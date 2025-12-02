हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Year Ender 2025: बॉलीवुड में किसकी एंट्री हिट, कौन रहा फ्लॉप? ऐसा हुआ स्टारकिड्स का हाल

Year Ender 2025: बॉलीवुड में किसकी एंट्री हिट, कौन रहा फ्लॉप? ऐसा हुआ स्टारकिड्स का हाल

Bollywood Year Ender 2025: बॉलीवुड में इस साल कई स्टारकिड्स ने डेब्यू किया है. ऑडियंस ने उन्हें कितना पसंद किया है और कितना नहीं, आइए आपको इन स्टारकिड्स की रिपोर्ट देते हैं.

By : दीक्षा छाबड़ा, एबीपी न्यूज़ | Updated at : 02 Dec 2025 12:34 PM (IST)
बॉलीवुड के लिए साल 2025 काफी खास रहा है. इस साल कई सारे सेलेब्स ने इंडस्ट्री में कदम रखा है. उनमें से कई स्टारकिड्स हैं. स्टारकिड्स को ऑडियंस इतनी जल्दी पसंद नहीं करती है. जब तक वो कुछ खास लेकर नहीं आते हैं या उनकी फिल्म जबरदस्त कमाई न करे. 2025 में भी शनाया कपूर से लेकर अहान पांडे, आर्यन खान तक कई स्टारकिड्स ने एंट्री की है. इनमें से कौन हिट और कौन फ्लॉप रहा है आइए आपको बताते हैं.

राशा थडानी

रवीना टंडन की बेटी के बॉलीवुड में कदम रखने का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. ये इंतजार इस साल की शुरुआत में खत्म हो गया था. राशा ने फिल्म आजाद से बॉलीवुड में कदम रखा है. उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई है. राशा भी अपनी एक्टिंग का जादू लोगों पर नहीं चला पाई हैं. उनका डेब्यू फ्लॉप ही साबित हुआ है.

 
 
 
 
 
A post shared by Rasha Thadani (@rashathadani)

इब्राहिम अली खान

सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान तो अपनी जगह इंडस्ट्री में बना चुकी हैं मगर उनका बेटा अभी छा नहीं पाया है. इब्राहिम ने बॉलीवुड में फिल्म नादानियां से डेब्यू किया था. नादानियां में उनके साथ खुशी कपूर लीड रोल में नजर आईं थीं. ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज हुई थी. इब्राहिम की एक्टिंग लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई है और उनका डेब्यू फ्लॉप रहा है.

 
 
 
 
 
A post shared by Ibrahim Ali Khan (@iak)

शनाया कपूर

संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर की एंट्री का लो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. उनकी फिल्म आंखों की गुस्ताखियां सिनेमाघरों पर रिलीज हुई थी. इस फिल्म में उनके साथ विक्रांत मैसी लीड रोल में नजर आए थे. ये रोमांटिक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है. शनाया का डेब्यू फ्लॉप रहा है.

 
 
 
 
 
A post shared by Shanaya Kapoor (@shanayakapoor02)

आर्यन खान

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने बॉलीवुड में कदम तो रखा है मगर बतौर एक्टर नहीं बल्कि डायरेक्टर. आर्यन ने द बैड्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज डायरेक्ट की है. ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. इस सीरीज से आर्यन खान हर जगह छा गए हैं. हर कोई आर्यन की तारीफ करते नहीं रुक रहा है.

 
 
 
 
 
A post shared by Netflix India (@netflix_in)

अहान पांडे

चंकी पांडे का भतीजा अहान पांडे रोमांटिक फिल्म सैयारा में नजर आए हैं.अपनी पहली ही फिल्म से अहान हर जगह छा गए हैं. अहान की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी हो गई है. उनकी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है. उनके पास कई फिल्मों की लाइन्स लग चुकी हैं.

 
 
 
 
 
A post shared by Ahaan Panday (@ahaanpandayy)

अनीत पड्डा

सैयारा से अहान के साथ अनीत ने भी डेब्यू किया है. ज्यादातर लोग अनीत को आउटसाइडर समझते हैं मगर वो भी स्टारकिड हैं. उऩके पेरेंट्स प्रोडक्शन में हैं. अनीत का बॉलीवुड डेब्यू एकदम हिट रहा है.

 
 
 
 
 
A post shared by Aneet Padda (@aneetpadda_)

ये भी पढ़ें: Year Ender 2025: 'सैयारा' के सामने सब फेल, टॉप 10 में लवयापा भी शामिल, ये हैं इस साल की पॉपुलर बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज

About the author दीक्षा छाबड़ा, एबीपी न्यूज़

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को फिल्म, टीवी शोज और वेब सीरीज की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 8 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
Published at : 02 Dec 2025 12:25 PM (IST)
Aryan Khan Star Kids Shanaya Kapoor Ahaan Pandey New Year 2026 Year Ender 2025 2025 Recap Hindi
Embed widget