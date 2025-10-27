राखी सावंत का स्टाइल और एटीट्यूड एक बार फिर छाया, 10 तस्वीरों में देखिए उनकी खूबसूरती

राखी सावंत हाल मे अपनी नए म्यूजिक वीडियो जरूरत का प्रमोशन करते नज़र आ रही हैं. इन प्रमोशन में राखी का स्टाइलिश लुक एक बार फिर सबका ध्यान खींचता नजर आया. उन्होंने हैवी ज्वेलरी, शाइनी आउटफिट्स और कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन के साथ पोज़ दिए, जिससे मीडिया और फैंस दोनों की नजरें उन पर टिक गईं. उनका यह नया लुक उनके म्यूजिक वीडियो जितना ही चर्चा में रहा.
राखी ने हाल ही में अपने गाने जरूरत के बारे में कई इंटरव्यूज़ दिए, जिनमें उन्होंने बताया कि यह एक रोमांटिक ट्रैक है. उन्होंने कहा कि अब तक वे ज़्यादातर डांस या ढिंचैक गानों के लिए जानी जाती थीं, लेकिन इस बार वे अपनी एक नई और सॉफ्ट रोमांटिक इमेज दिखाना चाहती हैं.
इस गाने को लेकर चर्चा है कि इसमें कई किसिंग सीन हैं. राखी ने साफ किया कि शुरू में गाने में करीब 50 किसिंग सीन शूट किए गए थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर काट दिए. अब फाइनल वीडियो में सिर्फ 10 किसिंग सीन बचे हैं. उन्होंने कहा कि यह फिल्म का हिस्सा था और इसे खूबसूरती से शूट किया गया था, लेकिन सेंसर्स के निर्देश के बाद बदलाव करना पड़ा.
एक पॉडकास्ट शो में राखी ने कॉमेडियन समय रैना से बात करते हुए इस गाने के किसिंग सीन और अपनी फीस के बारे में खुलकर बात की. बातचीत के दौरान समय रैना राखी की बातों से हैरान रह गए. राखी ने कहा कि उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए अच्छा पेमेंट मिला और उन्होंने मेहनत और डेडिकेशन के साथ काम किया. हालांकि उन्होंने अपनी फीस की सटीक अमाउंट नहीं बताई, लेकिन उनके बयान ने सोशल मीडिया पर चर्चा जरूर छेड़ दी.
गाने के सीन काटे जाने पर राखी ने कहा कि ऐसा होना गलत नहीं है. उन्होंने मज़ाक में कहा, फिल्म एनिमल में भी इतने किसिंग सीन थे, तो हमारे गाने के सीन कट जाना कोई बड़ी बात नहीं. इस पर समय रैना ने भी हंसते हुए कहा, चार मिनट के गाने में 50 किसिंग सीन? ये तो रिकॉर्ड बन जाता! इस मज़ेदार बातचीत पर दोनों हंस पड़े और माहौल हल्का हो गया.
गाने के प्रमोशन इवेंट के दौरान राखी सावंत ने अपनी ज्वेलरी को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरीं. उन्होंने अपनी ज्वेलरी को 70 करोड़ रुपये का बताया. हालांकि ये आंकड़े सुनकर सब हैरान रह गए, लेकिन राखी ने कहा कि वे सच बोलती हैं और झूठ नहीं बोलतीं, मैं झूठ नहीं बोलती जैसे किसी और, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा. उनका यह बयान इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ.
जब पैपराजी ने राखी की तुलना उर्वशी रौतेला से करने की कोशिश की, तो उन्होंने तुरंत कहा कि वे किसी से तुलना नहीं चाहतीं. राखी ने कहा कि अगर तुलना करनी ही है तो उनकी तुलना ब्रिटनी स्पीयर्स, जे-लो, शकीरा, पेरिस हिल्टन या किम कार्दशियन से की जाए, क्योंकि वे इंटरनेशनल स्टार्स की परफॉर्मर बनना चाहती हैं.
राखी ने इंटरव्यू के दौरान अपने करीबी दोस्तों और फिल्म इंडस्ट्री के सितारों के साथ अपने रिश्तों का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि फराह खान, शाहरुख खान और सलमान खान उनके जीवन में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं. राखी ने खुलासा किया कि हाल ही में जब उनके घर में बारिश से नुकसान हुआ, तो फराह खान ने उनकी मदद की, उन्होंने घर की रिपेयर और नया फर्श लगवाने में मदद किया. राखी ने इमोशनल होकर कहा कि वह खुद को लावारिस महसूस कर रही थीं, लेकिन फराह उनकी सच्ची दोस्त बनकर सामने आईं.
राखी ने सलमान खान के सपोर्ट में भी बयान दिया और निर्देशक अभिनव कश्यप पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अभिनव ने सलमान और उनके परिवार के खिलाफ गलत बातें कही थीं, और उन्हें इसका जवाब देना जरूरी लगा. राखी ने गुस्से में कहा कि सलमान जैसे इंसान का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने हमेशा इंडस्ट्री में सबका साथ दिया है. उनके इस बयान से यह साफ झलकता है कि वे सलमान को कितना रेस्पेक्ट देती हैं.
जरूरत गाने को सैफ़ अली ने गाया और कंपोज़ किया है, जबकि आयुष ने इसके बोल लिखे हैं. इस म्यूजिक वीडियो में राखी के साथ अभिनेता शबाज़ खान नजर आ रहे हैं. एबी बंसल म्यूजिक के बैनर तले बने इस गाने को एक इमोशनल लव सॉन्ग बताया गया है, जो दो दिलों के कनेक्शन को दिखाता है. यही वजह है कि राखी इसके प्रमोशन में दिल से जुटी हैं और चाहती हैं कि दर्शक उनके इस नए अवतार को खुले दिल से अपनाएं.
Published at : 27 Oct 2025 06:06 PM (IST)