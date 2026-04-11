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लुक्स में बॉलीवुड हसीनाओं को भी मात देती हैं विंदू दारा सिंह की पत्नी, जानें-कौन हैं दारा सिंह की रशियन बहू?
पहलवान दारा सिंह की बहू और एक्टर विंदू दारा सिंह की पत्नी डीना उमरोवा लाइमलाइट में हैं. वो खूबसूरती के मामले में बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस की मात देती हैं. आइए उनके बारे में जानते हैं.
बॉलीवुड एक्टर विंदू दारा सिंह हाल ही में एक इवेंड में अपनी पत्नी डीना उमरोवा और बेटी अमेलिया रंधावा के साथ पहुंचे. सोशल मीडिया पर उनकी कई फोटोज और वीडियोज वायरल हो रहे हैं. अब हर कोई दारा सिंह की बहू डीना उमरोवा के बारे में जानना चाहता हैं. लाइमलाइट में आईं डीना लुक्स में बॉलीवुड हसीनाओं को भी मात देती हैं. आइए उनके बारे में जानते हैं.
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Published at : 11 Apr 2026 02:02 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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