हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीभोजपुरी सिनेमाभोजपुरी की 'नोरा फतेही' कहते हैं इस हसीना को, तस्वीरें ऐसी कि पूनम पांडे भी शरमा जाएं, देखें

भोजपुरी की 'नोरा फतेही' कहते हैं इस हसीना को, तस्वीरें ऐसी कि पूनम पांडे भी शरमा जाएं, देखें

Namrita Malla Photos: भोजपुरी इंडस्ट्री में नम्रता मल्ला अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही हैं. अक्सर ये एक्ट्रेस अपने डांस मूव्स और सिजलिंग अवतार को लेकर चर्चा में रहती हैं. यहां देखें सिजलिंग फोटो.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Oct 2025 07:41 PM (IST)
Namrita Malla Photos: भोजपुरी इंडस्ट्री में नम्रता मल्ला अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही हैं. अक्सर ये एक्ट्रेस अपने डांस मूव्स और सिजलिंग अवतार को लेकर चर्चा में रहती हैं. यहां देखें सिजलिंग फोटो.

नम्रता मल्ला भोजपुरी इंडस्ट्री के उभरती हुई एक्ट्रेस हैं. अक्सर ही हसीना अपने डांस मूव्स के वजह से सुर्खियों में रहती हैं. इतना ही नहीं अपने सिजलिंग अंदाज से हसीना दर्शकों को अपना मुरीद बना लेती हैं.

