किया गया था, लेकिन सेंसर्स के निर्देश के बाद बदलाव करना पड़ा.
इस गाने को लेकर चर्चा है कि इसमें कई किसिंग सीन हैं. राखी ने साफ किया कि शुरू में गाने में करीब 50 किसिंग सीन शूट किए गए थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर काट दिए. अब फाइनल वीडियो में सिर्फ 10 किसिंग सीन बचे हैं. उन्होंने कहा कि यह फिल्म का हिस्सा था और इसे खूबसूरती से शूट किया गया था, लेकिन सेंसर्स के निर्देश के बाद बदलाव करना पड़ा.
4/10
एक पॉडकास्ट शो में राखी ने कॉमेडियन समय रैना से बात करते हुए इस गाने के किसिंग सीन और अपनी फीस के बारे में खुलकर बात की. बातचीत के दौरान समय रैना राखी की बातों से हैरान रह गए. राखी ने कहा कि उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए अच्छा पेमेंट मिला और उन्होंने मेहनत और डेडिकेशन के साथ काम किया. हालांकि उन्होंने अपनी फीस की सटीक अमाउंट नहीं बताई, लेकिन उनके बयान ने सोशल मीडिया पर चर्चा जरूर छेड़ दी.
एक पॉडकास्ट शो में राखी ने कॉमेडियन समय रैना से बात करते हुए इस गाने के किसिंग सीन और अपनी फीस के बारे में खुलकर बात की. बातचीत के दौरान समय रैना राखी की बातों से हैरान रह गए. राखी ने कहा कि उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए अच्छा पेमेंट मिला और उन्होंने मेहनत और डेडिकेशन के साथ काम किया. हालांकि उन्होंने अपनी फीस की सटीक अमाउंट नहीं बताई, लेकिन उनके बयान ने सोशल मीडिया पर चर्चा जरूर छेड़ दी.
5/10
गाने के सीन काटे जाने पर राखी ने कहा कि ऐसा होना गलत नहीं है. उन्होंने मज़ाक में कहा, फिल्म एनिमल में भी इतने किसिंग सीन थे, तो हमारे गाने के सीन कट जाना कोई बड़ी बात नहीं. इस पर समय रैना ने भी हंसते हुए कहा, चार मिनट के गाने में 50 किसिंग सीन? ये तो रिकॉर्ड बन जाता! इस मज़ेदार बातचीत पर दोनों हंस पड़े और माहौल हल्का हो गया.
गाने के सीन काटे जाने पर राखी ने कहा कि ऐसा होना गलत नहीं है. उन्होंने मज़ाक में कहा, फिल्म एनिमल में भी इतने किसिंग सीन थे, तो हमारे गाने के सीन कट जाना कोई बड़ी बात नहीं. इस पर समय रैना ने भी हंसते हुए कहा, चार मिनट के गाने में 50 किसिंग सीन? ये तो रिकॉर्ड बन जाता! इस मज़ेदार बातचीत पर दोनों हंस पड़े और माहौल हल्का हो गया.
6/10
गाने के प्रमोशन इवेंट के दौरान राखी सावंत ने अपनी ज्वेलरी को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरीं. उन्होंने अपनी ज्वेलरी को 70 करोड़ रुपये का बताया. हालांकि ये आंकड़े सुनकर सब हैरान रह गए, लेकिन राखी ने कहा कि वे सच बोलती हैं और झूठ नहीं बोलतीं, मैं झूठ नहीं बोलती जैसे किसी और, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा. उनका यह बयान इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ.
गाने के प्रमोशन इवेंट के दौरान राखी सावंत ने अपनी ज्वेलरी को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरीं. उन्होंने अपनी ज्वेलरी को 70 करोड़ रुपये का बताया. हालांकि ये आंकड़े सुनकर सब हैरान रह गए, लेकिन राखी ने कहा कि वे सच बोलती हैं और झूठ नहीं बोलतीं, मैं झूठ नहीं बोलती जैसे किसी और, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा. उनका यह बयान इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ.
7/10
जब पैपराजी ने राखी की तुलना उर्वशी रौतेला से करने की कोशिश की, तो उन्होंने तुरंत कहा कि वे किसी से तुलना नहीं चाहतीं. राखी ने कहा कि अगर तुलना करनी ही है तो उनकी तुलना ब्रिटनी स्पीयर्स, जे-लो, शकीरा, पेरिस हिल्टन या किम कार्दशियन से की जाए, क्योंकि वे इंटरनेशनल स्टार्स की परफॉर्मर बनना चाहती हैं.
