हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘हैप्पी बर्थडे किंग’, 35 साल के हुए प्रिंस नरूला, वाइफ युविका ने लुटाया प्यार, कपल की कोजी तस्वीरें हुईं वायरल

‘हैप्पी बर्थडे किंग’, 35 साल के हुए प्रिंस नरूला, वाइफ युविका ने लुटाया प्यार, कपल की कोजी तस्वीरें हुईं वायरल

Prince Narula Birthday: एक्ट्रेस युविका चौधरी ने अपने पति और एक्टर प्रिंस नरूला के बर्थडे पर स्पेशल पोस्ट शेयर की और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी. एक्ट्रेस की पोस्ट काफी वायरल हो रही है.

By : सखी चौधरी | Updated at : 24 Nov 2025 09:52 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर और रिएलिटी शोज के किंग कहे जाने वाले एक्टर प्रिंस नरूला आज यानि 24 नवंबर को अपना 35वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस मौके पर एक्टर की वाइफ और एक्ट्रेस युविका चौधरी ने उनके लिए एक स्पेशल पोस्ट शेयर की. जिसमें उन्होंने प्रिंस पर खूब प्यार लुटाया. चलिए जानते हैं एक्ट्रेस ने क्या लिखा.

पति प्रिंस के बर्थडे पर युविका ने लुटाया प्यार

युविका चौधरी ने प्रिंस नरूला के लिए ये पोस्ट अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. इस पोस्ट में युविका ने पति प्रिंस के साथ कई सारी तस्वीरें शेयर की. ये तस्वीरें एक्टर के बर्थडे सेलिब्रेशन की हैं. जहां कई सारे गोल्डन बैलून से डेकोरेशन की गई हैं और टेबल पर दो केक भी रखे हैं. तस्वीरों में युविका बर्थडे बॉय प्रिंस को गले लगाकर उनपर प्यार लुटाती हुई नजर आ रही हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yuvika chaudhary (@yuvikachaudhary)

युविका ने प्रिंस के लिए लिखा स्पेशल नोट

इन तस्वीरों में प्रिंस ब्लैक टीशर्ट और मैचिंग ट्राउजर में नजर आ रहे हैं. वहीं युविका ने ब्राउन क्रॉप टॉप के साथ ब्लैक ट्राउजर कैरी किया है. एक्ट्रेस ने तीन तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें से एक में कपल एक-दूजे की आंखों में डूबा हुआ नजर आया. ये तस्वीरें शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, ‘"मेरे किंग को जन्मदिन मुबारक हो. आज हम मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत इंसान का जश्न मना रहे हैं वो आप हो.."

तलाक की खबरों को लेकर चर्चा में था कपल

बता दें कि प्रिंस और युविका को लेकर कुछ वक्त पहले ये खबरें सामने आ रही थी कि कपल के बीच अनबन चल रही है और वो तलाक लेकर अलग होने वाले हैं. हालांकि ऐसा हुआ नहीं. वहीं प्रिंस ने खबरों को सिर्फ अफवाह बताया था. अब कपल अपनी मैरिड लाइफ में काफी खुश हैं. दोनों एक बेटी के पेरेंट भी बन चुके हैं. जिसका नाम उन्होंने एकलीन रखा है. कुछ वक्त पहले ही युविका और प्रिंस ने एकलीन का फेस रिवील किया था.

ये भी पढ़ें - 

‘वो असल में भारत रत्न थे..’, भाई जैसे दोस्त को खोकर टूटे गए शत्रुघ्न सिन्हा, शेयर की धर्मेंद्र के लिए भावुक पोस्ट

 