1/10
वैसे तो भोजपुरी इंडस्ट्री में कई हसीनाएं अपने नाम का डंका बजा रही हैं. लेकिन आज हम बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के उभरती हुई एक्ट्रेस नम्रता मल्ला के बारे में. अपने टैलेंट और खूबसूरती के दम पर नम्रता इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं.
वैसे तो भोजपुरी इंडस्ट्री में कई हसीनाएं अपने नाम का डंका बजा रही हैं. लेकिन आज हम बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के उभरती हुई एक्ट्रेस नम्रता मल्ला के बारे में. अपने टैलेंट और खूबसूरती के दम पर नम्रता इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं.
2/10
सोशल मीडिया पर अदाकारा अपने बेबाक अंदाज और सिजलिंग फोटोशूट से सुर्खियां बटोरती हैं. उनका ग्लैमरस अंदाज फैंस को काफी पसंद आता है और वो नम्रता मल्ला की एक झलक के लिए बेकरार रहते हैं.
सोशल मीडिया पर अदाकारा अपने बेबाक अंदाज और सिजलिंग फोटोशूट से सुर्खियां बटोरती हैं. उनका ग्लैमरस अंदाज फैंस को काफी पसंद आता है और वो नम्रता मल्ला की एक झलक के लिए बेकरार रहते हैं.
3/10
सोशल मीडिया पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोविंग देखने को मिलती है. अपने सिजलिंग डांस मूव्स से उन्होंने कई लोगों को घायल किया है. अपने डांस मूव्स के वजह से ये एक्ट्रेस भोजपुरी इंडस्ट्री की नोरा फतेही कहलाई जाती हैं.
सोशल मीडिया पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोविंग देखने को मिलती है. अपने सिजलिंग डांस मूव्स से उन्होंने कई लोगों को घायल किया है. अपने डांस मूव्स के वजह से ये एक्ट्रेस भोजपुरी इंडस्ट्री की नोरा फतेही कहलाई जाती हैं.
4/10
हाल ही में उन्होंने बादशाह के वायरल सॉन्ग 'कोकेना' पर थिरकते हुए अपनी डांस रील शेयर की है. महज कुछ ही मिनटों में अदाकारा का ये पोस्ट वायरल हो गया और फैंस का लगातार लाइक्स और कॉमेंट्स का सिलसिला जारी है. अक्सर ही एक्ट्रेस इस तरह के डांस रिल्स से फैंस को एंटरटेन करती हैं.
हाल ही में उन्होंने बादशाह के वायरल सॉन्ग 'कोकेना' पर थिरकते हुए अपनी डांस रील शेयर की है. महज कुछ ही मिनटों में अदाकारा का ये पोस्ट वायरल हो गया और फैंस का लगातार लाइक्स और कॉमेंट्स का सिलसिला जारी है. अक्सर ही एक्ट्रेस इस तरह के डांस रिल्स से फैंस को एंटरटेन करती हैं.
5/10
टैलेंट और सिजलिंग अवतार से नम्रता मल्ला अपने करियर का ग्राफ तेजी से आगे बढ़ा रही हैं. इसके साथ ही बीते कुछ सालों में उनकी पॉपुलैरिटी में काफी इजाफा भी देखने को मिला है.
टैलेंट और सिजलिंग अवतार से नम्रता मल्ला अपने करियर का ग्राफ तेजी से आगे बढ़ा रही हैं. इसके साथ ही बीते कुछ सालों में उनकी पॉपुलैरिटी में काफी इजाफा भी देखने को मिला है.
6/10
तमाम भाषाओं के म्यूजिक वीडियोज में काम करने के बाद हसीना भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना दमखम दिखाने की कोशिश लगातार कर रही हैं. नम्रता मल्ला लगातार फैंस को इंप्रेस करने की कोशिश में लगी रहती हैं.
तमाम भाषाओं के म्यूजिक वीडियोज में काम करने के बाद हसीना भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना दमखम दिखाने की कोशिश लगातार कर रही हैं. नम्रता मल्ला लगातार फैंस को इंप्रेस करने की कोशिश में लगी रहती हैं.
7/10
अभिनेत्री ने भोजपुरी के अलावा हिंदी, पंजाबी और मराठी म्यूजिक विडियोज में भी काम किया है. 'बारिश', 'राजा जी', 'सुल्फियां' और 'दिलबर' दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर है. एक्ट्रेस के साथ–साथ हसीना कोरियोग्राफर और यूट्यूब स्टार भी हैं.
अभिनेत्री ने भोजपुरी के अलावा हिंदी, पंजाबी और मराठी म्यूजिक विडियोज में भी काम किया है. 'बारिश', 'राजा जी', 'सुल्फियां' और 'दिलबर' दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर है. एक्ट्रेस के साथ–साथ हसीना कोरियोग्राफर और यूट्यूब स्टार भी हैं.
8/10
नम्रता मल्ला के म्यूजिक वीडियो 'थर्मामीटर' को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया है. हाल ही में एक्ट्रेस के पोस्ट शेयर करते हुए अपने गाने पर 50 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिलने की खुशी फैंस के साथ शेयर की है
नम्रता मल्ला के म्यूजिक वीडियो 'थर्मामीटर' को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया है. हाल ही में एक्ट्रेस के पोस्ट शेयर करते हुए अपने गाने पर 50 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिलने की खुशी फैंस के साथ शेयर की है
9/10
इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अलावा हसीना यूट्यूब चैनल के जरिए भी फैंस से कनेक्टेड रहती हैं. अपने इस चैनल में वो दर्शकों के साथ योगा और वर्कआउट विडियोज शेयर करती हैं. तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने खेसारी लाल यादव से लेकर पवन सिंह जैसे कई बड़े स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए काफी हिट आइटम नंबर्स भी दिए हैं.
इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अलावा हसीना यूट्यूब चैनल के जरिए भी फैंस से कनेक्टेड रहती हैं. अपने इस चैनल में वो दर्शकों के साथ योगा और वर्कआउट विडियोज शेयर करती हैं. तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने खेसारी लाल यादव से लेकर पवन सिंह जैसे कई बड़े स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए काफी हिट आइटम नंबर्स भी दिए हैं.
10/10
इंस्टाग्राम पर हसीना के 3.7 मिलियन फॉलोवर्स हैं तो वहीं यूट्यूब पर नम्रता मल्ला के 482K सब्सक्राइबर्स हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो आखिरी बार उन्हें म्यूजिक वीडियो कबूतर बाज में देखा गया. इस म्यूजिक वीडियो को दर्शकों ने इतना प्यार दिया कि अब तक इस पर 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं.
इंस्टाग्राम पर हसीना के 3.7 मिलियन फॉलोवर्स हैं तो वहीं यूट्यूब पर नम्रता मल्ला के 482K सब्सक्राइबर्स हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो आखिरी बार उन्हें म्यूजिक वीडियो कबूतर बाज में देखा गया. इस म्यूजिक वीडियो को दर्शकों ने इतना प्यार दिया कि अब तक इस पर 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं.
Published at : 26 Oct 2025 07:41 PM (IST)
Tags :
Namrita Malla Thermamiter Kabootar Baaz