जब पैपराजी ने राखी की तुलना उर्वशी रौतेला से करने की कोशिश की, तो उन्होंने तुरंत कहा कि वे किसी से तुलना नहीं चाहतीं. राखी ने कहा कि अगर तुलना करनी ही है तो उनकी तुलना ब्रिटनी स्पीयर्स, जे-लो, शकीरा, पेरिस हिल्टन या किम कार्दशियन से की जाए, क्योंकि वे इंटरनेशनल स्टार्स की परफॉर्मर बनना चाहती हैं.
8/10
राखी ने इंटरव्यू के दौरान अपने करीबी दोस्तों और फिल्म इंडस्ट्री के सितारों के साथ अपने रिश्तों का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि फराह खान, शाहरुख खान और सलमान खान उनके जीवन में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं. राखी ने खुलासा किया कि हाल ही में जब उनके घर में बारिश से नुकसान हुआ, तो फराह खान ने उनकी मदद की, उन्होंने घर की रिपेयर और नया फर्श लगवाने में मदद किया. राखी ने इमोशनल होकर कहा कि वह खुद को लावारिस महसूस कर रही थीं, लेकिन फराह उनकी सच्ची दोस्त बनकर सामने आईं.
राखी ने इंटरव्यू के दौरान अपने करीबी दोस्तों और फिल्म इंडस्ट्री के सितारों के साथ अपने रिश्तों का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि फराह खान, शाहरुख खान और सलमान खान उनके जीवन में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं. राखी ने खुलासा किया कि हाल ही में जब उनके घर में बारिश से नुकसान हुआ, तो फराह खान ने उनकी मदद की, उन्होंने घर की रिपेयर और नया फर्श लगवाने में मदद किया. राखी ने इमोशनल होकर कहा कि वह खुद को लावारिस महसूस कर रही थीं, लेकिन फराह उनकी सच्ची दोस्त बनकर सामने आईं.
9/10
राखी ने सलमान खान के सपोर्ट में भी बयान दिया और निर्देशक अभिनव कश्यप पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अभिनव ने सलमान और उनके परिवार के खिलाफ गलत बातें कही थीं, और उन्हें इसका जवाब देना जरूरी लगा. राखी ने गुस्से में कहा कि सलमान जैसे इंसान का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने हमेशा इंडस्ट्री में सबका साथ दिया है. उनके इस बयान से यह साफ झलकता है कि वे सलमान को कितना रेस्पेक्ट देती हैं.
राखी ने सलमान खान के सपोर्ट में भी बयान दिया और निर्देशक अभिनव कश्यप पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अभिनव ने सलमान और उनके परिवार के खिलाफ गलत बातें कही थीं, और उन्हें इसका जवाब देना जरूरी लगा. राखी ने गुस्से में कहा कि सलमान जैसे इंसान का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने हमेशा इंडस्ट्री में सबका साथ दिया है. उनके इस बयान से यह साफ झलकता है कि वे सलमान को कितना रेस्पेक्ट देती हैं.
10/10
जरूरत गाने को सैफ़ अली ने गाया और कंपोज़ किया है, जबकि आयुष ने इसके बोल लिखे हैं. इस म्यूजिक वीडियो में राखी के साथ अभिनेता शबाज़ खान नजर आ रहे हैं. एबी बंसल म्यूजिक के बैनर तले बने इस गाने को एक इमोशनल लव सॉन्ग बताया गया है, जो दो दिलों के कनेक्शन को दिखाता है. यही वजह है कि राखी इसके प्रमोशन में दिल से जुटी हैं और चाहती हैं कि दर्शक उनके इस नए अवतार को खुले दिल से अपनाएं.
जरूरत गाने को सैफ़ अली ने गाया और कंपोज़ किया है, जबकि आयुष ने इसके बोल लिखे हैं. इस म्यूजिक वीडियो में राखी के साथ अभिनेता शबाज़ खान नजर आ रहे हैं. एबी बंसल म्यूजिक के बैनर तले बने इस गाने को एक इमोशनल लव सॉन्ग बताया गया है, जो दो दिलों के कनेक्शन को दिखाता है. यही वजह है कि राखी इसके प्रमोशन में दिल से जुटी हैं और चाहती हैं कि दर्शक उनके इस नए अवतार को खुले दिल से अपनाएं.
