राखी सावंत का स्टाइल और एटीट्यूड एक बार फिर छाया, 10 तस्वीरों में देखिए उनकी खूबसूरती

राखी ने इंटरव्यू के दौरान अपने करीबी दोस्तों और फिल्म इंडस्ट्री के सितारों के साथ अपने रिश्तों का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि फराह खान, शाहरुख खान और सलमान खान उनके जीवन में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं. राखी ने खुलासा किया कि हाल ही में जब उनके घर में बारिश से नुकसान हुआ, तो फराह खान ने उनकी मदद की, उन्होंने घर की रिपेयर और नया फर्श लगवाने में मदद किया. राखी ने इमोशनल होकर कहा कि वह खुद को लावारिस महसूस कर रही थीं, लेकिन फराह उनकी सच्ची दोस्त बनकर सामने आईं.