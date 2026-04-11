बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर अविनाश तिवारी पिछले कुछ समय से अपनी अपकमिंग फिल्म 'गिन्नी वेड्स सनी 2' को लेकर सुर्खियों में हैं. इन दिनों वो फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं. प्रशांत झा फिल्म के डायरेक्टर हैं. ये फिल्म 24 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. अविनाश फिल्म 'गिन्नी वेड्स सनी 2' में एक्ट्रेस मेधा शंकर के साथ नजर आएंगे. ऐसे में आइए जानते हैं आखिर अविनाश तिवारी कौन हैं.



अविनाश तिवारी ने छोड़ी इंजीनियरिंग की पढ़ाई

अविनाश का जन्म 15 अगस्त, 1985 को बिहार के गोपालगंज में हुआ था. उनके जन्म के कुछ साल बाद ही उनका परिवार मुंबई बस गया. उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई 'द डीपीवाईए हाई स्कूल' से की है. इसके बाद उन्होंने मुंबई के एक कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन एक्टिंग में रुचि होने के कारण अविनाश ने चौथे सेमेस्टर में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी और थिएटर से जुड़ गए. उन्होंने बैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो में एडमिशन लिया और बाद में न्यूयॉर्क फ़िल्म एकेडमी चले गए.

'लैला मजनू' से मिली अविनाश तिवारी को पहचान

अविनाश तिवारी ने अपने करियर की शुरुआत साल 2009 में आई फिल्म 'सुनो ना... एक नन्ही आवाज़' से की. इसके बाद उन्होंने OTT का रुख किया और 'रिश्ता.कॉम', 'एक आंगन के हो गए दो' और 'युद्ध' जैसी वेब सीरीज में नजर आए. हालांकि अविनाश को पहचान इम्तियाज अली की फिल्म 'लैला मजनू' से मिली, जिसमें उन्होंने तृप्ति डिमरी के साथ रोमांस किया था. इस फिल्म में अविनाश और तृप्ति की एक्टिंग को काफी पसंद किया गया.

इन फिल्मों में नजर आए अविनाश तिवारी

इसके बाद अविनाश ने 'बुलबुल', 'सिकंदर का मुकद्दर', 'द मेहता बॉयज़' और 'मडगांव एक्सप्रेस' जैसी फिल्मों में काम किया. उन्हें पिछली बार शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' में देखा गया था. इसके अलावा अविनाश 'खाकी: द बिहार चैप्टर', 'बंबई मेरी जान' और 'काला' जैसी वेब सीरीज में दिख चुके हैं.

अविनाश तिवारी की अपकमिंग सीरीज

'गिन्नी वेड्स सनी 2' के बाद अविनाश वेब सीरीज 'ओ साथी रे' में नजर आएंगे. ये सीरीज OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है. अदिति राव हैदरी और अर्जुन रामपाल भी इस सीरीज का हिस्सा हैं.