Published at : 27 Oct 2025 06:06 PM (IST)
Tags :
Rakhi Sawant Farah Khan Zaroorat SALMAN KHAN

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Cyclone Montha Alert Live:ट्रेनें कैंसिल, स्कूल बंद और घरों में रहने की अपील, आंध्र से तमिलनाडु तक मोंथा साइक्लोन ने बढ़ाई टेंशन
ट्रेनें कैंसिल, स्कूल बंद और घरों में रहने की अपील, आंध्र से तमिलनाडु तक मोंथा साइक्लोन ने बढ़ाई टेंशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Chitrakoot Train Accident: चित्रकूट में टला ट्रेन हादसा, मुंबई से भागलपुर जा रही लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बंटी
चित्रकूट में टला ट्रेन हादसा, मुंबई से भागलपुर जा रही लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बंटी
इंडिया
यूपी, बंगाल से लेकर गुजरात तक... चुनाव आयोग दूसरे फेज में इन राज्यों में कराएगा SIR, सामने आई लिस्ट
यूपी, बंगाल से लेकर गुजरात तक... चुनाव आयोग दूसरे फेज में इन राज्यों में कराएगा SIR, सामने आई लिस्ट
क्रिकेट
मोहम्मद शमी करेंगे वापसी! रणजी ट्रॉफी के बीच खास व्यक्ति से की मुलाकात; जानें क्या है अपडेट
मोहम्मद शमी करेंगे वापसी! रणजी ट्रॉफी के बीच खास व्यक्ति से की मुलाकात; जानें क्या है अपडेट
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

LIC Amrit Bal Policy: आपके बच्चे के भविष्य की सबसे सुरक्षित Investment!| Paisa Live
Madras High Court ने दिया Crypto Currency को कानूनी दर्जा | Paisa Live
किसान को बचाने गईं बेटियों से बर्बरता, गुंडों पर 'मौन' क्यों Mohan सरकार? | CM Mohan Yadav
2025 Hyundai Venue first look: Creta से भी ज़्यादा? | Auto Live
Volvo EX40 One month drive review! | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Cyclone Montha Alert Live:ट्रेनें कैंसिल, स्कूल बंद और घरों में रहने की अपील, आंध्र से तमिलनाडु तक मोंथा साइक्लोन ने बढ़ाई टेंशन
ट्रेनें कैंसिल, स्कूल बंद और घरों में रहने की अपील, आंध्र से तमिलनाडु तक मोंथा साइक्लोन ने बढ़ाई टेंशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Chitrakoot Train Accident: चित्रकूट में टला ट्रेन हादसा, मुंबई से भागलपुर जा रही लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बंटी
चित्रकूट में टला ट्रेन हादसा, मुंबई से भागलपुर जा रही लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बंटी
इंडिया
यूपी, बंगाल से लेकर गुजरात तक... चुनाव आयोग दूसरे फेज में इन राज्यों में कराएगा SIR, सामने आई लिस्ट
यूपी, बंगाल से लेकर गुजरात तक... चुनाव आयोग दूसरे फेज में इन राज्यों में कराएगा SIR, सामने आई लिस्ट
क्रिकेट
मोहम्मद शमी करेंगे वापसी! रणजी ट्रॉफी के बीच खास व्यक्ति से की मुलाकात; जानें क्या है अपडेट
मोहम्मद शमी करेंगे वापसी! रणजी ट्रॉफी के बीच खास व्यक्ति से की मुलाकात; जानें क्या है अपडेट
बॉलीवुड
सदमा बनकर आया अक्टूबर का महीना, इन 8 सितारों ने दुनिया को कह दिया अलविदा
सदमा बनकर आया अक्टूबर का महीना, इन 8 सितारों ने दुनिया को कह दिया अलविदा
हेल्थ
How to Identify Natural Fertility Cycle: हार्मोन्स से लेकर ओव्यूलेशन तक, नेचुरल फर्टिलिटी के ये होते हैं संकेत
हार्मोन्स से लेकर ओव्यूलेशन तक, नेचुरल फर्टिलिटी के ये होते हैं संकेत
ट्रेंडिंग
कमरे में फांसी लगा रही थी महिला, ऐन वक्त पर कांस्टेबल ने बचाई जान- वीडियो हो रहा वायरल
कमरे में फांसी लगा रही थी महिला, ऐन वक्त पर कांस्टेबल ने बचाई जान- वीडियो हो रहा वायरल
यूटिलिटी
बैंक लॉकर को लेकर भी बदल गया है नियम, अब देनी होगी प्रायॉरिटी लिस्ट
बैंक लॉकर को लेकर भी बदल गया है नियम, अब देनी होगी प्रायॉरिटी लिस्ट
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget