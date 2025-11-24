हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपरिवार के गलत फैसले की वजह से राजकीय सम्मान से वंचित रहे धर्मेंद्र? आनन-फानन में हुआ अंतिम संस्कार

परिवार के गलत फैसले की वजह से राजकीय सम्मान से वंचित रहे धर्मेंद्र? आनन-फानन में हुआ अंतिम संस्कार

Dharmendra Death: धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार जल्दबाजी में कर दिया गया.सूत्रों के मुताबिक उनके परिवार में से किसी ने भी प्रशासन को उनके निधन की खबर नहीं दी.जानें क्यों मिल सकता था उन्हें राजकीय सम्मान.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 24 Nov 2025 07:30 PM (IST)
बॉलीवुड के वेटरेन एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर को 89 की उम्र में निधन हो गया. 1935 में जन्मे धर्मेंद्र ने 1958 में टैलेंट हंट जीतकर बॉलीवुड में एंट्री ली थी. धर्मेंद्र ने पॉलिटिक्स में भी 2004 में एंट्री ली और बीकानेर से सांसद भी चुने गए.

अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्में करने वाले धर्मेंद्र को पद्मभूषण जैसे कई अवॉर्ड्स से भी नवाजा गया. इसके बावजूद उनका अंतिम संस्कार बिना किसी राजकीय सम्मान के कर दिया गया. यहां जानिए क्यों हुआ ऐसा

राजकीय सम्मान से क्यों वंचित रह गए धर्मेंद्र

सूत्रों के मुताबिक, धर्मेंद्र के निधन की जानकारी प्रशासन को समय पर नहीं दी गई. इस प्रक्रिया के तहत परिवार को सरकार की ओर एक आधिकारिक प्रस्ताव भेजना होता है, जिसमें कुछ समय लगता है. लेकिन धर्मेंद्र के परिवार ने इस दिशा में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई. यहां तक कि निधन के कई घंटों बाद तक मीडिया को भी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया और जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया गया.

मीडिया और इंडस्ट्री को धर्मेंद्र के निधन की भनक तब लगी जब उनके पार्थिव शरीर को श्मशान घाट ले जाया जा रहा था. धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी भी सीधे श्मशान घाट ही पहुंचीं. सलमान खान, अमिताभ बच्चन और आमिर खान जैसे इंडस्ट्री के दिग्गज भी अचानक जानकारी मिलते ही सीधे श्मशान घाट पहुंचे. शाहरुख खान देर से पहुंचे, वह तब पहुचे जब अंतिम संस्कार हो चुका था और अधिकतर लोग वहां से जा चुके थे.

कई अवॉर्ड्स से नवाजे जा चुके हैं धर्मेंद्र

धर्मेंद्र को सिनेमा में उनके योगदान के लिए 1997 में फिल्मफेयर का लाइफटाइम एचीवमेंट अवॉर्ड दिया गया. इसके बाद साल 2012 में धर्मेंद्र को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया. ये भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला सम्मान है जो विशिष्ट सेवन के लिए नागरिकों को दिया जाता है.

राजकीय सम्मान के लिए परिवार को क्या करना होता है?
राजकीय सम्मान के लिए परिवार को सबसे पहले प्रशासन को सूचना देनी होती है और बताना होता है कि वो राजकीय सम्मान चाहते हैं. एक रिक्वेस्ट लेटर भेजकर मृतक की उपलब्धियों और पुरस्कारों के साथ उनकी ओर से किए गए सार्वजनिक सेवा के बारे में भी बताना होता है.

परिवार की सहमति, डेथ सर्टिफिकेट और पहचान पत्र जैसे डाक्युमेंट्स की जरूरत पूरी करने के बाद प्रशासन मृतक के कार्यों को गहनता से देखकर राजकीय सम्मान के लिए मंजूरी देता है. मंजूरी मिलने के बाद सरकारी ऑफिसर्स की उपस्थिति में प्रशासन की ओर से सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है.

किन एक्टर्स को मिल चुका है राजकीय सम्मान?

कई बॉलीवुड हस्तियों को राजकीय सम्मान मिल चुका है. इनमें मनोज कुमार से लेकर लता मंगेशकर, श्रीदेवी, शशि कपूर, पंकज उधास और और दिलीप कुमार जैसे एक्टर्स शामिल हैं.

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Published at : 24 Nov 2025 07:30 PM (IST)
Deol Family Dharmendra Death
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
