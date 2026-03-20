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इंडिया के सबसे पॉपुलर स्टार कौन? टॉप 5 की लिस्ट में धुरंधर एक्टर का नाम नहीं

Ormax Top 5 Stars: ऑरमैक्स ने फरवरी के महीने के सबसे ज्यादा पॉपुलर टॉप 5 एक्टर्स की लिस्ट जारी कर दी है. मजेदार बात ये है कि लिस्ट में साउथ एक्टर्स का ज्यादा दबदबा देखने को मिल रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 20 Mar 2026 04:31 PM (IST)
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बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्म इंडस्ट्री तक कई ऐसे सेलेब्स हैं जो दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि फरवरी के महीने में भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर एक्टर कौन रहा. हर बार की तरह इस बार भी ओरमैक्स ने फरवरी के महीने की टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स की लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट पर गौर करें तो साउथ फिल्मों के एक्टर्स का ही सबसे ज्यादा दबदबा देखने को मिल रहा है.

टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर मेल स्टार्स में कौन बना नंबर 1

ओरमैक्स ने शुक्रवार, 20 मार्च को औरमैक्स स्टार्स इंडिया लव्स: मोस्ट पॉपुलर स्टार्स इन इंडिया ( अक्तूबर 2025) जारी की है. इस लिस्ट में बॉलीवुड से लेकर साउथ के बाकी एक्टर्स को पछाड़ते हुए प्रभास ने नंबर वन का ताज हासिल किया है. जी हां, फरवरी के महीने में प्रभास ने सबसे ज्यादा दर्शकों के दिलों पर राज किया है. बता दें इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर विजय ने अपनी जगह बनाई. वहीं, तीसरा स्थान अल्लू अर्जुन हासिल किया है. इस लिस्ट में शाहरुख खान ने नंबर 4 पर अपनी जगह बनाई है. वहीं, इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर कोई और नहीं बल्कि साउथ एक्टर राम चरण हैं. ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि टॉप 5 में बॉलीवुड एक्टर्स को पछाड़ साउथ एक्ट्रेस ने अपनी जगह बनाई है.

जानें टॉप 10 में किन एक्टर्स के हैं नाम

बता दें इस लिस्ट में महेश बाबू ने छठा स्थान हासिल किया है. वहीं, सातवें नंबर पर हैं साउथ एक्टर अजीत कुमार. 8वें पायदान पर हैं जूनियर एनटीआर.  वहीं, टॉप 10 की लिस्ट में नौंवे स्थान पर सलमान खान ने अपनी जगह बनाई है. वहीं, लिस्ट में 10वें नंबर पर हैं पवन कल्याण.

बता दें इस लिस्ट को एक्स पर शेयर किया गया है. अलग-अलग फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले इन एक्टर्स को लिस्ट में देख फैंस बेहद खुश हैं. साथ ही कमेंट सेक्शन पर तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

ये भी पढ़ें:-साध्वी के कपड़े छोड़ ममता कुलकर्णी ने अपनाया ग्लैमरस अंदाज, गोवा में गर्ल गैंग के संग मना रही हैं छुट्टियां

Published at : 20 Mar 2026 04:31 PM (IST)
Tags :
Prabhas Allu Arjun Vijay शाहरुख खान SALMAN KHAN
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