हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडYear Ender 2025: 'गफूर' से 'अकेली लैला' तक, ये गाने इस साल हुए जमकर ट्रेंड

Year Ender 2025: 'गफूर' से 'अकेली लैला' तक, ये गाने इस साल हुए जमकर ट्रेंड

Year ender 2025: इस साल बॉलीवुड में कई धमाकेदार गाने आएं, जिन्हे दर्शको ने खूब पसंद किया. वहीं आज हम इस साल रिलीज हुए गानों की लिस्ट लेकर आएं हैं, जिन्होंने दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर दिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 31 Dec 2025 01:11 PM (IST)
Preferred Sources

साल 2025 बॉलीवुड म्यूजिक के लिए यादगार रहा. पार्टी गाने ऐसे आए कि शादियां, क्लब्स और सोशल मीडिया रील्स पर पूरी तरह छा गए. हाई एनर्जी बीट्स, कैची हुक स्टेप्स और ग्लैमरस आइटम नंबर्स ने दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर दिया. कई गाने फिल्मों से निकले, लेकिन कुछ तो फिल्म से भी ज्यादा वायरल हो गए. आइए जानते हैं इस साल किन गानों ने जीता दर्शको का दिल.

गफूर
आर्यन खान का डेब्यू प्रोजेक्ट 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का 'गफूर' गाना सुपर पॉपुलर हुआ. शिल्पा राव और उज्ज्वल गुप्ता की दमदार आवाज और शाश्वत सचदेव का एनर्जेटिक म्यूजिक और तमन्ना भाटिया के स्टाइलिश डांस मूव्स ने इसे सीजन का शानदार पार्टी ट्रैक बना दिया. गाने की हर बीट में एनर्जी है, जो क्लब्स और रील्स पर छाया रहा.

उई अम्मा
फिल्म 'आजाद' का 'उई अम्मा' सरप्राइज पार्टी एंथम रहा. सिंगर मधुबंती बागची की दमदार आवाज, अमित त्रिवेदी का संगीत और अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स ने गाने में जान डाल दी. राशा थडानी और अमान देवगन की स्क्रीन प्रेजेंस ने इसे और भी शानदार बना दिया. 'आजाद' फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर असफल रही लेकिन यह गाना सफल रहा.

शरारत
रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' का आइटम नंबर 'शरारत' साल 2025 के सबसे पॉपुलर में से एक रहा. 'शरारत' गाने को मधुबंती बागची और जैस्मिन सैंडलस ने गाया, जबकि इसका म्यूजिक शाश्वत सचदेव ने दिया. इस गाने में क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान का एनर्जेटिक डांस देखकर लोग हैरान रह गए. सोशल मीडिया पर इसके हुक स्टेप्स पर हजारों रील्स बने और यह ट्रेंडिंग लिस्ट में लंबे समय तक रहा.

दिलबर की आंखों का
दिलबर की आंखों का गाना इस साल आई फिल्म 'थामा' का है, जो एक बेहद पॉपुलर आइटम सॉन्ग है. इसमें नोरा फतेही ने अपने शानदार डांस से धूम मचाई है. ये फुल-ऑफ-एनर्जी ट्रैक आपको थिरकने पर मजबूर कर देगा.

सजना वे सजना
शहनाज गिल का गाना सजना वे सजना काफी पसंद किया गया. यह एक रोमांटिक और एनर्जेटिक गाना है, खास तौर पर 'कलंदर मस्त कलंदर' वाला हिस्सा लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, जो दिल को छू लेता है और पार्टीज में भी बजता है. इसे सुनिधि चौहान और दिव्या कुमार जैसे सिंगर्स ने गाया है. शहनाज गिल ने इसे अपने खास अंदाज में गाया है, जिससे यह और भी पॉपुलर हो गया

अकेली लैला
'अकेली लैला' गाना 'बागी 4' फिल्म का एक धमाकेदार और धमाकेदार डांस नंबर है, जिसमें टाइगर श्रॉफ और सोनम बाजवा हैं, जिसे पायल देव और पैराडॉक्स ने गाया है. यह गाना पार्टीज और जिम के लिए परफेक्ट है, जिसमें एड्रेनालाईन-पंपिंग बीट्स और रैप है, जो इसे 2025 का एक बड़ा हिट बनाता है.

बेसोस
इस साल रिलीज हुआ गाना 'बेसोस' एक हिंदी-पंजाबी मिक्स इमो-रेगेटन पॉप गाना है, इसमें जैकलीन फर्नांडीज अपने ग्लैम अंदाज और क्रिकेटर शिखर धवन कूल अवतार के लिए काफी चर्चा में रहे. दोनो की धमाकेदार परफॉर्मेंस ने इसे और भी खास बनाया. इसे श्रेया घोषाल और कार्ल वाइन ने गाया है.

Published at : 31 Dec 2025 01:11 PM (IST)
Tags :
Uyi Amma Ghafoor Akeli Laila Besos
Embed widget