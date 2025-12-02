Year Ender 2025: बॉलीवुड में किसकी एंट्री हिट, कौन रहा फ्लॉप? ऐसा हुआ स्टारकिड्स का हाल
Bollywood Year Ender 2025: बॉलीवुड में इस साल कई स्टारकिड्स ने डेब्यू किया है. ऑडियंस ने उन्हें कितना पसंद किया है और कितना नहीं, आइए आपको इन स्टारकिड्स की रिपोर्ट देते हैं.
बॉलीवुड के लिए साल 2025 काफी खास रहा है. इस साल कई सारे सेलेब्स ने इंडस्ट्री में कदम रखा है. उनमें से कई स्टारकिड्स हैं. स्टारकिड्स को ऑडियंस इतनी जल्दी पसंद नहीं करती है. जब तक वो कुछ खास लेकर नहीं आते हैं या उनकी फिल्म जबरदस्त कमाई न करे. 2025 में भी शनाया कपूर से लेकर अहान पांडे, आर्यन खान तक कई स्टारकिड्स ने एंट्री की है. इनमें से कौन हिट और कौन फ्लॉप रहा है आइए आपको बताते हैं.
राशा थडानी
रवीना टंडन की बेटी के बॉलीवुड में कदम रखने का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. ये इंतजार इस साल की शुरुआत में खत्म हो गया था. राशा ने फिल्म आजाद से बॉलीवुड में कदम रखा है. उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई है. राशा भी अपनी एक्टिंग का जादू लोगों पर नहीं चला पाई हैं. उनका डेब्यू फ्लॉप ही साबित हुआ है.
इब्राहिम अली खान
सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान तो अपनी जगह इंडस्ट्री में बना चुकी हैं मगर उनका बेटा अभी छा नहीं पाया है. इब्राहिम ने बॉलीवुड में फिल्म नादानियां से डेब्यू किया था. नादानियां में उनके साथ खुशी कपूर लीड रोल में नजर आईं थीं. ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज हुई थी. इब्राहिम की एक्टिंग लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई है और उनका डेब्यू फ्लॉप रहा है.
शनाया कपूर
संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर की एंट्री का लो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. उनकी फिल्म आंखों की गुस्ताखियां सिनेमाघरों पर रिलीज हुई थी. इस फिल्म में उनके साथ विक्रांत मैसी लीड रोल में नजर आए थे. ये रोमांटिक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है. शनाया का डेब्यू फ्लॉप रहा है.
आर्यन खान
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने बॉलीवुड में कदम तो रखा है मगर बतौर एक्टर नहीं बल्कि डायरेक्टर. आर्यन ने द बैड्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज डायरेक्ट की है. ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. इस सीरीज से आर्यन खान हर जगह छा गए हैं. हर कोई आर्यन की तारीफ करते नहीं रुक रहा है.
अहान पांडे
चंकी पांडे का भतीजा अहान पांडे रोमांटिक फिल्म सैयारा में नजर आए हैं.अपनी पहली ही फिल्म से अहान हर जगह छा गए हैं. अहान की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी हो गई है. उनकी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है. उनके पास कई फिल्मों की लाइन्स लग चुकी हैं.
अनीत पड्डा
सैयारा से अहान के साथ अनीत ने भी डेब्यू किया है. ज्यादातर लोग अनीत को आउटसाइडर समझते हैं मगर वो भी स्टारकिड हैं. उऩके पेरेंट्स प्रोडक्शन में हैं. अनीत का बॉलीवुड डेब्यू एकदम हिट रहा है.
