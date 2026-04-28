स्मिता पाटिल की गिनती बॉलीवुड की उन चुनिंदा एक्ट्रेसेस में होती है, जिन्होंने बहुत कम समय में अपनी अदाकारी से गहरी छाप छोड़ी. उन्होंने हिंदी सिनेमा को 'मंडी', 'अर्थ', 'अर्ध सत्य' जैसी कई शानदार फिल्में दीं. हालांकि, 31 साल उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. 1970 और 80 के दशक में स्मिता पाटिल ने अमिताभ बच्चन के साथ कई सफल फिल्मों में काम किया और दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया. आइए ऐसे में आपको स्मिता और अमिताभ से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा बताते हैं.

अच्छे दोस्त थे अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल

अमिताभ और स्मिता अच्छे दोस्त हुआ करते थे. वो बिग बी के शुभचिंतकों में से एक थीं. ये बात उन्होंने एक फोन कॉल के जरिए साबित भी कर दी थी. दरअसल, किस्सा है साल 1982 का, जब 'कूली' की शूटिंग बैंगलुरू में हो रही थी. अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि स्मिता ने उन्हें रात को कॉल करके उनकी खैरियत पूछी थी.

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बुरी तरह घायल हुए अमिताभ बच्चन

साल 1982 में अमिताभ बच्चन के साथ एक भायनक हादसा हुआ और बिग बी बुरी तरह घायल हो गए थे. दरअसल, फिल्म 'कूली' के सेट पर एक हादसे ने अमिताभ बच्चन को झकझोर दिया था. इस हादसे के एक दिन पहले अमिताभ बच्चन को स्मिता पाटिल का फोन आया था. उन्होंने बिग बी का हाल-चाल पूछा और कहा कि वो अपना ध्यान रखें क्योंकि उन्होंने बुरा सपना देखा है. अमिताभ बच्चन ने इस बात को लाइटली लिया, लेकिन बाद में अपने ब्लॉग में इसका जिक्र किया.

अमिताभ बच्चन ने खुद बताया था किस्सा

बिग बी ने अपने ब्लॉग में लिखा था, 'मैं 'कूली' की शूटिंग के लिए बैंगलुरू में था. एक दिन देर रात 2 बजे होटल में एक फोन आया और रिसेप्शनिस्ट ने मुझे फोन ट्रांसफर किया. मैं पूछा हैलो कौन तो उधर से स्मिता जी की आवाज थी. उन्होने कभी ऐसे अचानक कॉल नहीं की तो मैं हैरान भी था.' बिग बी ने आगे लिखा, 'मैंने उनसे पूछा कि आप ठीक हैं, आपकी तबीयत कैसी है? तो स्मिता जी ने मुझसे कहा कि हां मैं ठीक हूं लेकिन मैंने एक बुरा सपना देखा है इसलिए मैं इतनी रात में फोन कर रही हूं. आप ठीक हैं ना? मैंने स्मिता जी से कहा हां मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप परेशान ना होइए और सो जाइए. फिर अगले दिन मेरे साथ सेट पर वो हादसा हुआ था.'

'कूली' के सेट पर क्या हुआ था?

अगर आपने फिल्म 'कूली' देखी है, तो आपको वो मशहूर सीन जरूर याद होगा, जहां फाइट के बीच अचानक फिल्म कुछ सेकंड के लिए रुक जाती है और स्क्रीन पर लिखा होता है कि इसी सीन में अमतिाभ बच्चन घायल हुए थे. 'कूली' में पुनीत इस्सर और अमिताभ बच्चन के बीच एक फाइट सीन होता है, जिसमें पुनीत इस्सर इतनी तेज घूसा मारते हैं कि अमित जी एक टेबल के पास गिरे और टेबल का कोना उनके पेट में लग गया. इसके बाद बिग बी बेहोश हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया था.

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