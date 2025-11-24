बॉलीवुड एक्टर और रिएलिटी शोज के किंग कहे जाने वाले एक्टर प्रिंस नरूला आज यानि 24 नवंबर को अपना 35वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस मौके पर एक्टर की वाइफ और एक्ट्रेस युविका चौधरी ने उनके लिए एक स्पेशल पोस्ट शेयर की. जिसमें उन्होंने प्रिंस पर खूब प्यार लुटाया. चलिए जानते हैं एक्ट्रेस ने क्या लिखा.

पति प्रिंस के बर्थडे पर युविका ने लुटाया प्यार

युविका चौधरी ने प्रिंस नरूला के लिए ये पोस्ट अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. इस पोस्ट में युविका ने पति प्रिंस के साथ कई सारी तस्वीरें शेयर की. ये तस्वीरें एक्टर के बर्थडे सेलिब्रेशन की हैं. जहां कई सारे गोल्डन बैलून से डेकोरेशन की गई हैं और टेबल पर दो केक भी रखे हैं. तस्वीरों में युविका बर्थडे बॉय प्रिंस को गले लगाकर उनपर प्यार लुटाती हुई नजर आ रही हैं.

युविका ने प्रिंस के लिए लिखा स्पेशल नोट

इन तस्वीरों में प्रिंस ब्लैक टीशर्ट और मैचिंग ट्राउजर में नजर आ रहे हैं. वहीं युविका ने ब्राउन क्रॉप टॉप के साथ ब्लैक ट्राउजर कैरी किया है. एक्ट्रेस ने तीन तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें से एक में कपल एक-दूजे की आंखों में डूबा हुआ नजर आया. ये तस्वीरें शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, ‘"मेरे किंग को जन्मदिन मुबारक हो. आज हम मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत इंसान का जश्न मना रहे हैं वो आप हो.."

तलाक की खबरों को लेकर चर्चा में था कपल

बता दें कि प्रिंस और युविका को लेकर कुछ वक्त पहले ये खबरें सामने आ रही थी कि कपल के बीच अनबन चल रही है और वो तलाक लेकर अलग होने वाले हैं. हालांकि ऐसा हुआ नहीं. वहीं प्रिंस ने खबरों को सिर्फ अफवाह बताया था. अब कपल अपनी मैरिड लाइफ में काफी खुश हैं. दोनों एक बेटी के पेरेंट भी बन चुके हैं. जिसका नाम उन्होंने एकलीन रखा है. कुछ वक्त पहले ही युविका और प्रिंस ने एकलीन का फेस रिवील किया था.

