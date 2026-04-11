लुक्स में बॉलीवुड हसीनाओं को भी मात देती हैं विंदू दारा सिंह की पत्नी, जानें-कौन हैं दारा सिंह की रशियन बहू?

विंदू दारा सिंह ने डीना उमारोवा से दूसरी शादी की. इसके पहले उन्होंने 1996 में एक्ट्रेस फराह नाज से शादी की थी, लेकिन 2002 में उनका तलाक हो गया. इसके बाद 2006 में एक्टर ने रशियन मॉडल संग सात फेरे लिए. इस कपल की एक बेटी भी है, जिनका नाम अमेलिया रंधावा है.