हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026टी20 विश्व कप 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडFriday Movie Releases: आज थिएटर में रिलीज हो रहीं ये 9 फिल्में, बॉलीवुड से तमिल तक दमदार लाइन-अप

Friday Movie Releases: आज थिएटर में रिलीज हो रहीं ये 9 फिल्में, बॉलीवुड से तमिल तक दमदार लाइन-अप

13 मार्च को थिएटर में कई शानदार फिल्में रिलीज होने वाली हैं. बॉलीवुड से लेकर साउथ तक 9 फिल्में थिएटर में रिलीज होने वाली हैं. आइए जानते हैं उनके बारे में.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 13 Mar 2026 10:27 AM (IST)
Preferred Sources

मार्च 2026 के सेकंड वीक में कई शानदार फिल्में थिएटर में रिलीज हो रही हैं. 13 मार्च को बॉलीवुड से लेकर साउथ तक 9 फिल्में थिएटर में रिलीज हो रही हैं. आइए जानते हैं उन फिल्मों के बारें में.

1- किस्सा कोर्ट कचहरी का 
ये एक कोर्टरूम ड्रामा है. इसे रजनीश जयसवाल ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में राजेश शर्मा, ब्रिजेंद्रा काला, नीलू कौर कोहली जैसे एक्टर्स हैं. फिल्म को लवली फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के तले अरुण कुमार ने प्रोड्यूस किया है. 

2- Kenatha Kanom
ये एक तमिल फिल्म है. इसे सुरेश संघाया ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में योगी बाबू लीड रोल में हैं. फिल्म में जॉर्ज मेरीन, रेचल रेबेका, और रामकृष्णन जैसे एक्टर्स भी हैं.

3- पुलिस फैमिली
इस फिल्म को बालू ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में सरवनन और कधल सुकुमार लीड रोल में हैं. फिल्म का म्यूजिक जया के. डॉस ने बनाया है. फिल्म की सिनेमैटोग्राफी जयकुमार थंगावेल ने की है.

4- वॉवेल्स
वॉवेल्स में दिलीप कुमार, संगीत नाथ, संतोष रवि और जगन राजेंद्रन ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में युगी सेतु और चिन्नी जयंत लीड रोल में हैं. फिल्म का म्यूजिक सरवण सुब्रमण्यम ने दिया है.

5- एंथोनी
एंथनी को सुकीर्थन क्रिस्टुराजा और जेनोसन राजेश्वर ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में विंसेंट और भानु टीजे लीड रोल में हैं. मशहूर कंपोजर इलैयाराजा ने इस प्रोजेक्ट के लिए म्यूजिक दिया है.

6- Vengeance
ये एक पॉलिटिकल क्राइम ड्रामा है. इसे राहुल अशोक ने लिखा और डायरेक्ट किया है. फिल्म में अबरनाथी सिविल सर्वेंट के रोल में हैं. फिल्म का म्यूजिक कार्तिक राजा ने दिया है.

7- कोलाइसेवल 
ये एक एक्शन फिल्म है. इसे वी. आर. थुधिवानन ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में कलैयारासन और दीपा बालू लीड रोल में हैं. 

8- आकाश (री-रिलीज)

ये कन्नड़ फिल्म है. इस फिल्म में पुनीत राजकुमार और रम्या लीड रोल में हैं. ओरिजनली फिल्म 2005 में रिलीज हुई थी. फिल्म को महेश बाबू ने डायरेक्ट किया था. अब फिल्म री-रिलीज हो रही है.

9- रिमाइंडर्स ऑफ हिम

वैनेसा कैसविल ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है. ये एक रोमांटिक ड्रामा है. मायका मुनरो और टायरिक विदर्स फिल्म में लीड रोल में हैं

