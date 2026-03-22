'धुरंधर 2' दुनियाभर में धमाका कर रही है. फिल्म ने 3 दिन में ही 500 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है. फिल्म हर तरफ छाई हुई है. आइए जानते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर.

दुनियाभर में धुरंधर 2 का बॉक्स ऑफिस

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, फिल्म ने 3 दिन में दुनियाभर में 501.04 करोड़ की कमाई कर ली है. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 96.50 करोड़ का कलेक्शन किया है. वहीं इंडिया में 339.37 का नेट कलेक्शन और ग्रॉस 404.54 करोड़ का कलेक्शन किया.

फिल्म का डे वाइज कलेक्शन

धुरंधर 2 ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पेड प्रिव्यूज में 43 करोड़ का कलेक्शन किया. पहले दिन फिल्म ने 102.55 करोड़ कमाए. दूसरे गिन फिल्म ने 80.72 करोड़ कमाए और तीसरे दिन फिल्म ने 113 करोड़ कमाए.

धुरंधर 2 की ऑक्यूपेंसी

फिल्म को तीसरे दिन 81.6 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म को 20,917 शोज मिले. दूसरे दिन फिल्म को 62.6 परसेंट और पहले दिन फिल्म को 67.8 ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने वॉर (475 करोड़), टाइगर 3 (464 करोड़) जैसी फिल्मों को पछाड़ दिया है.

धुरंधर 2 की बात करें तो फिल्म की कहानी रहमान डकैत की मौत के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है. फिल्म में हमजा के रोल में नजर आए रणवीर सिंह ल्यारी के नए गैंगस्टर बनते हैं. रणवीर सिंह फिल्म में इंडियन स्पाई के रोल में हैं और पाकिस्तान के ल्यारी जाकर वहां के गैंगस्टर्स को एक-एक करके मारते हैं.

फिल्म में संजय दत्त चौधरी असलम के रोल में हैं. संजय दत्त के रोल की खूब तारीफ हो रही है. वहीं फिल्म में आर माधव अजय सान्यल के रोल में हैं. अर्जुन रामपाल फिल्म मेजर इकबाल हैं. फिल्म में सारा अर्जुन भी नजर आई हैं. सारा अर्जुन रणवीर की पत्नी के किरदार में हैं. फिल्म को आदित्य धर ने बनाया है. उनके काम को बहुत सराहा जा रहा है. हर कोई आदित्य धर की तारीफ कर रहे हैं. अनुपम खेर ने आदित्य धर को रॉकस्टार कहा. वहीं कंगना रनौत ने भी जमकर उनकी तारीफ की.

ये फिल्म धुरंधर का सीक्वल है. धुरंधर दिसंबर 2025 में आई थी.