'काबिल' के लिए यामी गौतम को देना पड़ा था ऑडिशन, बॉलीवुड के दोगलेपन पर उठाए सवाल

बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम इन दिनों बहुत खुश हैं. उनके पति आदित्य धर की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म 600 करोड़ से ज्यादा कमाई कर चुकी है और इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई है. ये साल यामी के लिए भी बहुत खास रहा है. उनकी फिल्मों को बहुत पसंद किया गया. उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है. यामी ने अपने करियर की शुरुआत टीवी से की थी. उसके बाद बॉलीवुड में कदम रखा था. यामी ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अपने करियर के उन पलों को याद किया जिसमें उन्हें कई चीजों का सामना करना पड़ा.

ह्यूमन ऑफ बॉम्बे को दिए इंटरव्यू में यामी ने उन दिनों को याद किया जब उन्होंने चैलेंज फेस किए. उन्होंने कहा- कई बार मैं सोचती थी कि ये काम होने वाला है. मुझे वापस चले जाना चाहिएा थोड़े टाइम और रुकना चाहिए. कई बार ऐसा लगता था.

करियर को लेकर कही ये बात

यामी ने कहा- 'कई फिल्में करने के बाद, विक्की डोनर के बाद भी कई ऐसे पल आए जब मुझसे कई चीजों को लेकर सवाल पूछे गए. आप लोगों पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो क्या कह रहे हैं. हर कोई सलाह और सजेशन देता है लेकिन आपको सिर्फ अच्छा काम चाहिए होता है. मुझे एहसास हुआ कि हर फिल्म कुछ नया लेकर आती है और कभी भी उस फिल्म को पाने के लिए पूरे नहीं होते हैं. तो ओबसेशन का क्या मतलब है. फिल्म में आपकी कास्ट किसी और के फैसले पर निर्भर करती है और वो फैसला हमेशा आपकी काबिलियत पर नहीं होता है बल्कि कई चीजों से इंफ्लुएंस होता है.'

काबिल के लिए दिया था ऑडिशन

यामी ने कहा- 'मैंने काबिल के लिए स्क्रीन टेस्ट दिया था और मैं वो करके बहुत खुश थी. मैं ये नहीं कह रही कि वो काबिल के लिए था लेकिन आपको स्क्रीन टेस्ट देने के लिए कहा जाता है जबकि आपके कंपीटिटर को नहीं देने के लिए नहीं कहा जाता है. तो आप सोचते हैं ये कैसा डिफरेंस है.'

काबिल की बात करें तो इस फिल्म में यामी गौतम ऋतिक रोशन के साथ नजर आईं थीं. इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी.