और पढ़ें
Published at : 12 Mar 2026 04:08 PM (IST)
Tags :
Friday Movie Kissa Court Kachahari Ka Kenatha Kanom
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Friday Movie Releases: आज थिएटर में रिलीज हो रहीं ये 9 फिल्में, बॉलीवुड से तमिल तक दमदार लाइन-अप
फ्राइडे रिलीज: आज थिएटर में रिलीज हो रही हैं ये 9 फिल्में, हिंदी से तेलुगु तक, हर लैंग्वेज में फुल एंटरटेनमेंट
बॉलीवुड
April Hindi 2026 Release: अप्रैल में होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका, सलमान खान से लेकर अक्षय कुमार तक मचाएंगे धमाल, रिलीज होंगी ये फिल्में
अप्रैल के महीने में होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका, सलमान खान से लेकर अक्षय कुमार तक मचाएंगे धमाल
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 BO Day 14: 'द केरल स्टोरी 2 ने 14वें दिन भी काटा बवाल, सनी देओल की 'बॉर्डर 2' को पछाड़ बना डाला इतना बड़ा रिकॉर्ड
'द केरल स्टोरी 2 ने 14वें दिन भी काटा बवाल, 'बॉर्डर 2' को पछाड़ बना डाला इतना बड़ा रिकॉर्ड
बॉलीवुड
बैंक में नहीं बचे थे पैसे, तंगी की वजह से खूब रोती थी 'द लंचबॉक्स' फेम एक्ट्रेस, आज करोड़ों की मालकिन हैं निम्रत कौर
'द लंचबॉक्स' फेम एक्ट्रेस निम्रत कौर ने झेली थीं फाइनेंशियल स्ट्रगल, आज है करोड़ों की मालकिन
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: ईरानी 'बासिज फोर्स' के मुख्यालय पर बड़ा हमला !| Netanyahu | PM Modi | Trump
Iran Israel War: मुश्किल में Donald Trump..ईरान ने चली बड़ी चाल! | Breaking
Iran Israel War: मुश्किल में Donald Trump..ईरान ने चली बड़ी चाल! | Breaking | PM Modi
Bollywood News: विवाद के बावजूद Sitaare Zameen Par को लेकर दर्शकों में उत्सुकता और चर्चा लगातार बनी हुई है (11-03-2026)
Mahadev & Sons: धीरज ने उठाई विद्या के लिए आवाज, क्या बाप-बेटे का रिश्ता हो जायेगा ख़तम?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Iran War: ईरान के पक्ष में खुलकर सामने आए रूस और चीन! UN में अमेरिका से सीधे जा भिड़े, जानें क्या हुआ?
ईरान के पक्ष में खुलकर सामने आए रूस और चीन! UN में अमेरिका से सीधे जा भिड़े, जानें क्या हुआ?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हिंदू नववर्ष पर रामनगरी में घर-घर जलेगा दीप, फहरेगा धर्म ध्वज, संतों के साथ निकलेगी रामकोट परिक्रमा
हिंदू नववर्ष पर रामनगरी में घर-घर जलेगा दीप, फहरेगा धर्म ध्वज, निकलेगी रामकोट परिक्रमा
विश्व
Iran-US War: 'वह पहले भी....', US के पूर्व NSA जॉन बोल्टन ने ईरान संग जंग लेकर ट्रंप को खूब सुनाया
'वह पहले भी....', US के पूर्व NSA जॉन बोल्टन ने ईरान संग जंग लेकर ट्रंप को खूब सुनाया
आईपीएल 2026
Most wickets in IPL: आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, इस भारतीय स्पिनर के नाम दर्ज है सबसे बड़ा रिकॉर्ड
IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, इस भारतीय स्पिनर के नाम दर्ज है सबसे बड़ा रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Khosla Ka Ghosla 2 Release Date: अनुपम खेर- बोमन ईरानी की ‘खोसला का घोसला 2’ की रिलीज डेट अनाउंस, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
‘खोसला का घोसला 2’ की रिलीज डेट अनाउंस, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
विश्व
जिस PAK को माना बेस्ट फ्रेंड, वो नहीं आया सऊदी के काम, तुरंत बुलाए गए शहबाज, मुनीर और डार भी पहुंचे
जिस PAK को माना बेस्ट फ्रेंड, वो नहीं आया सऊदी के काम, तुरंत बुलाए गए शहबाज, मुनीर और डार भी पहुंचे
ट्रेंडिंग
नन्हे हाथों से पिता की मदद कराती दिखी बेटी, वीडियो वायरल हुआ तो इमोशनल हो गए यूजर्स
नन्हे हाथों से पिता की मदद कराती दिखी बेटी, वीडियो वायरल हुआ तो इमोशनल हो गए यूजर्स
हेल्थ
Benefits Of Drinking Water: चाय-कॉफी से नहीं मिटेगी शरीर की प्यास, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अपनाएं ये आदतें
चाय-कॉफी से नहीं मिटेगी शरीर की प्यास, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अपनाएं ये आदतें
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget