Year Ender 2025: इस साल रिलीज हुए 12 सीक्वल्स, सिर्फ ये 2 मूवीज रहीं हिट, लंबी है फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट
Year Ender 2025: साल 2025 में सिर्फ दो सीक्वल फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई. पहली फिल्म अजय देवगन की 'रेड 2' है और दूसरी फिल्म आमिर खान की 'सितारे जमीन पर' है.
साल 2025 अब अलविदा कहने को है और नया साल दस्तक देने के लिए तैयार है. एंटरटेनमेंट लवर्स के लिए ये साल मनोरंजन से भरपूर रहा. बॉलीवुड के लिए 2025 सीक्वल्स का साल रहा. अजय देवगन, अक्षय कुमार से लेकर आमिर खान तक की हिट फिल्मों के सीक्वल इस साल थिएटर्स में रिलीज हुए. 2025 में टोटल 12 सीक्वल फिल्में बड़े पर्दे पर आईं. लेकिन इनमें से सिर्फ दो फिल्में ही बॉक्स ऑफिस पर हिट हो पाईं.
रेड 2
- अजय देवगन की फिल्म 'रेड 2' को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला.
- ये साल 2018 की फिल्म रेड का सीक्वल है जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई.
- कोइमोई की मानें तो फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 179.30 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
सितारे जमीन पर
- 'सितारे जमीन पर' आमिर खान की 2007 की फिल्म तारे जमीन पर का सीक्वल है.
- 20 जून 2025 को रिलीज हुई इस फिल्म से आमिर ने तीन साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी की.
- 166.58 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ 'सितारे जमीन पर' बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई.
केसरी- चैप्टर 2
- फिल्म केसरी- चैप्टर 2 अक्षय कुमार की साल 2019 में रिलीज हुई केसरी का सीक्वल है.
- इस फिल्म में अनन्या पांडे और आर माधवन लीड रोल में नजर आए.
- कोइमोई की रिपोर्ट के मुताबिक केसरी- चैप्टर 2 ने 94.48 करोड़ रुपए कमाए थे.
- ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई.
हाउसफुल 5
- अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म 'हाउसफुल 5' को भी दर्शकों ने पसंद किया.
- हालांकि साजिद नाडियाडवाला की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हो पाई.
- 198.41 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ 'हाउसफुल 5' भी एवरेज साबित हुई.
धड़क 2
- रोमांटिक फिल्म 'धड़क 2' साल 2018 की फिल्म धड़क का सीक्वल है.
- 1 अगस्त 2025 को रिलीज हुई इस फिल्म में तृप्ति डिमरी और सिद्धांत चतुर्वेदी लीड रोल में हैं.
- 'धड़क 2' ने बॉक्स ऑफिस पर 24.24 करोड़ रुपए कमाए थे और फ्लॉप हो गई थी.
सन ऑफ सरदार 2
- अजय देवगन की कॉमेडी फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' भी इसी साल रिलीज हुई थी.
- हालांकि फिल्म का कलेक्शन 47.15 करोड़ रुपए में ही सिमटकर रहा गया और ये फ्लॉप हो गई.
- फिल्म में मृणाल ठाकुर, रोशनी वालिया और रवि किशन भी अहम रोल में हैं.
वॉर 2
- ऋतिक रोशन की एक्शन फिल्म 'वॉर 2' भी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई.
- फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 244.29 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
बागी 4
- 'बागी 4' इस साल की मोस्ट अवेटेड सीक्वल फिल्मों में से एक थी.
- हालांकि रिलीज के बाद टाइगर श्रॉफ की फिल्म अपना जादू नहीं चला सकी.
- 67.07 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ 'बागी 4' बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई.
जॉली एलएलबी 3
- अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही.
- कोर्टरूम-ड्रामा ने बॉक्स ऑफिस पर 117.6 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है.
दे दे प्यार दे 2
- फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' भी फ्लॉप सीक्वल्स की लिस्ट में शामिल हो गई है.
- अजय देवगन की कॉमेडी-लव स्टोरी ने बॉक्स ऑफिस पर 89.51 करोड़ रुपए कमाए हैं.
मस्ती 4
- रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी की फिल्म 'मस्ती 4' भी 2025 में रिलीज हुई.
- 14.95 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम साबित हुई.
अंदाज 2
- 'अंदाज 2' इस साल की महाफ्लॉप सीक्वल फिल्म साबित हुई है.
- फिल्म को थिएटर्स में दर्शक ही नहीं मिले और फिल्म का कलेक्शन चंद लाखों में सिमट गया.
