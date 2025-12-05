Year Ender 2025: सतीश शाह से लेकर धर्मेंद्र तक, 2025 में इन दिग्गजों ने दुनिया को कहा अलविदा
Year Ender 2025: साल 2025 में बॉलीवुड ने कुछ खास लोगों को खो दिया है. कई बड़े कलाकार इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं. आइए आपको इन बड़े सितारों के बारे में बताते हैं.
फिल्मों के मामले में साल 2025 जितना अच्छा रहा है उतना ही ये बुरा भी साबित हुआ है. इस साल सिनेमा जगत के कई बड़े कलाकार इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए. इन सेलेब्स के जाने से इंडस्ट्री में एक खालीपन सा हो गया है जिसे कभी नहीं भरा जा सकता है. इन कलाकारों ने अपनी शानदार एक्टिंग से हमेशा लोगों का दिल जीता है और उनकी कमी हमेशा ही खलने वाली है. आइए आपको बॉलीवुड के उन दिग्गज कलाकारों के बारे में बताते हैं जिन्हें इस साल हमने खो दिया.
धर्मेंद्र
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के निधन को अभी कुछ ही दिन हुए हैं. उनके जाने से पूरी इंडस्ट्री शोक में डूबी हुई है. धर्मेंद्र 24 नवंबर 2025 को 89 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए. धर्मेंद्र एक्टिंग की दुनिया में आज भी एक्टिव थे. उनकी आखिरी फिल्म इक्कीस इसी महीने 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है.
मनोज कुमार
भारत कुमार के नाम से फेमस मनोज कुमार का जाना एक दशक का अंत के जैसा था. वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे. 4 अप्रैल 2025 को मनोज कुमार इस दुनिया को अलविदा कह गए.
असरानी
शोले फिल्म तो हर किसी ने देखी होगी. इस फिल्ममें जेलर का किरदार निभाकर वो फेमस हो गए थे. असरानी ने अपनी फिल्मी करियर में कई फिल्मों में काम किया था. 20 अक्टूबर 2025 को 84 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था.
मुकुल देव
इतनी कम उम्र में मुकुल देव का जाना किसी ने नहीं सोचा था. 23 मई 2025 को मुकुल 54 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए. मुकुल लंबे समय से बीमार चल रहे थे.
कामिनी कौशल
बॉलीवुड की सबसे उम्रदराज एक्ट्रेस कामिनी कौशल भी इस साल दुनिया को छोड़कर चली गईं. वो आखिरी बार फिल्म लाल सिंह चड्ढा में नजर आईं थीं. कामिनी 14 नवंबर 2025 को 98 साल की उम्र में ये दुनिया छोड़ गईं. वो लंबे समय से बीमार चल रही थीं.
सतीश शाह
बॉलीवुड के साथ कई टीवी सीरियल्स में भी काम कर चुके सतीश शाह का भी इस साल निधन हो गया. हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ था. वो 25 अक्टूबर 2025 को इस दुनिया को छोड़कर चले गए.