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 24 Nov 2025 09:52 PM (IST)
Tags :
Yuvika Chaudhary Prince Narula Bollywood
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राम मंदिर ध्वजारोहण के लिए सजी आयोध्या, 22 फीट लंबा-11 फीट चौड़ा ध्वज फराएंगे PM मोदी, बोले- ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनूंगा
राम मंदिर ध्वजारोहण के लिए सजी आयोध्या, 22 फीट लंबा-11 फीट चौड़ा ध्वज फराएंगे PM मोदी, बोले- ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनूंगा
बिहार
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
बॉलीवुड
‘वो असल में भारत रत्न थे..’, भाई जैसे दोस्त को खोकर टूटे गए शत्रुघ्न सिन्हा, शेयर की धर्मेंद्र के लिए भावुक पोस्ट
‘वो असल में भारत रत्न थे..’, भाई जैसे दोस्त को खोकर टूटे गए शत्रुघ्न सिन्हा, शेयर की पोस्ट
क्रिकेट
क्यों गुवाहाटी टेस्ट में हार की कगार पर है टीम इंडिया? अनिल कुंबले ने बताई सबसे बड़ी गलती
क्यों गुवाहाटी टेस्ट में हार की कगार पर है टीम इंडिया? अनिल कुंबले ने बताई सबसे बड़ी गलती
Advertisement

वीडियोज

Dharmendra Death News, Bollywood Legend के वो किससे जो हैं अनोखे! | Dharmendra Ji Passes Away
Dharmendra Ji के दिल में मां ने जगाया देशप्रेम, Independence का किया He-Man ने जिक्र
Actor Dharmendra Passes Away: मां की दुआ ने क्लर्क को बनाया 'हीमैन'! | Sunny Deol
Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या में ध्वजारोहण बंगाल में बाबरी पर रण! Bengal SIR | ABP News
Dharmendra Ji Passes Away At 89, Bollywood ने खो दिया चमकता हुआ सितारा | Dharmendra Death News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राम मंदिर ध्वजारोहण के लिए सजी आयोध्या, 22 फीट लंबा-11 फीट चौड़ा ध्वज फराएंगे PM मोदी, बोले- ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनूंगा
राम मंदिर ध्वजारोहण के लिए सजी आयोध्या, 22 फीट लंबा-11 फीट चौड़ा ध्वज फराएंगे PM मोदी, बोले- ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनूंगा
बिहार
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
बॉलीवुड
‘वो असल में भारत रत्न थे..’, भाई जैसे दोस्त को खोकर टूटे गए शत्रुघ्न सिन्हा, शेयर की धर्मेंद्र के लिए भावुक पोस्ट
‘वो असल में भारत रत्न थे..’, भाई जैसे दोस्त को खोकर टूटे गए शत्रुघ्न सिन्हा, शेयर की पोस्ट
क्रिकेट
क्यों गुवाहाटी टेस्ट में हार की कगार पर है टीम इंडिया? अनिल कुंबले ने बताई सबसे बड़ी गलती
क्यों गुवाहाटी टेस्ट में हार की कगार पर है टीम इंडिया? अनिल कुंबले ने बताई सबसे बड़ी गलती
ट्रेंडिंग
Muskan Rastogi: मां बनी नीले ड्रम वाली मुस्कान, अस्पताल में बेटी को दिया जन्म, यूजर्स पूछने लगे- बच्ची का बाप कौन?
मां बनी नीले ड्रम वाली मुस्कान, अस्पताल में बेटी को दिया जन्म, यूजर्स पूछने लगे- बच्ची का बाप कौन?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
Dharmendra Favorite Liquor: किस ब्रांड की शराब सबसे ज्यादा पीते थे धर्मेंद्र? खुद ही किया था इसका खुलासा
किस ब्रांड की शराब सबसे ज्यादा पीते थे धर्मेंद्र? खुद ही किया था इसका खुलासा
ट्रेंडिंग
2000 फीट की ऊंचाई पर फोटो खींच रहा था फोटोग्राफर, हवा ने लहरों की तरह उड़ा दी चेहरे की स्किन, देखें वीडियो
2000 फीट की ऊंचाई पर फोटो खींच रहा था फोटोग्राफर, हवा ने लहरों की तरह उड़ा दी चेहरे की स्किन, देखें वीडियो
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget