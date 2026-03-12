मार्च 2026 के सेकंड वीक में कई शानदार फिल्में थिएटर में रिलीज हो रही हैं. 13 मार्च को बॉलीवुड से लेकर साउथ तक 9 फिल्में थिएटर में रिलीज हो रही हैं. आइए जानते हैं उन फिल्मों के बारें में.

1- किस्सा कोर्ट कचहरी का

ये एक कोर्टरूम ड्रामा है. इसे रजनीश जयसवाल ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में राजेश शर्मा, ब्रिजेंद्रा काला, नीलू कौर कोहली जैसे एक्टर्स हैं. फिल्म को लवली फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के तले अरुण कुमार ने प्रोड्यूस किया है.

2- Kenatha Kanom

ये एक तमिल फिल्म है. इसे सुरेश संघाया ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में योगी बाबू लीड रोल में हैं. फिल्म में जॉर्ज मेरीन, रेचल रेबेका, और रामकृष्णन जैसे एक्टर्स भी हैं.

3- पुलिस फैमिली

इस फिल्म को बालू ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में सरवनन और कधल सुकुमार लीड रोल में हैं. फिल्म का म्यूजिक जया के. डॉस ने बनाया है. फिल्म की सिनेमैटोग्राफी जयकुमार थंगावेल ने की है.

4- वॉवेल्स

वॉवेल्स में दिलीप कुमार, संगीत नाथ, संतोष रवि और जगन राजेंद्रन ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में युगी सेतु और चिन्नी जयंत लीड रोल में हैं. फिल्म का म्यूजिक सरवण सुब्रमण्यम ने दिया है.

5- एंथोनी

एंथनी को सुकीर्थन क्रिस्टुराजा और जेनोसन राजेश्वर ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में विंसेंट और भानु टीजे लीड रोल में हैं. मशहूर कंपोजर इलैयाराजा ने इस प्रोजेक्ट के लिए म्यूजिक दिया है.

6- Vengeance

ये एक पॉलिटिकल क्राइम ड्रामा है. इसे राहुल अशोक ने लिखा और डायरेक्ट किया है. फिल्म में अबरनाथी सिविल सर्वेंट के रोल में हैं. फिल्म का म्यूजिक कार्तिक राजा ने दिया है.

7- कोलाइसेवल

ये एक एक्शन फिल्म है. इसे वी. आर. थुधिवानन ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में कलैयारासन और दीपा बालू लीड रोल में हैं.

8- आकाश (री-रिलीज)

ये कन्नड़ फिल्म है. इस फिल्म में पुनीत राजकुमार और रम्या लीड रोल में हैं. ओरिजनली फिल्म 2005 में रिलीज हुई थी. फिल्म को महेश बाबू ने डायरेक्ट किया था. अब फिल्म री-रिलीज हो रही है.

9- रिमाइंडर्स ऑफ हिम

वैनेसा कैसविल ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है. ये एक रोमांटिक ड्रामा है. मायका मुनरो और टायरिक विदर्स फिल्म में लीड रोल में हैं