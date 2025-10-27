सुहाना या आर्यन, शाहरुख खान के किस बच्चे ने पढ़ाई के मामले में मारी बाजी

शाहरुख खान के दोनों बच्चों ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर लिया है. जहां सुहाना खान ने 'द आर्चीज' के जरिए बतौर एक्ट्रेस अपना डेब्यू किया तो वहीं आर्यन खान ने 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के जरिए इंडस्ट्री में बतौर डायरेक्टर अपना पहला कदम रखा.

दोनों ही स्टार किड्स को दर्शकों ने खूब सराहा लेकिन पॉपुलैरिटी के मामले में आर्यन खान ने बाजी अपने नाम कर ली. नेटवर्थ के मामले में तो दोनों काफी आगे हैं लेकिन आज हम जानेंगे पढ़ाई-लिखाई के मामले में किसने महारथ हासिल की?

सुहाना खान की एजुकेशनल क्वालीफिकेशन

शाहरुख खान की लाडली सुहाना खान ने 'द आर्चीज' के जरिए बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया लेकिन इसके पहले से ही वो लाइमलाइट में रहती थीं. सोशल मीडिया पर हसीना के स्टाइल और फैशन को काफी पसंद किया जाता है. इन सब के अलावा स्टार किड पढ़ाई-लिखाई के मामले में भी किसी से कम नहीं हैं.

सुहाना खान ने बाकी सेलिब्रिटी किड्स की तरह ही धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से ही अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हसीना शुरुआत से ही काफी ब्राइट स्टूडेंट रही हैं जो हमेशा कुछ नया सीखने की चाह रखती हैं.

स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद वो हाइयर स्ट्डीज के लिए विदेश चली गईं. उन्होंने लंदन के अर्डिंगली कॉलेज से अपनी ग्रैजुएशन की डिग्री हासिल की. ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उनके मन में एक्टिंग सीखने के ख्याल आया.

इसके बाद 2016 में उन्होंने न्यू यॉर्क यूनिवर्सिटी के Tisch स्कूल ऑफ आर्ट्स से एक्टिंग की ट्रेनिंग पूरी की. न्यू यॉर्क के इस कॉलेज से शाहरुख खान की लाडली ने एक्टिंग में अपनी डिग्री ली.

पढ़ाई-लिखाई के अलावा सुहाना खान स्पोर्ट्स और को-करिकुलर एक्टिविटीज में भी आगे रही हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अंडर 14 फुटबॉल टीम की कप्तान रह चुकी हैं. इतना ही नहीं स्टार किड स्टोरी और पोएट्री राइटिंग में भी काफी रुचि रखती हैं.



कितने पढ़े-लिखे हैं किंग खान के बेटे

अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू के पहले से ही आर्यन खान सुर्खियों में अपना दर्ज करवा चुके हैं. 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के बाद उनकी पॉपुलैरिटी में काफी इजाफा हुआ है. अपनी बहन की तरह ही उन्होंने भी धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से अपनी शुरुआती पूरी की और हायर ऐजुकेशन के लिए विदेशी धरती को चुना.



2016 में किंग खान के लाडले इंग्लैंड के सेवेनोक्स स्कूल चले गए. इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया से आर्यन खान ने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की. 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के डायरेक्टर ने स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, सिनेमैटिक आर्ट्स, फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन में डिग्री ली है.