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'पाकिस्तान से रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन भारत के संग दोस्ती की कीमत पर नहीं', अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान
'पाकिस्तान से रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन भारत के संग दोस्ती की कीमत पर नहीं', अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान
बिहार
'अगर सत्ता में आए तो कूड़ेदान में फेंक देंगे वक्फ कानून', चुनावी रैली में तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान
'अगर सत्ता में आए तो कूड़ेदान में फेंक देंगे वक्फ कानून', चुनावी रैली में तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान
क्रिकेट
बुमराह-चक्रवर्ती IN, 8 खिलाड़ी बाहर; ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन!
बुमराह-चक्रवर्ती IN, 8 खिलाड़ी बाहर; ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन!
विश्व
बांग्लादेश के नक्शे में दिखे भारत के राज्य, मोहम्मद यूनुस ने पार की हदें, PAK जनरल को तोहफे में दी तस्वीर
बांग्लादेश के नक्शे में दिखे भारत के राज्य, मोहम्मद यूनुस ने पार की हदें, PAK जनरल को तोहफे में दी तस्वीर
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

LIC ने तोड़ी चुप्पी: Adani में निवेश पर Washington Post Report को करारा जवाब!| Paisa Live
Sensex 85,000 पर! Share Market चमका — Investors के लिए बड़ा हफ्ता | Paisa Live
Rajasthan में मिला ₹2.5 लाख करोड़ सोने का खजाना| Paisa Live
Bollywood News: देखिए फिल्मी जगत से जुड़ी बड़ी खबरें
Apurva Agnihotri करेंगे टीवी कमबैक,Parth Samthaan और Rishita Kothari के साथ

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'पाकिस्तान से रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन भारत के संग दोस्ती की कीमत पर नहीं', अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान
'पाकिस्तान से रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन भारत के संग दोस्ती की कीमत पर नहीं', अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान
बिहार
'अगर सत्ता में आए तो कूड़ेदान में फेंक देंगे वक्फ कानून', चुनावी रैली में तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान
'अगर सत्ता में आए तो कूड़ेदान में फेंक देंगे वक्फ कानून', चुनावी रैली में तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान
क्रिकेट
बुमराह-चक्रवर्ती IN, 8 खिलाड़ी बाहर; ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन!
बुमराह-चक्रवर्ती IN, 8 खिलाड़ी बाहर; ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन!
विश्व
बांग्लादेश के नक्शे में दिखे भारत के राज्य, मोहम्मद यूनुस ने पार की हदें, PAK जनरल को तोहफे में दी तस्वीर
बांग्लादेश के नक्शे में दिखे भारत के राज्य, मोहम्मद यूनुस ने पार की हदें, PAK जनरल को तोहफे में दी तस्वीर
बॉलीवुड
ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन की 10 तस्वीरें, 50 की उम्र में भी ढाती हैं कहर
ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन की 10 तस्वीरें, 50 की उम्र में भी ढाती हैं कहर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर: 'सभी मुस्लिम बहुल सीटों पर जीतेंगे', 2027 चुनाव को लेकर अनुप्रिया पटेल की पार्टी का दावा
रामपुर: 'सभी मुस्लिम बहुल सीटों पर जीतेंगे', 2027 चुनाव को लेकर अनुप्रिया पटेल की पार्टी का दावा
जनरल नॉलेज
Bihar Elections: EVM में किस प्रत्याशी का नाम कहां होगा, यह कैसे होता है तय?
EVM में किस प्रत्याशी का नाम कहां होगा, यह कैसे होता है तय?
शिक्षा
UGC ने फर्जी यूनिवर्सिटीज पर कसा शिकंजा, कहीं आपका कॉलेज भी इस लिस्ट में शामिल तो नहीं
UGC ने फर्जी यूनिवर्सिटीज पर कसा शिकंजा, कहीं आपका कॉलेज भी इस लिस्ट में शामिल तो नहीं
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget