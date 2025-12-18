मनोरंजन के लिहाज से साल 2025 बेहद शानदार साबित हुआ. अलग-अलग जॉनर की कई फिल्में रिलीज हुईं, जिन्होंने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया और बॉक्स ऑफिस पर सफलता भी हासिल की. हालांकि, इस साल विवादों की कमी नहीं रही. कंगना रनौत की 'इमरजेंसी' से लेकर 'धुरंधर' तक कई फिल्में रिलीज से पहले या बाद में विवादों के घेरे में आ गईं.

कुछ पर कहानी को लेकर, कुछ पर स्टारकास्ट के कारण, तो कुछ पर इतिहास से छेड़छाड़ या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगे. यही नहीं, कुछ पर कोर्ट ने रोक लगाई, तो कुछ पर एफआईआर दर्ज हुईं. साल 2025 में विवादों में फंसी फिल्मों की लिस्ट काफी लंबी रही.

इमरजेंसी

कंगना रनौत की 'इमरजेंसी' 17 जनवरी को रिलीज हुई. साल 1975 की इमरजेंसी पर आधारित फिल्म में कंगना इंदिरा गांधी के किरदार में थीं. रिलीज से पहले ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ के आरोप लगे. सिख संगठनों सहित कई संगठनों ने विरोध किया. फिर भी फिल्म रिलीज हुई, कंगना के अभिनय की तारीफ हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाने में सफल नहीं रही.

छावा

विक्की कौशल स्टारर 'छावा' 14 फरवरी को सिनेमाघरों में आई. छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता पर आधारित यह फिल्म ट्रेलर रिलीज से ही विवादों में घिर गई थी. एक गाने में संभाजी का डांस करना और ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ के आरोप लगे. महाराष्ट्र के मंत्रियों और संगठनों ने विरोध किया. मेकर्स ने विवादित डांस सीक्वेंस हटा दिया, लेकिन बहस जारी रही.

जाट

सनी देओल और रणदीप हुड्डा की एक्शन फिल्म 'जाट' 10 अप्रैल को रिलीज हुई. एक चर्च सीन को लेकर ईसाई समुदाय नाराज हुआ, जिसमें धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप भी लगा. फिल्म के सीन को लेकर शिकायत दर्ज हुई और विरोध के बाद मेकर्स ने विवादित सीन हटा दिया.

फुले

प्रतीक गांधी और पत्रलेखा स्टारर 'फुले' 25 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई (पहले तारीख 11 अप्रैल थी). ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले की बायोपिक में ब्राह्मण समुदाय को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगा. नाराज ब्राह्मण संगठनों ने विरोध किया, रिलीज टली और सेंसर बोर्ड ने कई कट्स लगाए.

हरि हर वीरा मल्लू

पवन कल्याण की 'हरि हर वीरा मल्लू' में मुदिराज समुदाय ने किरदार को लोक नायक से मिलता-जुलता बताकर विरोध जताया. फिल्म काल्पनिक बताई गई, लेकिन बहुजन ग्रुप्स ने ऐतिहासिक विरासत से छेड़छाड़ का आरोप लगाया. फिल्म 24 जुलाई को सिनेमाघरों में उतरी.

उदयपुर फाइल्स

'उदयपुर फाइल्स' 8 अगस्त को 4500 स्क्रीनों पर रिलीज हुई. यह पहले 11 जुलाई को रिलीज होने वाली थी. साल 2022 की कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित यह फिल्म नफरत फैलाने और मुस्लिम समुदाय को गलत दिखाने के आरोपों में घिरी. दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाई, लेकिन कानूनी लड़ाई के बाद रिलीज हुई. सेंसर बोर्ड ने 55 सीन्स हटाए.

द बंगाल फाइल्स

विवेक रंजन अग्निहोत्री की 'द बंगाल फाइल्स' 5 सितंबर को रिलीज हुई. साल 1946 की हिंसा पर आधारित फिल्म पर प्रोपगैंडा के आरोप लगे. हिंदू नरसंहार को पर्दे पर उतारने वाली फिल्म का जबरदस्त विरोध पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिला था.

अबीर गुलाल

पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान और वाणी कपूर की 'अबीर गुलाल' पहलगाम हमले के बाद भारत में बैन हो गई. पाकिस्तानी कलाकार होने से रिलीज नहीं हुई. फिल्म 12 सितंबर को रिलीज होने वाली थी.

धुरंधर

आदित्य धर की 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. मेजर मोहित शर्मा की फैमिली ने दावा किया कि फिल्म उनके बेटे पर आधारित है और उनसे बिना अनुमति लिए फिल्माई गई. नाराज फैमिली मेंबर कोर्ट गए, लेकिन सेंसर बोर्ड ने काल्पनिक बताकर क्लियर कर दिया. रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, अक्षय खन्ना, सारा अर्जुन, और राकेश बेदी स्टारर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और इसे काफी पसंद किया जा रहा है.

