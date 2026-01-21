कौन हैं हैंडी एर्सेल? जॉय अवॉर्ड्स 2026 में शाहरुख खान पर ‘ये अंकल कौन हैं’ कमेंट से मचा बवाल

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने हाल ही में रियाद में आयोजित जॉय अवार्ड्स 2026 में शिरकत की थी. सितारों से सजे इस अवार्ड सेरेमनी में शाहरुख खान ने अवार्ड प्रेजेंट किए थे. यहां से शाहरुख खान की कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी. इन सबके के बीच उस एक तस्वीर ने सबका ध्यान अपनी खींचा था, जिसमें तुर्की फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस हैंडी एर्सेल ने स्टेज पर मौजूद शाहरुख खान को अपने कैमरे में कैद किया. उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई और अब खुद एक्ट्रेस का रिएक्शन आया है, जिसमें उसने शाहरुख खान को अंकल बोला है.

हैंडी एर्सेल ने किया शाहरुख खान पर कमेंट

वायरल वीडियो में शाहरुख खान के साथ मिस्र की हसीना अमीना खलील स्टेज पर थीं. ये नजारा हैंडी एर्सेल कैप्चर कर रही थीं. लेकिन सच ये है कि वो शाहरुख खान को नहीं बल्कि अपनी दोस्त अमीना खलील को कैप्चर कर रही थीं. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शाहरुख और अमीना की ऑनस्टेज फोटो शेयर कर किंग खान को मेंशन करते हुए लिखा, 'कौन है ये अंकल?'





आगे वो लिखती हैं, 'मैं बस अपनी दोस्ती अमीना को रिकॉर्ड कर रही थी. मैं उनकी फैन नहीं हूं. प्लीज सोशल मीडिया पर झूठी अफवाहों को फैलाना बंद करो.' टर्किश एक्ट्रेस का ये पोस्ट इंटरनेट पर धड़ल्ले से वायरल होने लगा. अब हैंडी एर्सेल ने इस पोस्ट को इंस्टा स्टोरी से डिलीट कर दिया है. यूजर्स को यकीन नहीं हो रहा कि वो बॉलीवुड के बादशाह के लिए ऐसी बात कह सकती हैं. किंग खान के फैंस ये पोस्ट देख ऑफेंड हो गए हैं. वहीं कईयों का दावा है कि हैंडी एर्सेल की ये पोस्ट फेक है. किसी को लगता है इतने बड़े बॉलीवुड स्टार को यूं डिफेम करना पूरी तरह गलत है.