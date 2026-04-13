IPL मैच में छा गई करीना कपूर और इब्राहिम अली खान की क्यूट केमिस्ट्री, फैंस हुए इम्प्रेस

बॉलीवुड और क्रिकेट का वैसे तो बहुत ही पुराना नाता है.क्रिकेट का मैच चल रहा हो और स्टेडियम में ग्लैमर देखने को ना मिले, ये तो हो ही नहीं सकता है. ऐसा ही कुछ रविवार की रात भी देखने को मिला. दरअसल, 12 अप्रैल को वानखेड़े स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली.

इस दौरान कैमरे का सबसे ज्यादा फोकस क्रिकेट के साथ-साथ करीना कपूर और इब्राहिम अली खान पर रहा. इस दौरान दोनों के बीच बेहद ही खूबसूरत बॉन्डिंग देखने को मिली, जिसने फैंस का दिल जीत लिया.इस दौरान सैफ का पूरा परिवार मुंबई इंडियंस की जर्सी पहने हुए नजर आया.

इब्राहिम और करीना की बॉन्डिंग ने जीता दिल

करीना कपूर और इब्राहिम अली खान पर मुंबई इंडियंस की जर्सी खूब जंच भी रही थी. वायरल तस्वीरों को देख ऐसा लग रहा है कि करीना और इब्राहिम मैच को लेकर आपस में कुछ डिस्कस कर रहे हैं. दोनों एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल दिखाई दिए.दोनों के बीच की बॉन्डिंग काफी नैचुरल लगी.

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बता दें सैफ अली खान की दूसरी पत्नी हैं करीना कपूर. उन्होंने करीना से पहले अमृता सिंह संग शादी की थी. इस शादी से सैफ को दो बच्चे हैं, सारा अली खान और इब्राहिम अली खान. अक्सर सैफ के दोनों बच्चों को करीना कपूर के संग टाइम स्पेंड करते देखा जाता है.

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कई इंटरव्यू में करीना कपूर ये क्लियर कर चुकी हैं कि वो सारा और इब्राहिम की मां बनने की कोशिश नहीं करतीं, बल्कि एक अच्छी दोस्त बनने पर विश्वास रखती हैं. इस वायरल तस्वीर में यही खूबसूरत रिश्ता देखने को मिल रहा है.

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एक तरफ करीना काफी कूल और कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं तो इब्राहिम का चिल मूड देखने को मिल रहा है. सोशल मीडिया यूजर्स करीना और इब्राहिम की बॉन्डिंग की जमकर तारीफ कर रहे हैं. इतना ही नहीं फैंस ने तो इसे मॉडर्न फैमिली गोल्स तक बता दिया है.

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