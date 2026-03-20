कौन है धुरंधर 2 में हमजा के संग परछाई की तरह रहने वाला रिजवान? रणवीर सिंह संग है पुराना नाता

धुरंधर के रिलीज होने के बाद से ही फैंस को धुरंधर 2 का बेसब्री से इंतजार था. अब फिल्म रिलीज हो गई है तो इसका क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. धुरंधर 2 में जसकीरत सिंह रंगी पर भी फोकस किया गया है, तो वहीं एक और किरदार है जो अंत तक फिल्म का हिस्सा बना रहा.

ये कोई और नहीं बल्कि रिजवान शाह का किरदार है. वैसे तो धुरंधर में भी रिजवान का कैरेक्टर था. लेकिन, धुरंधर 2 में रिजवान पूरी फिल्म में छाए रहे और खूब एक्शन सीन करते हुए दिखाई दिए. इतना ही नहीं हर वक्त रिजवान को हमजा के साए की तरह देखा गया.

जानें कौन है धुरंधर 2 के रिजवान

दऱअसल, फिल्म में रिजवान भी हमजा की तरह ही अंडरकवर एजेंट ही बना है. लेकिन, ल्यारी में कोई भी इसके बारे में नहीं जान रहा होता है. वो किसी भी तरह से अरशद पप्पू की गैंग में एंट्री करता है. लेकिन, जब हमजा अरशद पप्पू को भी मार देता है तो वो उसके साथ मिल जाता है. चलिए जानते हैं धुरंधर 2 में रिजवान की भूमिका किसने निभाई है.

ये कोई और नहीं बल्कि मुस्तफा अहमद हैं. फिल्म में देखने को मिला कि रिजवान और हमजा एक-दूसरे को ट्रेनिंग के दिनों से जानता है. लेकिन रियल लाइफ में भी दोनों एक-दूसरे को पहले से जानते हैं.धुरंधर 2 में एक्टर की भूमिका में नजर आने वाले मुस्तफा अहमद जिम ट्रेनर हैं.

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इन्हें स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच के तौर पर बॉलीवुड में जाना जाता है. उन्होंने बॉलीवुड के कई एक्टर्स को ट्रेंड किया है और इस लिस्ट में रणवीर सिंह का भी नाम शामिल है. मुस्तफा अहमद ने पद्मावत के लिए ऱणवीर सिंह को ट्रेनिंग दी थी. इतना ही नहीं धुरंधर के लिए भी रणवीर को उन्होंने ही ट्रेनिंग दी थी. इतना ही नहीं उन्होंने यामी गौतम और विक्की कौशल को भी उनकी फिल्मों के लिए ट्रेनिंग दी है.

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