साल 2025 एंटरटेनमेंट लवर्स के लिए बेहद खास रहा और अब ये अलविदा कहने के करीब है. इस साल कई स्टार किड्स का डेब्यू भी हुआ. लेकिन सिर्फ दो स्टार किड्स ही अपने टैलेंट का लोहा मनवा पाए. 2025 इन स्टार किड्स के नाम रहा और हर तरफ इनके ही चर्चे रहे. सक्सेस के मामले में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान भी इन दो फ्रेश आर्टिस्ट्स से पीछे रह गए.

ये दो स्टार किड्स अहान पांडे और आर्यन खान हैं. बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे के भतीजे अहान ने डेब्यू फिल्म से ही हिट हो गए. वहीं शाहरुख खान के बेटे आर्यन ने भी डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखा और छा गए. दोनों ही स्टार किड्स का नाम उनके टैलेंट के चलते पूरे साल लोगों की जुबान पर चढ़ा रहा.

अहान पांडे

अहान पांडे ने इसी साल रिलीज हुई म्यूजिकल-रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' से बॉलीवुड डेब्यू किया है.

ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छा गई और इसने भारत में 329.73 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया.

'सैयारा' से अहान पांडे रातोरात स्टार बन गए और हर तरफ उनकी ही चर्चा होने लगी.

सोशल मीडिया पर भी एक्टर की फैन फॉलोविंग में जबरदस्त इजाफा हुआ.

'सैयारा' के लिए अहान को बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर 2025 और जेन-जेड आइकन 2025 जैसे अवॉर्ड्स से भी नवाजा गया.

आर्यन खान

आर्यन खान ने इस साल बतौर डायरेक्टर बॉलीवुड में कदम रखा है. उनकी पहली वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई थी. आर्यन की ये सीरीज दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रही. सीरीज में बॉबी देओल, लक्ष्य, राघव जुयाल, सहर बंबा और आन्या सिंह जैसे कलाकार लीड रोल में थे. 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के लिए आर्यन खान को बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड भी मिला था.

सलमान खान भी नहीं कर पाए ये कारनामा

बता दें कि सक्सेस के मामले में सलमान खान भी इस साल इन स्टार किड्स से पीछे रह गए हैं. उनकी फिल्म 'सिकंदर' इसी साल रिलीज हुई थी जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई.