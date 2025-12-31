2026 में इस आदत को अलविदा कहेंगे अजय देवगन, ‘आदतों का होगा वध’ ट्रेंड में हुए शामिल

संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की फिल्म वध 2 अपनी घोषणा के बाद से ही चर्चा में बनी हुई है. हाल ही में फिल्म का 56वें IFFI 2025 में प्रीमियर हुआ, जहां इसे दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों से भी शानदार प्रतिक्रिया मिली. फिल्म की कहानी और अभिनय की खासतौर पर तारीफ की गई. वहीं, मेकर्स भी लगातार नई-नई और दिलचस्प अपडेट्स शेयर कर रहे हैं, जिससे दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर उत्साह बना हुआ है.

जैसे ही साल 2025 अपने अंत की ओर बढ़ रहा है और लोग नए साल 2026 का वेलकम करने की तैयारी कर रहे हैं, फिल्म की टीम ने रिलीज से पहले दर्शकों से जुड़ने के लिए एक मजेदार सोशल मीडिया एक्टिविटी शुरू की है. इस ट्रेंड में सेलिब्रिटीज अपनी रोज़मर्रा की उन आदतों के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्हें वे नए साल में छोड़ना चाहते हैं. इसी को मज़ाकिया अंदाज में उनका प्रतीकात्मक ‘वध’ बताया जा रहा है. इस पहल का मकसद लोगों को भी अपनी बुरी आदतें छोड़ने के लिए प्रेरित करना और फिल्म को लेकर हल्के-फुल्के अंदाज में उत्साह बनाए रखना है.

2026 में क्या छोड़ेंगे अजय देवगन?

इस ट्रेंड से हाल ही में अजय देवगन भी जुड़े, जिन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर कर 2026 में छोड़ने वाली आदतों को टिक किया. इससे पहले नुसरत भरूचा, सनी सिंह, मनजोत सिंह समेत कई कलाकार इस एक्टिविटी का हिस्सा बन चुके हैं और नए साल में किन आदतों को पीछे छोड़ना चाहते हैं, यह बता चुके हैं.





कब रिलीज होगी फिल्म?

'वध 2' अब उन फिल्मों में शामिल हो गई है, जिनका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. यह सच में ऐसी फिल्म है, जिसकी कहानी को आगे बढ़ाया जाना जरूरी था. 'वध' ने जिस तरह दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी थी, उसी वजह से इसका सीक्वल भी जबरदस्त चर्चा पैदा करने वाला है. एक स्पिरिचुअल सीक्वल के रूप में वध 2 अपनी पिछली फिल्म की भावना को आगे बढ़ाती है, लेकिन नई कहानी के साथ भावनाओं की गहराई, सही-गलत की टकराहट और इंसानी रिश्तों को और करीब से दिखाती है. लव फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म को जसपाल सिंह संधू ने लिखा और डायरेक्ट किया है. फिल्म के प्रोड्यूसर लव रंजन और अंकुर गर्ग हैं. वध 2 6 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.