कौन हैं हैंडी एर्सेल? जॉय अवॉर्ड्स 2026 में शाहरुख खान पर ‘ये अंकल कौन हैं’ कमेंट से मचा बवाल

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने हाल ही में रियाद में आयोजित जॉय अवार्ड्स 2026 में शिरकत की थी. सितारों से सजे इस अवार्ड सेरेमनी में शाहरुख खान ने अवार्ड प्रेजेंट किए थे. यहां से शाहरुख खान की कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी. इन सबके के बीच उस एक तस्वीर ने सबका ध्यान अपनी खींचा था, जिसमें तुर्की फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस हैंडी एर्सेल ने स्टेज पर मौजूद शाहरुख खान को अपने कैमरे में कैद किया. उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई और अब खुद एक्ट्रेस का रिएक्शन आया है, जिसमें उसने शाहरुख खान को अंकल बोला है.
हैंडी एर्सेल ने किया शाहरुख खान पर कमेंट
वायरल वीडियो में शाहरुख खान के साथ मिस्र की हसीना अमीना खलील स्टेज पर थीं. ये नजारा हैंडी एर्सेल कैप्चर कर रही थीं. लेकिन सच ये है कि वो शाहरुख खान को नहीं बल्कि अपनी दोस्त अमीना खलील को कैप्चर कर रही थीं. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शाहरुख और अमीना की ऑनस्टेज फोटो शेयर कर किंग खान को मेंशन करते हुए लिखा, 'कौन है ये अंकल?'
आगे वो लिखती हैं, 'मैं बस अपनी दोस्ती अमीना को रिकॉर्ड कर रही थी. मैं उनकी फैन नहीं हूं. प्लीज सोशल मीडिया पर झूठी अफवाहों को फैलाना बंद करो.' टर्किश एक्ट्रेस का ये पोस्ट इंटरनेट पर धड़ल्ले से वायरल होने लगा. अब हैंडी एर्सेल ने इस पोस्ट को इंस्टा स्टोरी से डिलीट कर दिया है. यूजर्स को यकीन नहीं हो रहा कि वो बॉलीवुड के बादशाह के लिए ऐसी बात कह सकती हैं. किंग खान के फैंस ये पोस्ट देख ऑफेंड हो गए हैं. वहीं कईयों का दावा है कि हैंडी एर्सेल की ये पोस्ट फेक है. किसी को लगता है इतने बड़े बॉलीवुड स्टार को यूं डिफेम करना पूरी तरह गलत है.
कौन हैं हैंडी एर्सेल?
हैंडी एर्सेल तुर्की की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस और मॉडल्स में से एक हैं. उन्होंने कई हिट तुर्किश टीवी ड्रामा के जरिए जबरदस्त पहचान बनाई है और यूरोप, मिडिल ईस्ट के साथ-साथ साउथ एशिया में भी उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है. अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और फैशन सेंस के लिए जानी जाने वाली हांडे अक्सर इंटरनेशनल इवेंट्स में नजर आती हैं. वह इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली तुर्किश सेलेब्रिटीज में भी शामिल हैं. बीते सालों में हांडे कई बार ग्लोबल सिनेमा, खासकर इंडियन फिल्मों में अपनी दिलचस्पी जाहिर कर चुकी हैं.
हांडे एर्सेल एक बहुत पॉपुलर तुर्किश एक्ट्रेस हैं. उन्होंने टीवी सीरियल्स से दुनिया भर में नाम कमाया. उनकी सबसे बड़ी पहचान 'Gunesin Kızları' से हुई, जो तुर्की में बहुत हिट रही. उसके बाद 'Ask Laftan Anlamaz' ने उन्हें एशिया और मिडिल ईस्ट में भी फेमस बना दिया.
इसके अलावा हांडे ने 'Halka' और 'Sen cal Kapımı' जैसे सीरियल्स में काम किया, जिसमें 'Sen cal Kapımı' दुनिया भर में बहुत देखी गई. टीवी के अलावा उन्होंने फिल्मों और फैशन कैंपेन में भी हिस्सा लिया. वे अक्सर इंटरनेशनल इवेंट्स में दिखाई देती हैं और तुर्किश एंटरटेनमेंट के बाहर भी अपनी पहचान बना रही हैं.